Здоров'я жінки під час війни: чому не можна відкладати візит до лікаря до перемоги

На тлі глобальних стресів, об'єктивного погіршення якості життя, нестачі сімейних лікарів, переїздів та інших факторів запускаються несприятливі процеси в організмі, страждають гормональна та імунна системи. Особливо до цього схильні жінки через свій емоційний склад.

Лікарі-волонтери, об'єднані ГО "Лікарський фронт", виступили ініціаторами круглого столу про здоров'я жінок під час війни, тому що щиро стурбовані динамікою загострень хронічних проблем і стрімким зростанням деяких захворювань.

Дерматоонколог Андрій Лисецький, гінекологиня Інна Ейсмонт і пластичний хірург Артем Єфремов посилалися на дані МОЗ України і на власний досвід про те, що, на превеликий жаль, стан здоров'я українців у період війни важко назвати стабільним.

Інна Ейсмонт, Артем Єфремов і Андрій Лисецький

Пройдіть планові профілактичні обстеження

Одна з ключових проблем, на думку дерматоонколога Андрія Лисецького, – загострення хронічних хвороб на тлі низької профілактики та відсутності скринінгів. Це призводить до того, що мляві й малопомітні на перших стадіях серйозні захворювання (онкологічні та гормональні насамперед) активізуються і набирають сили. Про це зараз говорять усі лікарі.

Якщо не вжити жодних заходів, не переконати українців повернутися до графіків профілактичних обстежень, не закликати їх приходити до лікарів, а не терпіти біль і незручності, то до кінця війни ми отримаємо величезну кількість незворотніх процесів.

Рак шкіри вже не перший рік лідирує в Україні серед інших онкологічних захворювань, тому в жодному разі не можна чекати на закінчення війни для того, щоб подбати про свою безпеку.

Не відкладайте вагітність

Гінекологиня та лікарка УЗД Інна Ейсмонт стурбована тим, що більшість жінок приходить до гінеколога лише у гострих випадках, коли не піти вже не можна. Але гінекологічні патології часто протікають без болю, і якщо не проводити профілактичні огляди, можна виявити хворобу на тій стадії, коли підібрати ефективне лікування буде складніше в рази.

Викликає занепокоєння також репродуктивне здоров’я – це важлива стратегічна тема в контексті війни. Виходячи зі своєї практики, гінекологиня радить жінкам не відкладати бажану вагітність на після війни, тому що з кожним роком відбувається гормональне згасання, а в умовах війни, на жаль, процеси старіння взагалі відбуваються швидше.

Дбайте про своє психічне здоровʼя

Також не можна нехтувати своїм психічним здоровʼям. В умовах постійного стресу й нервового напруження дуже важливо дбати про себе та дотримуватися рекомендацій лікарів. Адже до перемоги треба дійти здоровими і в гарному психологічному стані.

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