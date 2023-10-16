Збираємо "врожай": чому важливо пройти консультацію дерматолога після літа

Ми завжди чекаємо на тепло і радіємо літу. Адже це сезон відпусток, сонця, моря, вечірок просто неба. Але, чи так сприятливо впливає сонце на наше тіло, як на настрій?

Який "врожай" збирає наша шкіра після літа? Про це поговорили з лікарем дерматоонкологом, директором мережі клінік CALM Андрієм Лисецьким.

Андрію Вікторовичу, які відносини між шкірою і сонцем?

Вони можуть бути різними, але, чим менше часу вони проводять разом, тим краще для шкіри. Ви можете любити ніжитися на сонці і прагнути шоколадної засмаги, але шкірі це точно не на благо. Міцної дружби не вийде, але рідкі зустрічі зранку або у ввечері можливі, однак весь день проводити разом – це занадто. Інакше потім будете розгрібати проблеми шкіри на прийомі дерматолога.

Як проявляється надмірна любов до сонця на шкірі?

Проявів дуже багато. Починаючи від безневинних, таких як пігментні плями і себорейні кератоми і до небезпечних, таких як меланома. Першою проблемою, з якою зіштовхуються любителі сонця чи соляріїв, є сухість та зневоднення шкіри. Покладіть будь-який листок на день на сонце. Що з ним буде? Він зав’яне і засохне. Точно так само з вашою шкірою: вона втрачає вологу, стає сухою, звідси і поява зморшок.

Однією з основних проблем, з якою звертаються люди восени, є пігментні плями, особливо зона обличчя, декольте, руки. Сонце впливає на меланін (пігмент, який відповідає за колір шкіри) і активує його вироблення. Пам’ятайте, якщо хоча б раз у вас виникла пігментація, якщо до неї схильні батьки – ви у зоні ризику. Сонцезахисний крем 365 днів на рік і уникати прямого сонячного проміння.

Ну і третій пункт – кератоми. Це такі жовті, коричневі, інколи чорні шорсткі бляшки на шкірі, здебільшого множинні. Вони напряму залежать від сонця. Зверніть увагу на людей за 50, майже у всіх вони є. Бували випадки, коли спина була всіяна кератомами так, що здорової шкіри фактично не було видно.

Важливо зауважити, що кератома – це елемент старіння шкіри, тобто це вікові утворення. Але що ми маємо на сьогодні? Дуже часто і жінки 25-30 років масово приходять їх видаляти. Саме через любов до шоколадної засмаги, інколи ціною здоров’я шкіри.

А як сонце зв’язане з раком шкіри?



Вже визнано, що ультрафіолет – головний каталізатор переродження пігментних невусів (родимок) в меланому. Інтенсивне вироблення меланіну може призвести до збільшення кількості родимок на тілі або підвищити ризик переродження вже наявних у злоякісну пухлину. Існує статистика, що отримання 5 і більше сонячних опіків протягом життя подвоює ризик захворювання на меланому. Окрім сонцезахисного крему обов'язково під час прогулянки, відпочинку на природі або біля моря на голові має бути капелюх або кепка. Адже саме на обличчі часто з'являються ракові пухлини.

Які топ-5 процедур ви порадите пройти усім після літа?

В першу чергу це дерматоскопія. Встановіть собі правило: восени діти в школу, а кожен дорослий на діагностику новоутворень. Зараз її можна пройти як в приватних, так і в державних клініках. Регулярний чекап утворень – ваша гарантія, що рак шкіри вас омине. Або хоча б ви виявите його на ранній стадії. А як ми знаємо: вчасна діагностика – запорука успішного лікування. Хочу наголосити, що рак шкіри молодшає, тому заведіть цю звичку змолоду. 30 хв на рік на діагностику – і ваша шкіра буде здорова.

А які процедури для краси і молодості?

Звичайно, це ін’єкційні процедури, направлені на зволоження і живлення: біоревіталізація, мезотерапія, плазмоліфтинг. Задача – глибоко зволожити шкіру. Засмучу вас, навіть найдорожчий крем цього зробити не здатен.

Також процедури омолодження, які запустять активне вироблення колагену та еластину, сюди відносимо лазерне та фотоомолодження, СМАС-ліфтинг, інші апаратні методики.

Також чистки, адже літом шкірне сало виділяється активніше, ми багато часу проводимо на вулиці, а це пил, ну і сонцезахисні креми теж можуть забивати пори.

Ну і якщо говорити про збір урожаю, то ми видаляємо пігментні плями, кератоми і родимки, які з’явилися чи видозмінилися.

Андрій Лисецький

А волосся теж страждає від сонця?

Звичайно. Волоссю також треба живлення. На нього потрійний удар влітку. Сонце – так само сушить волосся, робить його ламким. Солона вода позбавляє волосся природної вологи, що робить його сухим, ламким і схильним до посічених кінців. І ще бачу, що дівчата з довгим волосся влітку, коли спекотно, часто закручують гульки, цим самим пережимають волосся. Тому похід до трихолога, можливо професійний догляд восени, така ж міра догляду за собою. Влітку обов’язково закриваємо голову капелюхами чи кепками, наносимо сонцезахист на волосся і миємо волосся після купання у морі.

Добре, з сонцем розібралися. А взимку є теж свої небезпеки?



Звичайно, мороз, калорифери, кондиціонери. Але це вже тема іншої статті.

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