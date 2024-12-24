Застуда: як збити жар за допомогою домашніх засобів

Ми всі звертаємося до безрецептурних препаратів, щоб збити жар, коли почуваємося погано. Але що робити, якщо вони не допомагають або жар повертається, коли дія ліки закінчується за кілька годин.

Якщо у вас висока температура і не допомагають безрецептурні жарознижувальні препарати, можете спробувати полегшити стан натуральними домашніми способами.

Лікар розповів Woman`s World, як природним чином збити жар і полегшити такі неприємні симптоми, як пітливість, мороз та болі.

Чому у вас піднімається жар, коли ви хворі

Ваша імунна система починає діяти, коли ви хворі, — чи то вірусна чи бактеріальна інфекція, пояснює Джеймс Лайонс, доктор медицини. Вона виділяє хімічні речовини, які називаються пірогенами, які потрапляють у гіпоталамус вашого мозку, частину, яка відповідає за регуляцію температури вашого тіла. Пирогени насправді перезавантажують ваш внутрішній термостат на більш високу температуру, викликаючи лихоманку, додає він. І в більшості випадків більш висока температура корисна, оскільки вона уповільнює зростання вірусів та бактерій, зазначає професор Лайонс. Це полегшує вашу імунну систему боротьбу з хворобою.

Проте лихоманка може часто супроводжуватися неприємними симптомами, такими як головний біль, нудота або почервоніння обличчя. То як же дізнатися, коли слід дозволити лихоманці йти своєю чергою або спробувати її збити? Клініка Майо радить за лихоманки до 38,9 ліки не використовувати. Але за температури вищій 38,9, коли вам некомфортно, ви можете прийняти жарознижувальні засоби, такі як ацетамінофен, ібупрофен або аспірин.

Як збити температуру природним шляхом

Якщо ви віддаєте перевагу спробам збити температуру природним шляхом, перш ніж звертатися до безрецептурних препаратів, які іноді можуть викликати побічні ефекти, такі як розлад шлунково-кишкового тракту, розгляньте ці прості та ефективні домашні засоби:

Не намагайтеся "випітніти"

Давайте спочатку розвінчаємо помилку: вам не слід займатися високоінтенсивною фізичною активністю, намагаючись "випотіти" свою температуру. Самодопомога при лихоманці має вирішальне значення, і вона включає достатню кількість відпочинку, щоб дозволити вашому тілу відновитися.

Підтримуйте водний баланс

Це може здатися очевидним, але життєво важливо пити багато рідини, як вода, прозорі бульйони або електролітні напої, щоб допомогти вашому тілу охолонути природним чином через потовиділення, пояснює доктор Лайонс. Гарячка може призвести до швидшої втрати рідини, тому підтримання гідратації запобігає зневодненню і допомагає виводити токсини, поки ваше тіло бореться з інфекцією, каже він.

Охолодьтеся (або зігрійтеся)

Можуть бути корисні як холодний компрес, так і тепла ванна. Лікар Лайонс каже, що прикладання прохолодної вологої тканини до чола, зап'ястя або шиї може відвести тепло від тіла і допомогти впоратися з лихоманкою.

Прийняття короткої теплої ванни діє аналогічно, оскільки випаровування води з шкіри поступово охолоджує вас, пояснює він. Тільки уникайте холодної води. Занадто холодна вода може викликати тремтіння, що насправді ще більше підвищує вашу температуру, попереджає доктор Лайонс.

Одягайтеся зручно

Може виникнути спокуса укутатися, коли у вас мороз від лихоманки, але доктор Лайонс рекомендує одягати легкий одяг і використовувати тільки легку ковдру, щоб допомогти вашому тілу вивільняти тепло, а не утримувати його. Надмірне укутування може підтримувати вашу температуру підвищеною довше, тому важливо вибирати дихаючі речі.

Як регулювати температуру тіла, коли ви хворі

Лихоманка необов'язково означає, що вам занадто спекотно — ви можете поперемінно пітніти і відчувати холод чи мороз. Отже, як допомагаєте своєму тілу знайти правильний баланс?

Причина, через яку ви чергуєте мороз і потовиділення, полягає в тому, що ваш організм пристосовується до лихоманки, пояснює доктор Лайонс. Коли гіпоталамус підвищує задану температуру (начебто ви включаєте термостат), ваше тіло відчуває холод щодо цієї нової заданої температури, тому ви тремтите і закутуєтеся, щоб виробляти більше тепла. Щойно ваше тіло досягає заданої температури, ви припиняєте тремтіти і лихоманка "спадає".

У цей момент ваш мозок наказує вашому тілу охолонути, тому ви починаєте пітніти, зазначає він. Потовиділення допомагає виводити надлишки тепла, коли температура повертається до норми.

Щоб допомогти вашому тілу природним чином регулювати температуру, почніть із багатошарового одягу, радить доктор Лайонс. Носіть легкий одяг, що дихає, який ви можете легко зняти або надіти, коли вам стає тепліше або холодніше. Також корисно підтримувати комфортне середовище. Намагайтеся підтримувати помірну температуру, не надто гарячу або холодну, і використовуйте вентилятор або відкривайте вікно для свіжого повітря, якщо це необхідно.

Коли слід турбуватися про лихоманку

Хоча лихоманка може викликати дискомфорт, вона потрібна для захисної системи організму, каже доктор Лайонс. Тим не менш, якщо температура піднімається надто високо, вище 39,5, тримається довше за кілька днів або супроводжується серйозними симптомами, найкраще звернутися до лікаря, щоб виключити можливі ускладнення.

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