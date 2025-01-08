Алкогольна залежність: 5 ранніх ознак, на які необхідно звернути увагу

Залежність — це розлад, який прогресує та якщо не виявити його на ранній стадії, він може погіршуватися з часом, завдаючи непоправної шкоди. Чим раніше розпізнати тривожні сигнали, тим більше шансів на успішне лікування.

Видання Psychology Today розповіло про п'ять ранніх поведінкових змін, які свідчать про розвиток залежності.

Раціоналізація та проєктування

"У мене завжди була причина випити" — скаже пацієнт, який роками боровся із залежністю від алкоголю. Спочатку це було для соціалізації, потім для розслаблення після роботи, а згодом — щоб заснути чи забутися. Кожне пояснення здавалося логічним і лише згодом він зрозумів, що це була раціоналізація.

На ранніх стадіях залежності людина починає організовувати своє життя навколо задоволення власної тяги. Вона може виправдовувати свою поведінку, звинувачуючи оточення: батьків, партнерів, дітей чи роботодавців. Члени сім’ї часто змінюють власну поведінку, щоб заспокоїти залежного родича, підсвідомо підлаштовуючись під його нові звички.

Перепади настрою та зміни особистості

Залежні люди стають критичними до інших, але водночас їхня власна поведінка стає непередбачуваною. Настрій може швидко змінюватися: від ейфорії до гніву чи підозрілості. Особливо це помітно, коли вони намагаються скоротити вживання чи тимчасово утримуються.

Іноді зміни особистості досягають крайнього рівня. Людина стає іншою під впливом алкоголю чи наркотиків, що нагадує синдром доктора Джекіла і містера Хайда. У гіршому випадку близькі впізнають у залежному незнайомця, який втратив контроль над собою.

Один пацієнт може тверезим бути взірцевим батьком, але після випивки дивитися порнографічні фільми у присутності дітей. Інший — добрий чоловік і батько — під час відпустки може, наприклад, ходити вулицями у спідній білизні, стукати у двері та провокував людей на бійки. Його сім’я, налякана, може закриватися у номері готелю. Ці випадки — лише частина поведінки, про яку залежні люди згодом навіть не пам'ятають.

Погіршення стосунків

На перших порах залежна людина може зачаровувати людей та знаходити нових друзів. Проте із поглибленням проблеми її поведінка стає руйнівною і коло спілкування звужується. Залежні починають спілкуватися лише з тими, хто також має згубні звички та створює ілюзію нормальності. Але навіть ці стосунки часто руйнуються, залишаючи людину ізольованою.

Сімейне життя залежних часто супроводжується непередбачуваними змінами, включаючи розлучення чи віддалення дітей, які іноді змушені шукати притулок у родичів.

Погіршення продуктивності на роботі

Залежні люди намагаються зберегти роботу, щоб забезпечити собі доступ до наркотиків чи алкоголю. Проте з часом це стає дедалі складніше. Їм важче зосереджуватися, вони роблять помилки, спізнюються чи взагалі не з’являються на роботі. Колеги помічають їхню дратівливість або агресію, особливо після вихідних чи свят.

Такі проблеми часто стають першим серйозним сигналом небезпеки. Людина втрачає здатність виконувати навіть прості завдання, що призводить до звільнення та подальшого занурення у хаос.

Криза духу

Залежність викликає глибокі зміни у психологічному та духовному житті людини. Багато залежних відчувають себе чужими не лише для близьких, а й для самих себе. Вони стають вразливими до почуттів сорому, ненависті до себе та безвиході, що лише посилює проблему.

Люди, які втратили духовний зв'язок із собою та світом, часто вдаються до брехні, крадіжок, а іноді — навіть до насильства. Багато залежних зізнаються, що найбільше страждають від почуття провини та сорому. Цей біль заганяє людину у замкнене коло, з якого важко вибратися.

Визнання проблеми — перший крок до одужання. Члени сім’ї та друзі повинні бути уважними до ранніх ознак залежності та вчасно надавати підтримку. Залежність — це не вирок і при належному лікуванні та підтримці можливо повернутися до нормального життя.

Ми також писали про те, чому люди вживають алкоголь.

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