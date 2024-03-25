Залізодефіцит в організмі: ознаки, причини та методи лікування

Залізодефіцит – це стан, за якого в організмі відбувається недостатнє накопичення заліза. Це може призвести до недостатнього постачання кисню до клітин, оскільки залізо є ключовим елементом для транспортування кисню через кров до всіх органів і тканин.

Які ознаки, причини та методи лікування залозодефіциту, розповіла лікарка, дієтологиня-ендокринологиня Катерина Толстікова.

Ознаки залозодефіциту в організмі

Низький тиск

Дефіцит заліза може впливати на кількість кисню, яка надходить через кров до органів і тканин. Це може призвести до зниження кров'яного тиску, оскільки серце намагається компенсувати недостатню кількість кисню, який переноситься через кров'яні судини.

Випадіння волосся

Залізо відіграє важливу роль у здоров'ї волосся, оскільки воно сприяє його зростанню та забезпечує живлення. Дефіцит заліза може призвести до втрати волосся або до його пошкодження.

Порушення цілісності шкіри

Залізо необхідне для здоров'я шкіри, оскільки воно бере участь у процесі зцілення ран і збережені шкіри в гарному стані.

Слабкість і втома

Залізо необхідне для транспортування кисню до клітин організму. Дефіцит заліза може призвести до недостатнього постачання кисню до клітин, що може викликати слабкість і втому.

Синдром неспокійних ніг

Дефіцит заліза може впливати на нервову систему, що може призвести до синдрому неспокійних ніг. Це стан, за якого виникають неприємні судоми в ногах.

Причини залізодефіциту в організмі

Мале надходження заліза до організму

Недостатнє споживання заліза через харчування може бути однією з основних причин дефіциту. Також вагітність або місячний цикл можуть збільшити потребу організму в залізі.

Незасвоєння організмом заліза

Деякі стани, як-от захворювання шлунково-кишкового тракту, можуть перешкоджати засвоєнню заліза з їжі. Це може включати целіакію, хворобу Крона або гастрит.

Лікування залозодефіциту в організмі

Зміна харчування

Збагачення раціону їжі продуктами, багатими на залізо: м'ясо, риба, яйця, злаки та овочі. Вони допоможуть підвищити рівень заліза в організмі.

Лікування захворювань шлунково-кишкового тракту

В разі, якщо дефіцит заліза пов'язаний із захворюванням шлунково-кишкового тракту, лікування цього захворювання може допомогти покращити засвоєння заліза з їжі.

Розуміння ознак, причин і методів лікування залозодефіциту є важливим кроком для збереження здоров'я.

В разі виникнення будь-яких підозрах на залозодефіцит важливо звернутися до фахівця. Лише він зможе об'єктивно оцінити ваш стан здоров'я, визначити рівень заліза в організмі та надати план лікування, врахувавши ваші особисті характеристики та можливі побічні реакції.

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