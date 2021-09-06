Запалення підшлункової залози — гострий і хронічний панкреатит: симптоми і лікування

Запалення підшлункової залози — одна з найпоширеніших груп патологій травної системи. Приблизно в 80% випадків є наслідком надмірного вживання алкоголю.

Лікарка сімейної медицини Христина Шевченко розповідає про запалення підшлункової залози, його причини, симптоми і лікування.

Підшлункова залоза — надзвичайно важливий орган екзокринної і ендокринної системи. Вона відповідає за секрецію травних ферментів і вироблення гормонів, що регулюють рівень глюкози в крові. Завдяки своїй ролі в регуляції рівня цукру підшлункова залоза також є ключовим органом за цукрового діабету. Тому до панкреатиту не можна ставитися легковажно — захворювання може нести небезпеку як здоров'ю, так і життя пацієнта.

Гострий панкреатит (ГП)

Підшлункова залоза — залозистий орган, а значить, її основне завдання — виробляти речовини, необхідні для обмінних процесів. Фолікули підшлункової залози виробляють травні ферменти, завдяки яким ШКТ перетравлює вуглеводи, жири і білки.

Гострий панкреатит пов'язаний із серйозними порушеннями виробництва ферментів в органі. Будь-який чинник, що ушкоджує фолікулярну клітку підшлункової залози і порушує секрецію ферментів, може стати тригером гострого панкреатиту. Приблизно в 80% випадків захворювання є наслідком жовчнокам'яної хвороби або надмірного вживання алкоголю.

Ще 10% причин гострого панкреатиту становлять:

гіперліпідемія;

використання певних ліків;

травми живота;

ускладнення ендоскопічної процедури — ЕРХПГ;

вроджені вади підшлункової залози;

мутації генів (PRSS1, SPINK1 і CFTR).

Приблизно в 10% випадків причину гострого панкреатиту встановити неможливо, тоді йдеться про ідіопатичний гострий панкреатит.

Симптоми гострого панкреатиту

Провідним симптомом гострого панкреатиту є стійкий і сильний біль в епігастрії, який може тривати кілька годин. Саме стійкий біль найчастіше є основною причиною звернення пацієнтів за медичною допомогою. Нерідко гострий тип запалення супроводжується нудотою, блювотою, підвищенням температури.

Лікування гострого панкреатиту

Лікування гострого панкреатиту легкого ступеня відносно нескладне і включає короткочасне голодування (3-4 дні), що супроводжується внутрішньовенною регідратацію і прийиманням знеболювальних засобів. Коли нудота і біль в животі зникнуть, рекомендується пероральне, дієтичне харчування.

Лікування важкого гострого панкреатиту, що вимагає інтенсивної медичної допомоги, є серйозною проблемою. На жаль, поки що не існує ефективного лікування гострої форми запалення — терапія симптоматична. Протягом перших декількох годин або днів хвороби можуть розвинутися серйозні ускладнення, тому метою медичної допомоги є інтенсивна підтримувальна терапія.

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У разі важкого гострого панкреатиту пацієнтові, як правило, призначається відповідне харчування, практично завжди ентеральне або комбіноване — ентеральне і парентеральне. А у разі виявлення інфекції проводиться антибактеріальна терапія.

Після завершення стаціонарного лікування важкого гострого панкреатиту пацієнту призначається спеціальна дієта і суворе утримання від вживання алкоголю. Також призначається підтримувальна терапія препаратами ферментів, як правило, протягом року або довічно.

Якщо причиною гострого панкреатиту був холецистит, то після стихання гострого запалення пацієнту протягом декількох місяців слід пройти відповідну форму лікування жовчнокам'яної хвороби.

Хронічний панкреатит (ХП)

Хронічний панкреатит (ХП) — тривалий хронічний запальний процес у паренхімі підшлункової залози, що призводить до незворотних морфологічних змін у цьому органі. Цей процес супроводжується болями в животі і прогресувальним порушенням екзокринної і ендокринної функції підшлункової залози. На ранній стадії захворювання зміни видно тільки за гістологічного дослідження, в запущених випадках вже спостерігається фіброз підшлункової залози з розширенням проток органа.

Найчастіша причина хронічного панкреатиту (близько 80% випадків) — зловживання алкоголем. Але, з іншого боку, тільки у 5-10% алкоголіків розвивається ХП, а це значить, що крім алкоголю ще і генетична схильність визначає розвиток хвороби.

Симптоми хронічного панкреатиту

Найбільш частим симптомом, хоча і не характерним для хронічного панкреатиту є біль в животі. Зазвичай больовий синдром розвивається в епігастрії (верхній середній квадрант живота), після приймання їжі. Через 15-20 хвилин людина починає відчувати терпкі, гострі болі, які можуть тривати кілька і більше годин.

Інші симптоми, пов'язані з ХП, включають втрату ваги через страх перед їжею, яка викликає або посилює біль, і діарею в результаті зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози.

Як лікар ставить діагноз "хронічний панкреатит"

На ранніх стадіях захворювання точна діагностика ХП утруднена або навіть неможлива. Діагноз ставиться на підставі повних результатів медичного обстеження, включаючи співбесіду, фізичний огляд, результати лабораторних досліджень та інструментальних (УЗД, КТ, МРТ).

Лікування хронічного панкреатиту

Обов'язкові рекомендації під час лікування ХП:

повне виключення з життя алкоголю і куріння;

дієтичне харчування, в основі якого білкові продукти;

додатково можуть призначатися препарати ферментів і спазмолітичні засоби;

якщо немає протипоказань, обов'язково рекомендується прийом вітамінів A, D, E, K і B12.

Лікування хронічного панкреатиту може тривати все життя з різним ступенем успіху.

Найкраща профілактична міра, що дозволяє уникнути розвитку запалення підшлункової, — повністю відмовитися від вживання алкоголю, куріння і знизити вживання жирної їжі.

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