Запах хвороби

Зв’язок між нюхом і здоров’ям набагато глибший, ніж здається. На базовому рівні запах тіла — це своєрідний біомаркер, який відображає фізіологічний стан людини. Про це розповіло видання Medical News Today.

Інфекції, запалення чи хвороби змінюють хімічний склад запаху тіла навіть тоді, коли ми цього не помічаємо. І хоча люди не мають такого чутливого нюху, як тварини, наш мозок однаково здатен реагувати на ці сигнали.

Саме тому іноді виникає дивне відчуття, що ви інстинктивно не хочете сідати поруч із кимось у транспорті, хоча не можете пояснити чому.

Запах як система самозахисту

Запах хвороби — це не випадковість, а частина еволюційного механізму. Він допомагає:

уникати потенційно інфікованих людей

регулювати соціальну дистанцію

зменшувати ризик зараження

У світі тварин це працює ще очевидніше. Наприклад, гризуни чудово «винюхують» хворих особин і змінюють свою поведінку — тримаються осторонь та обирають інших партнерів для контакту.

Саме тому вчені навіть намагаються використовувати тварин для діагностики, напрриклад, собак тренують розпізнавати певні види раку за запахом.

Нове дослідження

Дослідницька миша / © Associated Press

Останнє дослідження показало ще цікавіший факт. Виявляється, запах хвороби може «передаватися» здоровим людям поруч. Вчені провели експеримент на мишах: одній групі ввели речовину, яка викликає запалення, але не є інфекцією, іншу групу залишили здоровою. Обидві групи розмістили разом.

Потім «миші-детектори» (спеціально навчені розрізняти запахи) почали аналізувати ситуацію. Результат виявився неочікуваним, адже здорові миші, які перебували поруч із «хворими», почали пахнути так само, як і вони.

Ще цікавіше, що ефект зберігався навіть тоді, коли тварини не контактували фізично. Їх розділили перегородкою, яка не дозволяла торкатися, але пропускала запахи. І цього виявилося достатньо, щоб у здорових особин змінювався запах.

Що це означає

Вчені називають це «передаванням інформації через нюх». Ідея проста: коли ми відчуваємо запах хвороби, наше тіло може активувати захисні механізми, змінювати фізіологічні процеси та готуватися до потенційної загрози. Тобто нюх — це не лише про відчуття, а й про біологічну комунікацію.

Ці відкриття можуть змінити підхід до вивчення поширення інфекцій, ранньої діагностики захворювань і розуміння соціальної поведінки. Адже якщо запах здатен впливати на фізіологію інших людей, це означає, що наше тіло «спілкується» значно складніше, ніж ми думали.

Запах — це мова, якою говорить наше тіло. Тиха, майже непомітна, але надзвичайно точна. Ми можемо не усвідомлювати цього, але наш організм постійно «сканує» простір навколо, щоб зрозуміти, хто поруч, чи безпечно все та чи варто тримати дистанцію.

І, можливо, наступного разу, коли вам захочеться трохи відсунутися від когось у натовпі, це буде не випадковість, а робота вашого внутрішнього захисного механізму.

