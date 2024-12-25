Засоби від похмілля, які дійсно працюють

Вам певно знайома ситуація, коли після веселого вечора ви прокидаєтеся з головним болем, нудотою, запамороченням, спрагою та чутливістю до світла чи звуку. Похмілля — це не неприємність, а справжній виклик для організму.

Хоча наука ще не винайшла універсальних ліків, видання HealthLine розповіло, що існують певні засоби, які можуть полегшити стан та прискорити одужання.Похмілля виникає внаслідок впливу алкоголю на організм, який зневоднює тіло, викликає запалення та порушує баланс хімічних речовин у мозку. Близько 77% людей, які вживають алкоголь, знайомі з цим станом.

Що робити під час похмілля

Пийте достатньо води . Алкоголь діє як сечогінний засіб, тому організм втрачає багато води. Замінити втрату допоможуть вода та спортивні напої, які також відновлюють електроліти та додають трохи цукру.

. Алкоголь діє як сечогінний засіб, тому організм втрачає багато води. Замінити втрату допоможуть вода та спортивні напої, які також відновлюють електроліти та додають трохи цукру. Їжа . Важливо їсти не лише після вживання алкоголю, а й перед ним. Їжа у шлунку уповільнює абсорбцію алкоголю. Особливо корисними є страви з білком, жирами та сіллю.

. Важливо їсти не лише після вживання алкоголю, а й перед ним. Їжа у шлунку уповільнює абсорбцію алкоголю. Особливо корисними є страви з білком, жирами та сіллю. Сон . Алкоголь може порушити ваш графік сну та якість відпочинку, а це сприяє поганому самопочуттю наступного дня. Намагайтеся забезпечити собі достатньо часу для сну.

. Алкоголь може порушити ваш графік сну та якість відпочинку, а це сприяє поганому самопочуттю наступного дня. Намагайтеся забезпечити собі достатньо часу для сну. Вітамін B6 . Він допомагає зменшити симптоми похмілля. Цей вітамін міститься у рибі, птиці, печінці, картоплі та не цитрусових фруктах. Його також можна знайти у вітамінних добавках.

. Він допомагає зменшити симптоми похмілля. Цей вітамін міститься у рибі, птиці, печінці, картоплі та не цитрусових фруктах. Його також можна знайти у вітамінних добавках. Знеболювальні засоби . Уникайте ацетамінофену, оскільки він може погано взаємодіяти з алкоголем і пошкоджувати печінку. Замість цього оберіть нестероїдні протизапальні препарати (НПЗЗ), такі як ібупрофен або аспірин, які також зменшують запалення.

. Уникайте ацетамінофену, оскільки він може погано взаємодіяти з алкоголем і пошкоджувати печінку. Замість цього оберіть нестероїдні протизапальні препарати (НПЗЗ), такі як ібупрофен або аспірин, які також зменшують запалення. Керування транспортом . Навіть якщо алкоголь вже вивівся з організму, когнітивні функції та час реакції залишаються порушеними до 16 годин. Уникайте водіння та роботи з важкою технікою.

. Навіть якщо алкоголь вже вивівся з організму, когнітивні функції та час реакції залишаються порушеними до 16 годин. Уникайте водіння та роботи з важкою технікою. Не "лікуйтеся" алкоголем. Популярна думка, що "похмелитися" допоможе, може лише погіршити ситуацію та сприяти розвитку залежності.

Розвінчання міфів про похмілля

Сон після алкоголю краще . Насправді алкоголь погіршує якість сну, зокрема фазу швидкого сну, яка необхідна для відновлення.

. Насправді алкоголь погіршує якість сну, зокрема фазу швидкого сну, яка необхідна для відновлення. Кофеїн допомагає . Хоча він може тимчасово підбадьорити, кофеїн посилює нудоту та тремор — типові симптоми похмілля.

. Хоча він може тимчасово підбадьорити, кофеїн посилює нудоту та тремор — типові симптоми похмілля. Тверезість означає безпеку за кермом . Навіть після виведення алкоголю з організму порушення когнітивних функцій може тривати до 16 годин.

. Навіть після виведення алкоголю з організму порушення когнітивних функцій може тривати до 16 годин. Час від часу похмілля — це нормально. Якщо похмілля трапляється часто і впливає на ваше життя, це може бути сигналом проблеми з алкоголем.

Правда популярних переконань

Темні напої викликають гірше похмілля. Вони містять більше конгенерів — побічних продуктів алкоголю, які посилюють похмілля. Прозорі напої, як-от горілка чи джин, менш шкідливі у цьому плані.

Солона та жирна їжа допомагає. Вона уповільнює всмоктування алкоголю та відновлює електроліти.

Трохи алкоголю допомагає. Хоча це може полегшити гострий синдром відміни, зловживати цим не варто.

Коли варто замислитися, що щось не так

Якщо похмілля стало частим, а його наслідки впливають на ваше життя, це сигнал переглянути своє ставлення до алкоголю. Залежність починається поступово і її перший сигнал — регулярне вживання алкоголю, яке викликає дискомфорт наступного дня.

Пам’ятайте, турбота про себе та помірність — ключі до гарного самопочуття навіть після найвеселішого вечора.

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