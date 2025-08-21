- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 141
- Час на прочитання
- 3 хв
Здоровʼя жінок 50+: яке молоко найкраще для зміцнення кісток
Проблема міцності кісток стає особливо актуальною для жінок після 50 років.
Молоко, наповнене поживними речовинами, такими як кальцій, калій та вітамін D, справді корисне для вашого організму. Який найкращий тип молока для здоров’я кісток та сили м’язів, розповідає Woman`sWorld.
Нове дослідження вказує на те, що найкориснішим є козяче молоко, збагачене кальцієм та вітаміном D.
Чому козяче молоко найкраще для здоров’я кісток
У дослідженні розглядалися чотири типи молока: козяче незбиране молоко, козяче знежирене молоко, козяче знежирене молоко, збагачене вітаміном D та кальцієм, і, нарешті, коров’яче незбиране молоко. Хоча кожен з них покращував здоров’я кісток та силу м’язів у мишей, збагачене козяче молоко з низьким вмістом жиру стало явним переможцем у боротьбі з саркопенією — втратою кісткової та м’язової маси з віком.
Що робить козяче молоко з низьким вмістом жиру, найкращим — воно природно багате на фосфор і кальцій з вищим рівнем цих поживних речовин, ніж коров’яче молоко, та вищою біодоступністю, що означає, що організм може засвоювати та використовувати ці поживні речовини ефективніше, пояснює дієтологиня Ерін Палінскі-Вейд.
Збагачене вітаміном D козяче молоко може додатково допомогти підтримувати міцність кісток, оптимізуючи засвоєння кальцію та мінералізацію кісток, запевняє вона. Виходячи з результатів цього нещодавнього дослідження, козяче молоко може мати більшу користь для регенерації м’язів, ніж коров’яче молоко. А оскільки зменшення запалення та збільшення м’язової тканини можуть сприяти збереженню кісток з віком, логічно, що козяче молоко може допомогти підтримувати загальне здоров’я кісток протягом усього життя.
Це особливо важливо для жінок старших 50 років, оскільки зниження рівня естрогену, яке відбувається під час менопаузи, може збільшити ризик остеопорозу (слабких або крихких кісток) та переломів.
Переваги та користь інших видів молока
Звичайно, козяче молоко — не єдиний варіант. І якщо вам воно не подобається або його важко знайти у вашому місцевому супермаркеті, Палінскі-Вейд рекомендує такі варіанти:
Коров’яче молоко багате на кальцій. Це чудовий вибір, коли йдеться про здоров’я кісток, оскільки воно забезпечує хороше джерело кальцію разом із білком, фосфором та, якщо його збагатити, вітаміном D, зазначає дієтологиня. Жир і білок у цільному та знежиреному варіантах також збільшують відчуття ситості, потенційно запобігаючи тязі до їжі.
Соєве молоко містить рослинний білок. Соя може бути корисною, якщо ви шукаєте рослинне молоко, каже Палінскі-Вейд. Воно забезпечує якісний білок — приблизно таку ж кількість, як і коровʼяче молоко — і, будучи збагаченим, воно також може підтримувати щільність кісток. Ізофлавони в соєвому молоці також можуть мати естрогеноподібні ефекти, які можуть допомогти зменшити втрату кісткової маси, особливо у жінок у постменопаузі.
Мигдалеве молоко має меншу калорійність. Хоча мигдалеве молоко містить менше білка та поживних речовин, що сприяють утворенню кісток, ніж коров’яче молоко, збагачене ним може запропонувати різноманітні переваги для здоров’я кісток, каже Палінскі-Вейд. Це також низькокалорійний варіант для тих, хто стежить за своєю вагою або загальним споживанням калорій.