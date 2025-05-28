Здоровʼя жінок після 50 років: хвороби серця та найкращі способи їх лікування

Здоровʼя жінок після 50 років / © Credits

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Підвищеного рівня холестерину, високий кров’яний тиск і серцеві захворювання — ці проблеми часто турбують жінок у віці 50+ років.

Тому Woman`s World звернувся до найкращих лікарів по поради щодо запобігання інсульту, зниженню артеріального тиску тощо.

Першим кроком до запобігання проблемам з серцем має бути щорічне медичне обстеження та аналіз крові, щоб допомогти виявити будь-які потенційні проблеми чи зміни на ранній стадії. Окрім дотримання плану лікування вашого лікаря та прийому будь-яких ліків, які він може призначити, існують прості зміни способу життя, які можуть помітно покращити здоров’я вашого серця.

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Серцево-судинні захворювання

Серцево-судинне захворювання — це будь-який стан, який впливає на здатність серця функціонувати належним чином, тобто будь-який стан, який змушує серце працювати інтенсивніше або зупиняє його ефективне перекачування крові, каже Жаклін Доу, докторка медичних наук, кардіологиня. Поширеними типами серцевих захворювань є ішемічна хвороба серця та серцева недостатність.

З часом шкідливі жири можуть накопичуватися в артеріях, збільшуючи ризик серцевих захворювань. Однією з поширених причин серцевих захворювань є атеросклероз або накопичення жирових відкладень (бляшок) у коронарних артеріях, які можуть звужувати або блокувати кровоносні судини до серця, пояснює Алан Розанскі, доктор медичних наук.

Зменште свій ризик: коли ви думаєте про профілактику серцевих захворювань, на думку спадають роздуми про кардинальні зміни способу життя. Але навіть прості, корисні для серця зміни в раціоні можуть допомогти.

Включайте продукти, багаті на омега-3, як-от дикий лосось або мелене насіння льону, двічі-тричі на тиждень, пояснює Вілл Гаас, доктор медичних наук. Омега-3 допомагають зменшити системне запалення, знизити рівень тригліцеридів і стабілізувати артеріальний наліт — ключові кроки в запобіганні артеріальним закупоркам і покращенні ендотеліальної функції.

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Високий кров’яний тиск (гіпертонія)

Коли в невимушеній розмові порушується питання високого кров’яного тиску, це часто відбувається під час розповіді про стресову ситуацію, яка підвищує чийсь кров’яний тиск. Але що насправді відбувається в організмі, коли це відбувається?

Високий кров’яний тиск, або гіпертонія, — це стан, за якого сила тиску крові на стінки артерій постійно занадто висока, каже доктор Розанскі. З часом це може пошкодити кровоносні судини і збільшити ризик серцевих захворювань та інсульту. Деякі жінки виявляють, що їхній кров’яний тиск підвищується після менопаузи.

Високий кров’яний тиск — це просте вимірювання, яке проводиться в кабінеті лікаря за допомогою манжети та стетоскопа, і, власне, будь-який показник, що перевищує 140/90, вважається високим кров’яним тиском, каже Деббі Рінде-Гоффман, докторка медичних наук.

Ви можете знизити ризик високого кров’яного тиску за допомогою змін способу життя, зосередившись на дієті та активності. Лікуванням номер один для високого кров’яного тиску є дієта та фізичні вправи, і лише коли ці засоби не допомагають, призначаються ліки, ділиться докторка Рінде-Гоффман.

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Почніть ранок з багатого на магній зеленого смузі, приготованого з листової зелені, авокадо та насіння чіа, каже доктор Гаас. Магній сприяє розслабленню судин, покращує кровотік і допомагає регулювати реакції на стрес — все це може природним чином знизити кров’яний тиск.

А активний спосіб життя — 150 хвилин аеробних вправ на тиждень (близько 22 хвилин на день) — допоможе з часом знизити артеріальний тиск. Крім того, це допомагає підтримувати здорову вагу, що зменшує навантаження на серце.

Високий рівень холестерину

Високий рівень холестерину означає підвищений рівень холестерину в крові, зокрема ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) або «поганого» холестерину, каже доктор Розанскі. Коли надлишок ЛПНЩ накопичується на стінках коронарних артерій, це сприяє утворенню бляшок.

Дослідження показало, що у жінок у постменопаузі вищий рівень загального холестерину та ЛПНЩ порівняно з жінками в перименопаузі.

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Чудовий засіб для зниження ризику високого холестерину, ймовірно, є на вашій кухні. Додавайте 1 столову ложку меленого насіння льону до свого сніданку щодня, рекомендує доктор Гаас. Насіння льону містить розчинну клітковину та лігнани, які допомагають зв’язувати й виводити холестерин ЛПНЩ, а також підтримують метаболізм естрогену та зменшують запалення.

Серцевий напад

Серцеві напади є найгіршим сценарієм для багатьох людей, які намагаються покращити здоров’я свого серця. Вони є серйозним наслідком атеросклерозу, каже доктор Розанскі, і трапляються, коли коронарна артерія блокується, що припиняє надходження кисню до частини серцевого м’яза, а це своєю чергою призводить до постійного пошкодження. Особливо важливо для жінок знизити ризик серцевого нападу, оскільки симптоми серцевого нападу зазвичай проявляються менш очевидними способами, як-от запаморочення або навіть нудота.

Підвищений стрес може завдати шкоди психічному здоров’ю, а також призвести до запалення, яке пошкоджує серце. Почніть ритуал стійкості до стресу, як-от п’ять хвилин дихання, зосередженого на серці, або ведення щоденника вдячності, щоб захистити своє серце, каже доктор Гаас. Хронічний стрес підвищує рівень кортизолу та активність симпатичної нервової системи, що може спровокувати розрив бляшки. Підтримка парасимпатичної нервової системи знижує ризик серцевих нападів.

Інсульт

Фактично дослідження показують, що жінки зазвичай переживають більше інсультів протягом свого життя, ніж чоловіки. Ви, ймовірно, знайомі з фізичними наслідками інсульту, як-от невиразна мова та раптова слабкість або оніміння, але коли це трапляється, у вашому серці також відбуваються багато змін.

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Інсульт — це серцево-судинна подія, яка уражає мозок, пояснює доктор Гаас. Він виникає, коли кровоносна судина в мозку або блокується (ішемічний інсульт), або розривається (геморагічний інсульт). Обидва ці стани призводять до втрати кисню до тканин мозку, що спричиняє загибель клітин і потенційно довгострокову інвалідність або смерть.

Фізичні вправи є важливим способом підтримки загального здоров’я, а також можуть допомогти знизити ризик інсульту. Надавайте пріоритет щоденному руху — прагніть принаймні 20–30 хвилин помірної фізичної активності, як-от швидка ходьба, танці або йога, каже доктор Гаас. Регулярні рухи покращують кровообіг, знижують кров’яний тиск, підтримують регуляцію рівня цукру в крові та покращують перфузію мозку, що значно знижує ризик інсульту, а також позитивно впливає на когнітивне здоров’я.