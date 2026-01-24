Заклеїти рот і спати міцно / © Credits

Мода на здоровий сон і різні ритуали вже давно охопила світ, і серед незвичних трендів — тейпування рота. Його суть проста: перед сном медичним або маскувальним скотчем заклеюють рот, щоб змусити себе дихати носом замість рота. Здається екзотично? Так. Але наука пояснює, що носове дихання допомагає фільтрувати повітря, підтримує вологість дихальних шляхів і навіть може покращувати якість сну, про це розповіло видання RTÉ.

Дихання ротом може висушувати дихальні шляхи, викликати подразнення, біль у горлі та кашель. Люди, які дихають ротом, частіше стикаються з розладами сну, включно з апное.

Як працює метод і чому він став популярним

Тейпування роту сприяє носовому диханню, яке повільніше та контрольованіше, а це допомагає організму краще відновлюватися під час сну. Носові проходи сповільнюють потік повітря, заспокоюють дихання та сприяють глибокому сну, схожому на ефект йоги чи медитації.

Популярність методу підкріплена зірковими іменами: Ерлінг Голанд використовує його, щоб підвищити спортивну продуктивність, а Гвінет Пелтроу називає заклеювання рота найкращим засобом для покращення здоровʼя.

Можливі ризики

Однак, не все так однозначно. Заклеювання рота під час сну може бути небезпечним. Це може ускладнити дихання, порушити сон і викликати подразнення шкіри.

Метод не підходить людям із респіраторними проблемами чи апное. Тож перед експериментом необхідно обов’язково проконсультуватися з лікарем.

Альтернативи та прості вправи

Якщо ви боїтеся ризику, є безпечніші способи тренувати носове дихання:

Сядьте з прямою спиною, ноги на ширині плечей, руки на грудях. Дихайте спокійно носом і контролюйте рухи грудної клітки. Через кілька хвилин руки можна покласти на коліна, розслабити обличчя, щелепу, шию, плечі та живіт.

Крім того, можна використовувати носові розширювачі, мандібулярні апарати чи медичні спреї — залежно від конкретних потреб.

Тейпування рота — цікавий тренд у світі здорового сну, який дійсно може допомогти підтримувати носове дихання та покращувати сон. Але він не універсальний та потребує обережності, особливо для людей із проблемами дихальних шляхів.

Найрозумніше — спробувати спочатку безпечні вправи для носового дихання та консультуватися з лікарем, перш ніж експериментувати зі скотчем на роті. Тож перед тим як наслідувати Голанда чи Пелтроу, пам’ятайте, що мода на здоров’я — це ще й здоровий глузд.