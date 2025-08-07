Захистіть шкіру: як уникнути подразнень та опіків під час садових робіт / © Associated Press

Якщо ви хочете насолоджуватися своїм городом або клумбами без шкоди для здоров’я, варто знати кілька важливих правил. Ми зібрали поради від видання American Academy of Dermatology Association, щоб ви могли зберегти шкіру красивою та здоровою, навіть після довгого дня у саду.

Одяг

Перше й головне правило — максимально закрити шкіру. Не важливо, яка спека надворі, контакт із соком деяких рослин або пилком може викликати алергію чи навіть хімічний опік.

Що вдягати у сад:

Рукавички

Сорочку з довгим рукавом

Довгі штани

Закрите взуття та шкарпетки

Широкополий капелюх і сонцезахисні окуляри

Окрему увагу приділіть рукавичкам. Вони не лише запобігають порізам і подряпинам, а й зберігають руки від пересушення, тріщин і забруднення.

Сонцезахисний крем

Навіть якщо ви працюєте у тіні, ультрафіолет «знайде» вас. Наносьте сонцезахисний засіб з SPF не менше 30 на всі відкриті ділянки тіла, а саме, обличчя, шию, вуха, руки. Не забудь про бальзам для губ із SPF.

Повторно наносьте кожні 2 години, особливо якщо пітнієте чи вмивалися.

Уникайте роботи у полудень

З 10:00 до 14:00 годин найактивніше сонце. У цей час шкіра найвразливіша, тож за можливості перенесіть роботу на ранок або вечір або працюйте у тіні.

Сік рослин

Фітофотодерматит — це не вигадка. Деякі рослини (наприклад, петрушка, селера, борщівник, цитрусові) містять речовини, які під дією сонця викликають хімічний опік. Один із найпоширеніших сценаріїв: доторкнулися до рослини, вийшли на сонце та отримали пухирі чи плями, схожі на опіки.

Запам’ятайте:

Уникайте таких рослин у саду

Якщо доторкнулися, одразу помийте руки та нанесіть сонцезахисний крем

Захист від комах

Укуси — не лише неприємність, а й ризик алергії чи зараження. Щоб цього уникнути:

Користуйтеся репелентами з DEET (нанось на одяг, а не на шкіру)

Уникайте роботи у сутінках, коли комахи найактивніші

Не бийте комах, а просто струшуйте їх

Після садівництва огляньте тіло на наявність кліщів, особливо між пальцями, під пахвами та на потилиці

Будьте обережні з добривами та хімікатами

Читай етикетки. Пестициди, гербіциди, добрива — усе це може викликати серйозні опіки, алергії чи отруєння. Якщо на упаковці написано «використовувати з респіратором» — не ігноруйте цього.

Під час використання добрив:

Завжди вдягайте рукавички

Після роботи ретельно мийте руки з милом

Не торкайтеся обличчя під час роботи

Обробляйте навіть дрібні ранки

Якщо ви подряпалися об троянду чи отримали занозу, не ігноруйте цього. Навіть маленька рана у саду — це потенційна інфекція.

Що робити:

Промийте водою з милом Нанесіть антибактеріальну мазь Заклейте пластирем або перев’яжіть Міняйте пов’язку щодня, поки не загоїться рана

Якщо висип не проходить, рана загноїлася, а свербіж не дає спати, не експериментуйте з мазями. Запишіться до дерматолога. Також, якщо ви маєте схильність до алергій, заздалегідь проконсультуйся з лікарем.

Душ після роботи

Сік рослин, пилок, залишки добрив — усе це осідає на шкірі та одязі. Після роботи у саду, одразу йдіть у душ і змініть одяг. І не забудьте випрати садовий одяг, носити його повторно без прання небезпечно.

Сад — місце сили, а не ризику. Коли ви дотримуєтеся простих правил безпеки, зможете насолоджуватися улюбленою справою без висипів, опіків і алергій. Одягайтеся правильно, користуйтеся захистом і слухайте своє тіло.