Сьогодні добавки стали частиною щоденного способу життя, їх приймають «на всяк випадок» для імунітету, сну чи енергії, проте коли мова заходить про серце, ставки значно вищі.

Видання The Washington Post розповіло, що попри популярність, більшість добавок не мають достатніх доказів ефективності для профілактики серцево-судинних захворювань. І у деяких випадках вони можуть навіть нашкодити.

American Heart Association у своїх рекомендаціях прямо зазначає, що на сьогодні недостатньо доказів, щоб радити будь-які добавки для профілактики серцевих захворювань. Кардіологи підкреслюють, що добавки не можуть замінити ліки, які проходять клінічні дослідження та призначаються лікарем.

Коензим Q10

Коензим Q10 — популярний антиоксидант, який часто рекламують для підтримки серця. Має потенційну користь, але його недостатньо, щоб зробити чіткі висновки. На сьогодні це радше «цікаво, але не доведено».

Риб’ячий жир

Риб’ячий жир — один із найдослідженіших варіантів. Великі клінічні дослідження за участю десятків тисяч людей показали, що звичайні добавки з омега-3 не знижують ризик інфаркту чи інсульту. Так, є винятки, наприклад, високі дози очищених омега-3, які призначає лікар, можуть допомогти людям із підвищеними тригліцеридами. Але це вже не звичайні добавки, а рецептурні препарати і вони мають свої ризики, наприклад порушення серцевого ритму.

Часник

Його традиційно вважають «корисним для серця». Але в одному з клінічних досліджень добавки з часником не лише не знизили «поганий» холестерин, а навіть підвищили його. Тож можна зробити простий висновок, що натуральність не дорівнює ефективності.

Магній

Магнієві добавки можуть трохи знижувати артеріальний тиск, але ефект незначний. До того ж надлишок магнію може викликати нудоту, діарею, а у високих дозах, навіть серйозні проблеми, особливо у людей із захворюваннями нирок

Псиліум

Псиліум — клітковина, яка має кращу доказову базу. Дослідження показують, що він може знижувати рівень «поганого» холестерину та покращувати загальні показники ліпідів. Однак важливо памʼятати, що найкращий ефект дає клітковина з їжі, а саме, овочів, фруктів і зернових.

Червоний рис

Він містить речовину, схожу на ліки для зниження холестерину. Проблема в тому, що склад добавок не контролюється так, як у ліків, можливі побічні ефекти та іноді продукт містить токсини. У деяких випадках такі добавки навіть пов’язують із ушкодженням печінки.

Попри всю інформацію, яку пишуть про подібні добавки, необхідно памʼятати, що виробники часто роблять загальні заяви на кшталт «підтримує здоров’я серця», але не доводять це серйозними клінічними дослідженнями. У результаті багато людей сприймають ці обіцянки як медичні факти, хоча насправді це не так.

Що працює

На відміну від добавок, є речі, ефективність яких доведена:

Контроль показників рівня холестерину та тиску

Збалансоване харчування

Фізична активність

Відмова від куріння

Краще витрачати сили та кошти у свій кошик із продуктами, ніж у баночки з добавками.

Добавки для серця — це індустрія з гучними обіцянками, проте обмеженими доказами. У більшості випадків вони не замінять здоровий спосіб життя та не захистять від серцевих захворювань. Найефективніша стратегія — баланс правильного харчування, руху та, за потреби, лікування, призначене лікарем.