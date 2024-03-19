Як зберегти здоровʼя серцево-судинної системи: 3 поради від лікаря

Наше здоров'я – це найцінніший актив, який ми маємо. Особливо важливою є здоров'я серцево-судинної системи, яка відповідає за кровообіг у всьому організмі.

Щоб підтримувати цей орган у тонусі лікар Кунал Суд рекомендує дотримуватися трьох простих правил.

Збалансоване харчування

Збалансоване харчування є основою здорового серця. Включення у раціон фруктів, овочів, цільних зерен та нежирних білків допомагає забезпечити організм необхідними поживними речовинами та клітковиною. Оберіть корисні жири, такі як авокадо чи оливкова олія, а обмежте вживання трансжирів та насичених жирів. Зменшіть споживання натрію та уникайте обробленої їжі.

Щоденна активність

Друга рекомендація полягає в регулярній фізичній активності. Поєднання силових тренувань і аеробних вправ допомагає підтримувати серце у відмінній формі. Експерт радить проводити щонайменше 115 хвилин помірної інтенсивності та 75 хвилин високої інтенсивності тренувань щотижня.

Уникайте стрес

Ефективно керуйте стресом. Практика уважності, яка включає йогу, медитацію та прогулянки на свіжому повітрі, допомагає знизити рівень стресу. Крім того, важливо достатньо спати – від 7 до 9 годин на добу.

Збалансоване харчування, регулярна фізична активність та ефективне керування стресом – ключі до здоров'я нашого серця. Важливо, при будь-яких проблемах одразу звертайтеся до лікаря.

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