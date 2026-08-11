Засмага старить: чому солярій може нашкодити вашій красі / © Associated Press

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Багато хто сприймає засмагу як символ відпочинку, краси та доглянутої зовнішності. Особливо перед відпусткою чи важливою подією солярій здається зручним рішенням, адже кілька хвилин і шкіра набуває бажаного золотистого відтінку.

Проте дерматологи закликають подивитися на цю процедуру без ілюзій. Як зазначають фахівці Cleveland Clinic, ультрафіолетове випромінювання у соляріях не просто змінює колір шкіри, воно запускає процеси пошкодження клітин. Безпечного візиту до солярію просто не існує, наголошують лікарі. І це не перебільшення, бо використання солярію навіть один раз до 35 років може збільшити ризик розвитку меланоми, найнебезпечнішого виду раку шкіри, приблизно на 75%.

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Солярій небезпечніший, ніж здається

Солярії працюють завдяки ультрафіолетовому випромінюванню, переважно UVA-променям. Саме вони проникають глибоко у шкіру та стимулюють вироблення меланіну, завдяки чому з’являється засмага. Проте разом із красивим відтінком вони приносять і пошкодження.

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У високій концентрації UVA-промені можуть руйнувати структуру шкіри, впливати на ДНК клітин і прискорювати процеси старіння. Тобто той самий механізм, який створює «золотистий блиск», одночасно запускає зміни, яких більшість людей хотіли б уникнути.

Зростає ризик раку шкіри

Найсерйозніша небезпека соляріїв — зв’язок із раком шкіри. Регулярне відвідування солярію підвищує ризик різних видів онкологічних захворювань шкіри, зокрема:

ризик плоскоклітинного раку шкіри може зростати приблизно на 58%

ризик базальноклітинного раку — приблизно на 24%

Особливе занепокоєння викликає меланома — агресивний тип раку шкіри, який може бути небезпечним для життя. Пристрої, які випромінюють ультрафіолет, відносять до канцерогенів, тобто факторів, які можуть спричиняти розвиток раку. Лікарі також звертають увагу, що зростання випадків меланоми серед молодих людей, особливо молодих жінок, частково пов’язують із популярністю соляріїв.

Страждають не лише шкіра, а й очі

Багато хто вважає, що маленькі захисні окуляри під час процедури повністю розв’язують проблему. Проте вони не завжди можуть забезпечити достатній захист від високої концентрації ультрафіолету. Регулярне відвідування солярію може збільшити ризик:

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катаракти

раку ока

фотокератиту — своєрідного «сонячного опіку» ока

пошкодження сітківки та макули

птеригіуму — утворення тканини на поверхні ока.

Очі так само потребують захисту від ультрафіолету, як і шкіра.

Засмага додає років, а не молодості

Один із найбільших б’юті-міфів — що засмагла шкіра автоматично має молодший та здоровіший вигляд. Насправді довгостроковий ефект часто протилежний. UVA-промені руйнують колаген і еластин — білки, які відповідають за пружність і гладкість шкіри. У результаті з’являються:

ранні зморшки

пігментні плями

втрата пружності

нерівна текстура шкіри

Цей процес називають фотостарінням, чим більше ультрафіолетового випромінювання отримує шкіра, тим швидше вона втрачає молодий вигляд.

Солярій чи сонце

І сонце, і солярій випромінюють UVA-промені, проте у солярії їхня концентрація може бути значно вищою. Вважається, що лампи соляріїв можуть випромінювати у 10–15 разів більше UVA-променів, ніж природне сонячне світло. Тому думка, що солярій є «безпечнішою альтернативою сонцю», — лише міф.

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Красива шкіра без ризику

Сучасний підхід до краси все більше зміщується від агресивної засмаги до здорового сяйва шкіри. Рекомендується:

щодня використовувати сонцезахисний крем

носити головні убори та одяг, який захищає від сонця

користуватися сонцезахисними окулярами

уникати навмисного впливу ультрафіолету

А якщо хочеться бронзового відтінку, існують безпечніші альтернативи, наприклад, автозасмаги, які не пошкоджують шкіру ультрафіолетом.

Мода на засмагу змінюється, але здоров’я шкіри залишається поза трендами. Солярій може подарувати швидкий золотистий відтінок, але його прихована ціна — передчасне старіння, пошкодження очей і підвищений ризик раку шкіри. Справжнє сяйво сьогодні — не колір, отриманий під лампами, а доглянута, захищена та здорова шкіра, яка зберігає свою красу на роки.

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