Здоров'я як інвестиція: на чому не варто економити, а де можна заощадити

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Чому важливо дбати про свій фізичний і психологічний стан та як це робити правильно, розповідає менторка з фінансового мислення Єлєна Шепель.

«Люди звикли рахувати окупність інвестицій в бізнес, нерухомість та цінні папери й майже не замислюються над питанням, яку дохідність приносять інвестиції у власне здоров’я, — каже Єлєна Шепель. — Багато хто без зайвих вагань купить новий смартфон, автомобіль, або дорогий курс навчання, але візит до лікаря відкладе на потім. Ще одна поширена помилка — економити на якісному харчуванні й вважати психологічну підтримку свого ментального здоров’я зайвою розкішшю. Так, у короткостроковій перспективі це може здаватися раціональним способом заощадити гроші. Але врешті-решт така економія завжди обходиться дорого».

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Висока дохідність

За даними дослідження, проведеного під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожен долар, вкладений роботодавцями у профілактику депресій та тривожних розладів, повертає компанії близько чотирьох доларів завдяки покращенню здоров’я, а отже, і працездатності працівників. Ба більше, існує дослідження, яке має назву «Mental health and employers» («Психічне здоров’я та роботодавці»). Воно теж показало віддачу близько п’яти фунтів на кожен фунт, вкладений роботодавцями в програми підтримки психічного здоров’я персоналу. Подібну дохідність важко знайти в будь-якому іншому інвестиційному інструменті.

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Експертка запевняє, що здоров’я — це актив, а не витрата. У фінансах активом називають те, що приносить дохід або створює цінність. Тіло, мозок, рівень енергії, загальний тонус, а також психічна стійкість та адаптивність безпосередньо впливають на здатність заробляти гроші, а отже, з погляду фінансів, — це справді актив. Тож економити на турботі про своє фізичне й ментальне здоров’я — погана ідея. Якщо порахувати, регулярні обстеження, планові візити до стоматолога, якісне харчування і помірна фізична активність коштують набагато менше, ніж лікування запущених захворювань та усунення наслідків, яких вони можуть завдати організму. Запитайте себе: «Скільки мені коштуватиме ця економія через рік, три або п’ять років?». Часто відповідь показує, що подібні заощадження є ілюзією або самозаспокоєнням. Водночас людина з хорошим фізичним і психічним станом працює продуктивніше, приймає кращі рішення, швидше адаптується до змін і має більше можливостей для професійного і фінансового зростання.

Працівник є, а роботи немає

Роботодавцям вигідно інвестувати в здоров’я працівників. Інколи людина може фізично перебувати на робочому місці, але через втому, вигорання чи стрес працює менш ефективно. У сучасному менеджменті ситуація, коли працівник присутній в офісі чи на виробництві, але через стрес чи нездужання «вимкнений» із процесу, має офіційну назву — «презентизм». До речі, ВООЗ зазначає, що найбільші економічні втрати компаній пов’язані саме зі зниженням продуктивності праці, а не з відсутністю співробітників через лікарняні.

Це чудово розуміють і українські компанії, які під час війни працюють в умовах безперервного стресу. Популярною є практика додаткових оплачуваних вихідних — так званих «днів психологічного розвантаження» (Mental Health Days) або одного гарантованого вихідного на місяць для відновлення ресурсу. Крім того, у корпоративну культуру активно входять й інші бонуси: повне або часткове покриття сесій із психотерапевтами, корпоративні програми медичного страхування з лімітами на стоматологію, а також регулярні воркшопи з управління стресом.

У що варто інвестувати

● Щорічні профілактичні медичні огляди. Медичні чекапи — ефективний інструмент ризик-менеджменту. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, якби кожен проходив регулярні профілактичні скринінги, у світі можна було б уникати понад 100 000 смертей щороку! Водночас підхід до інвестування у здоров’я має бути комплексним: сюди варто включати як догляд за зубами, так і все, що пов’язане з гігієною сну — від якісного матраца й ергономічної подушки до постільної білизни.

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● Медичне страхування. В Україні це не дуже популярна опція, а дарма. Існує чимало хороших медичних програм, які допомагають суттєво оптимізувати фінансові вкладення і на щорічну підтримку рівня власного здоров’я, і на екстрені випадки у разі хвороби. Більшість страхових полісів середнього та преміумсегментів включають щорічний профілактичний огляд та планову стоматологію. Це дійсно вигідно.

● Якісне харчування. В меню обов’язково мають бути сезонні овочі та фрукти. Вживайте достатню кількість питної води. Не забувайте й про фізичну активність. Тут можна підібрати як дорожчі варіанти, наприклад абонемент до спортзалу, так і дешевші — просто робити ранкові пробіжки.

● Психологічна підтримка при тривалому стресі та кризах. Багато хто й досі вважає терапію «екстравитратою», проте в умовах хронічного стресу — це базовий інструмент самозбереження та капіталізації. Коли психіка працює в режимі постійної тривоги, мозок блокує здатність ухвалювати правильні рішення, креативити та заробляти. Інвестуючи в психолога ви купуєте стійкість сьогодні, щоб не платити за втрачені бізнес-можливості завтра.

Де можна економити

● Вибір ліків. Для багатьох дорогих препаратів майже завжди можна знайти якісні й доступні альтернативні варіанти, щоб не переплачувати за гучне ім’я бренду. Головне — уникати підозріло дешевих препаратів від невідомих виробників та завжди погоджувати заміну з сімейним лікарем.

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● Відмова від непотрібних БАДів чи процедур без доведеної ефективності. В соціальних мережах часто говорять про те, що всім потрібно приймати вітаміни, хоча це зовсім не так. Пити будь-які добавки чи вітаміни має сенс лише за призначенням лікаря та після здачі відповідних аналізів.

● Порівняння вартості медичних послуг у різних закладах. Сучасний медичний ринок дуже динамічний, і ціна однієї й тієї самої процедури, аналізу чи операції в різних клініках може відрізнятися в рази, причому якість послуги часто залишається ідентичною. Порівняння вартості медичних послуг у різних закладах — це не про бідність чи надмірну ощадливість, а про здоровий прагматизм. Так само як ми обираємо, де придбати побутову техніку, проглядаючи ціни на різних сайтах, є сенс порівнювати вартість обстежень у різних клініках.

Єлєна Шепель

Фінансова грамотність — це не лише про управління грошима, це про вміння розпоряджатися своїми ресурсами так, щоб вони примножувалися. Найціннішим із цих ресурсів залишається здоров’я. Ми можемо відкласти покупку нового гаджета або перенести відпустку, але відкладене лікування на тлі хронічного стресу рано чи пізно виставить рахунок. Зазвичай він буде значно більшим за ту суму, яку ми колись нібито заощадили. Витрати на здоров’я завжди оцінюйте через призму загальної цінності. Вважаю, що інвестиція, яка допомагає довше залишатися ефективною, продуктивною, щасливою і фінансово активною людиною, належить до найбільш прибуткових у житті.

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