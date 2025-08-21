Здоровʼя жінок 50+: яке молоко найкраще для зміцнення кісток

Молоко / © Credits

Молоко, наповнене поживними речовинами, такими як кальцій, калій та вітамін D, справді корисне для вашого організму. Який найкращий тип молока для здоров’я кісток та сили м’язів, розповідає Woman`sWorld.

Нове дослідження вказує на те, що найкориснішим є козяче молоко, збагачене кальцієм та вітаміном D.

Чому козяче молоко найкраще для здоров’я кісток

У дослідженні розглядалися чотири типи молока: козяче незбиране молоко, козяче знежирене молоко, козяче знежирене молоко, збагачене вітаміном D та кальцієм, і, нарешті, коров’яче незбиране молоко. Хоча кожен з них покращував здоров’я кісток та силу м’язів у мишей, збагачене козяче молоко з низьким вмістом жиру стало явним переможцем у боротьбі з саркопенією — втратою кісткової та м’язової маси з віком.

Що робить козяче молоко з низьким вмістом жиру, найкращим — воно природно багате на фосфор і кальцій з вищим рівнем цих поживних речовин, ніж коров’яче молоко, та вищою біодоступністю, що означає, що організм може засвоювати та використовувати ці поживні речовини ефективніше, пояснює дієтологиня Ерін Палінскі-Вейд.

Збагачене вітаміном D козяче молоко може додатково допомогти підтримувати міцність кісток, оптимізуючи засвоєння кальцію та мінералізацію кісток, запевняє вона. Виходячи з результатів цього нещодавнього дослідження, козяче молоко може мати більшу користь для регенерації м’язів, ніж коров’яче молоко. А оскільки зменшення запалення та збільшення м’язової тканини можуть сприяти збереженню кісток з віком, логічно, що козяче молоко може допомогти підтримувати загальне здоров’я кісток протягом усього життя.

Це особливо важливо для жінок старших 50 років, оскільки зниження рівня естрогену, яке відбувається під час менопаузи, може збільшити ризик остеопорозу (слабких або крихких кісток) та переломів.

Переваги та користь інших видів молока

Звичайно, козяче молоко — не єдиний варіант. І якщо вам воно не подобається або його важко знайти у вашому місцевому супермаркеті, Палінскі-Вейд рекомендує такі варіанти:

