Збираємо домашню аптечку: знеболювальні засоби для дітей і дорослих

Знеболювальні препарати — невід'ємна частина кожної домашньої аптечки. Вчимося вибирати анальгетики для дітей і дорослих.

Мігрень, зубний і м'язовий болі — це стани, які неможливо передбачити і які часто застають зненацька. Тому препарати зі знеболювальним ефектом повинні бути в кожній домашній аптечці і завжди під рукою. А як правильно вибирати анальгезтичні засоби і адаптувати їх під кожного члена сім'ї, розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Що потрібно знати про знеболювальні препарати

Основне призначення знеболювальних — придушити активність циклооксигенази, яка відповідає за вироблення простагландинів, що викликають больові відчуття і утворення запалення. Своєю чергою ефект того чи того знеболювального залежить від активних речовин, які містяться в ньому, і форми випуску. Тому в фармакології прийнято виділяти два типи ліків, спрямованих на усунення болю:

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в першу групу входять нестероїдні протизапальні препарати — НПЗП, що містять, наприклад, напроксен, ібупрофен або ацетилсаліцилову кислоту. Нестероїдні протизапальні препарати крім їхньої типової анальгетичної дії також мають жарознижувальні і протизапальні властивості. Завдяки різноманітності застосування вони стали найпопулярнішою групою знеболювальних. Однак варто знати, що нестероїдні протизапальні препарати мають більш широким спектром побічних ефектів і рекомендуються до приймання у виняткових випадках;

до другої групи входять препарати, що містять парацетамол, які знижують чутливість больових рецепторів, а також гальмують синтез простагландинів. На відміну від нестероїдних протизапальних препаратів, парацетамол має менше побічних ефектів, пов'язаних із подразненням шлунково-кишкового тракту. З цієї причини препарати парацетамолу більше підходять людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Які знеболювальні засоби для дорослих покласти в аптечку?

Пам'ятайте, що знеболювальні в рідкій формі — шипучі таблетки, саше, суспензії, діють швидше і сильніше, ніж препарати в таблетованій формі.

Мабуть, класичними і безрецептурними знеболювальними препаратами, які завжди доступні в аптеці, вважаються ліки на основі парацетамолу, ібупрофену, ацетилсаліцилової кислоти, а також диклофенаку. Тому, обираючи засоби від болю для домашньої аптечки, можна звернути увагу на такі препарати, як Аспірин (Упсарин), Євро Цитрамон, Анальгін, Ібупром (Ібупрофен), Диклофенак (Диклак).

ікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідаєПоказанням до застосування описаних вище ліків є розвиток болю різного походження, від легкої до помірної інтенсивності — м'язовий і зубний болі, мігрень, невралгія, болі в суглобах, менструальні болі.

Обов'язково перед використанням потрібно ознайомитися з інструкцією!

Які вибрати знеболювальні ліки для дитини?

На ринку доступні різні форми знеболювальних препаратів для дітей. Так, для новонароджених або немовлят найкраще підходять супозиторії, для дітей дошкільного віку — суспензії, розчини, сиропи, а для школярів з 12 років — таблетована форма.

Обираючи знеболювальні дитячі препарати, потрібно звертати увагу на засоби, які будуть комфортні і зручні в застосуванні. Тому варто зупинити свій вибір на медикаментах у вигляді сиропів або суспензій із приємним фруктовим смаком. З аптечної різноманітності можна зупинити свій вибір на таких доступних знеболювальних, як:

сироп Ібуфен ® для дітей зі смаком малини. Підходить для дітей від 3 місяців до 12 років;

суспензія Нурофен з апельсиновим смаком. Призначається дітям від 12 тижнів до 12 років;

суспензія Парацетамол Бебі. Можливе застосування з 8 тижня життя.

Перед використанням прочитайте брошуру, в якій містяться показання, протипоказання, дані про побічні ефекти і дозування, а також інформація про використання лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом, оскільки неправильне використання знеболювальних ліків становить загрозу для здоров'я вашої дитини.

Знеболювальні для місцевого використання: гелі, мазі, креми

Знеболювальні мазі та гелі зазвичай містять речовини з групи нестероїдних протизапальних засобів (НПЗП), які діють місцево, безпосередньо на джерело болю. Для домашньої аптечки хорошим варіантом стануть гелі та мазі на основі ібупрофену, напроксену або диклофенаку. Вони можуть знадобитися у разі різних ударів, ушкоджень зв'язок, спортивних травм.

Знеболювальні з переліченими вище речовинами можна використовувати тільки в першому або другому триместрі вагітності. Не рекомендуються дітям до 12 років і годуючим матерям.

Важливі правила для домашньої аптечки:

зберігайте препарати в оригінальній упаковці разом з листівкою-вкладкою. Це дозволить швидко знайти всю інформацію про ліки: склад, показання, запобіжні заходи, дозування, способи зберігання і побічні ефекти;

купуючи ліки для аптечки, завжди звертайте увагу на їхній склад. Може виявитися, що два препарати з різними торговими назвами можуть містити одну і ту саму лікарську речовину. Застосування обох таких препаратів може призвести до передозування;

час від часу перевіряйте терміни придатності знеболювальних ліків. По закінченню термінів зберігання препарати слід утилізувати.

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Зараз в аптеках можна знайти величезну кількість протизапальних і болезаспокійливих препаратів у вільному доступі. Однак слід пам'ятати, що всі знеболювальні, зокрема безрецептурні, не слід застосовувати тривалий час без медичного спостереження.

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