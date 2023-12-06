Заспокоює, покращує сон, прискорює схуднення: що відомо про чудові властивості базиліка священного

Занепокоєння стало нашим постійним супутником. Ми багато знаємо про те, як знизити рівень стресу і освоїти складні техніки релаксації, але однаково мріємо про чудодійний засіб, який допоможе нам заспокоїтися. І, виявляється, такий засіб існує.

Виявляється, базилік священний може значно знизити рівень стресу і, найголовніше, він і починає діяти всього за 40 хвилин.

Експерти розповіли Womans World, як використовувати базилік священний від занепокоєння, а також розкрили додаткові переваги цієї стародавньої трави.

Що таке базилік священний

Священний базилік, також званий тулсі, — давня трава. Хоча ця рослина належить до того ж сімейства, що і базилік, який ви використовуєте в томатному соусі або салаті капрезі, священний базилік не є кулінарною приправою. Це трава, яка за словами Бреанни Гуан, докторки медичних наук, лікарки-натуропатки, що традиційно використовується в аюрведичній медицині.



Базилік священний від занепокоєння

Останніми роками священний базилік став популярним природним засобом від стресу, і на це є вагомі причини. Базилік священний належить до категорії речовин, відомих як адаптогени. Як випливає з назви, адаптогени допомагають організму адаптуватися та давати раду з фізичними, емоційними та екологічними стресорами. Стрес може бути фізично токсичним, підвищуючи рівень кортизолу та викликаючи запалення в організмі, – каже Гуан. Базилік священний допомагає знизити рівень кортизолу і надає заспокійливу та розслаблювальну дію на організм.

Як швидко діє базилік священний від занепокоєння

Якщо ви щойно пережили стресову подію, священний базилік може швидко полегшити занепокоєння. Дослідження показали, що вживання однієї чашки чаю з священного базиліка може призвести до зниження рівня кортизолу на 50% протягом 40 хвилин. Урсолова кислота тулсі підвищує рівень заспокійливої речовини для мозку, що знижує сплески кортизолу. За регулярного приймання базиліку священного спостерігається довгостроковий ефект у разі тривоги.

Хоча він є найкращим природним засобом від занепокоєння, давня трава здатна на більше. Низка досліджень повідомляє про користь тулсі щодо факторів ризику серцево-судинних захворювань, контролю рівня цукру в крові, протизапальної та протиракової активності, стверджує доктор Марк Коен.

Базилік священний допомагає схуднути

Базилік священний може допомогти схуднути. Одне невелике дослідження, опубліковане в Індійському журналі клінічної біохімії, показало, що люди, які приймали 250 мг базиліку святого двічі на день, без особливих зусиль втратили більше ніж 1 кг за 8 тижнів без будь-яких змін у дієті або фізичних вправах. Крім того, вони покращили рівень холестерину та резистентність до інсуліну. Тулсі може допомогти збалансувати рівень цукру в крові та допомогти за інших симптомів метаболічного синдрому, пояснив Коен. Все це може сприяти підтримці здорової ваги.

Базилік священний прискорює ріст волосся і зменшує сивину

Щоб зміцнити витончене волосся, просто додайте 5 крапель ефірної олії базиліку в пляшку з водою і розпорошуйте її на шкіру голови один раз на день. Дослідження показують, що священний базилік стимулює ріст волосся так само ефективно, як і аптечні препарати для місцевого застосування. Крім того, він активізує фермент каталазу, який, як показало дослідження, розщеплює перекис водню у фолікулах, звертаючи назад посивіння.

Базилік священний / Фото: Credits

Базилік священний зменшує запалення

Хронічне запалення впливає на все: від хвороб серця до проблем із травленням, діабету і навіть депресії. Але й тут приходить на допомогу священний базилік. Протизапальний ефект базиліка священного, ймовірно, пов'язаний із високою концентрацією в ньому евгенолу, каже Бреанна Гуан. Евгенол, одна з найпотужніших сполук, що містяться в священному базиліці, зменшує вироблення сполук в організмі, які викликають запалення.

Базилік священний знижує ризик раку

Дослідники виявили, що протизапальна дія евгенолу, що міститься в священному базиліці, може також допомогти захистити клітини від мутацій, які можуть стати раковими. Крім того, те ж дослідження показало, що евгенол та інші сполуки базиліку священного також можуть чинити протипухлинну дію.

Як використовувати базилік священний

Заварювання свіжого листя базиліку священного в чаї — це найпростіший спосіб отримати користь від цієї рослини. Як щоденний тонізувальний засіб Гуан рекомендує випивати чашку чаю з базиліку священного один або два рази на день між їжею.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування, змінювати систему харчування або додавати щось нове у свій щоденний раціон.

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