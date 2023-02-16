Закреп: причини, лікування та як допомогти собі в домашніх умовах

Закреп – симптом, а не хвороба. Найчастіше йдеться про випорожнення кишечника рідко, зазвичай менше ніж тричі на тиждень.

Проблема закрепів охоплює дедалі більше людей. Малорухливий спосіб життя, неправильне харчування, хронічний стрес і недостатнє вживання води є основними факторами, що викликають проблеми зі стільцем. Адекватне усунення цього стану дозволяє не лише полегшити неприємний дискомфорт, що виникає під час дефекації, а й поліпшити якість життя.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає, чому виникає закреп, як його ефективно лікувати та про що варто пам'ятати в разі використання натуральних проносних.

Що таке закреп

Перш ніж обговорити домашні засоби від закрепу, спочатку варто сказати кілька слів про саму проблему. Закреп (констипація) – це радше симптом, ніж захворювання, що зазвичай визначається як дефекація, яка спостерігається менше трьох разів на тиждень, водночас кожен похід до вбиральні вимагає зусиль.

Туалет від трьох разів на день до трьох разів на тиждень, який не супроводжується утрудненим проходженням калу кишківником, вважається нормою.

Проблеми з випорожненням можна розділити на групи, залежно від причини:

Функціональний закреп. Виникає на тлі неправильного харчування, стресу та гормональних змін.

Атонічний закреп. Причиною є уповільнення перистальтики кишківника, що призводить до згущення калових мас. Вони стають щільними і твердими, а стілець виходить у вигляді сухих валиків.

Спастичний закреп. Причиною є занадто високий тонус м'язових волокон, що спричиняє спазми, а на їхньому тлі утворюються затори на певних ділянках кишківника.

Органічний закреп. Розвиток пов'язаний із захворюваннями ШКТ, частіше такими як дисбактеріоз, коліт, геморой.

Ідіопатичний закреп. Пов'язаний із порушенням моторної функції кишківника, де основна причина не встановлена. Зустрічається у людей різного віку, але частіше діагностується у жінок старше 65 років.

В разі проблем із дефекацією уникайте вживання солодкого, а також продуктів із високим ступенем перероблення – фастфудів і напівфабрикатів.

Причини закрепів

До основних причин закрепів належать:

нерегулярне харчування;

неправильне харчування з високим вмістом жирів і простих вуглеводів, з низьким вмістом клітковини;

мала кількість рідини, що випивається;

сидячий образ життя;

низька фізична активність;

часте придушення позивів до дефекації;

зловживання проносними;

вагітність (особливо на пізніх термінах);

вживання деяких ліків;

деякі захворювання ШКТ та органів малого тазу.

У деяких пацієнтів стрес є важливим елементом, що впливає на появу закрепів, оскільки негативно впливає на роботу системи травлення. Нервова система та ШКТ нерозривно пов'язані між собою, порушення в одному з них можуть вплинути на роботу іншого.

Від закрепів страждають люди різного віку, але у жінок він з'являється удвічі-утричі частіше, ніж у чоловіків. Це пов'язано як із гормональними, так і з анатомічними змінами в організмі.

Закреп є серйозною проблемою серед людей похилого віку. Підраховано, що вони можуть торкнутися щонайменше 20% людей з цієї категорії. Причини закрепів у літніх пацієнтів переважно пов'язані з віком, низькою фізичною активністю, захворюваннями і прийманням певних ліків. У людей похилого віку сповільнюється моторика травного тракту і відбуваються безліч змін, пов'язаних із процесом старіння.

Натуральні та домашні засоби від закрепів

Лікування закрепів варто розпочинати якомога раніше після діагностики проблеми. Тоді легше відновити нормальний ритм дефекації та швидше досягти очікуваних результатів терапії. Важливі як зміни способу життя, так і фармакологія, наприклад, вживання проносних з урахуванням трав, які стимулюють роботу кишківника і ганглій, відповідальних за перистальтику.

Під час лікування закрепів важливо:

збільшити вміст клітковини в їжі, яку ви вживаєте;

вживати більшу кількість води та інших рідин;

додати регулярні фізичні навантаження;

турбуватися про правильний ритм дефекації, наприклад, не пригнічувати потреби сходити до вбиральні та не поспішати під час випорожнення.

Введення більшої кількості клітковини до раціону збільшує надходження води до товстої кишки. Як результат, фекальні маси більш гідратовані, мають більший обсяг і стимулюють перистальтичні рухи нижніх відділів травного тракту. Зміни дієти можуть полегшити проходження випорожнень і відновити їх правильну консистенцію.

Фото: Credits

Що в разі закрепу можна використовувати в домашніх умовах

Чорнослив від закрепів

Чорнослив – один із найкращих способів швидко позбутися закрепів. ВІін має високий вміст клітковини та буквально виштовхує залишки харчового вмісту до кишківника. Купити чорнослив можна на кожному ринку та в місцевому магазині. Якщо ви часто страждаєте від закрепів, завжди тримайте такий перекус напохваті. У сезон, звісно, можна їсти свіжі фрукти, оскільки діють вони так само.

Насіння льону від закрепів

Лляне насіння треба вживати безпосередньо перед сном. Увечері 2 столові ложки насіння (цілого або меленого) залити склянкою окропу, настояти кілька годин і випити.

Вазелінова олія

Відомий засіб у разі закрепу, застосовується як у стаціонарі відділення гастроентерології, так може використовуватися і в домашніх умовах. Рекомендується по 1 столовій ложці 2-4 рази на добу.

Важливо! Використовувати засоби, про які йдеться вище, можна за умови, що закрепи трапляються періодично, а не мають хронічного перебігу.

Якщо закрепи бувають рідко і людина розуміє, чим це могло бути спричине, наприклад, низькою фізичною активністю, помилками в харчуванні, недостатнім вживанням води, і водночас відсутні хронічні захворювання ШКТ, а також будь-які тривожні симптоми, вищезазначені засоби будуть достатньо ефективними.

Хронічні закрепи підвищують ризик розвитку геморою та ураження кишківника, що є наслідком тривалого затримання в ньому твердих калових мас.

Профілактика закрепів полягає у щоденному дотриманні здорового харчування, яке включає продукти, що містять клітковину, адекватний питний режим і фізичну активність.

Читайте також: