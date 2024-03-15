Як правильно використовувати ополіскувач для рота: порада, що збереже ваші зуби

Чи знали ви, що використання ополіскувача для рота може бути не лише корисним, але й шкідливим. Згідно зі твердженням стоматологині, правильний час для полоскання рота може вплинути на красу вашої посмішки.

Стоматологиня Суріна Сегал розповідає, коли найкращий варіант для полоскання рота.

Ополіскувальні засоби виконують важливі функції у догляді за порожниною рота. Вони ефективно усувають неприємний запах, зменшують кількість шкідливих бактерій у ротовій порожнині та мають протизапальну дію, особливо корисні при запаленнях ясен.

Після чищення зубів зубною пастою, інгредієнт під назвою фтор залишається на поверхні зубів протягом 20-30 хвилин та допомагає у боротьбі з мікробами.

Якщо ж ви використовуєте ополіскувач одразу після чищення зубів ви видаляєте захисний шар фтору. Тому, ніколи не варто використовувати ополіскувач для рота після чищення зубів.

Завжди використовуйте ополіскувач перед чищенням зубів.

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