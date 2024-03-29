Здоровий кишківник: 8 порад для оптимального функціонування

Здоров'я кишківника має величезний вплив на наше самопочуття.

Нутрицілогиня Елі Бречер Анутр розробила список порад, які допоможуть покращити функціонування кишківника.

Введіть більше корисних продуктів

Введіть клітковину, поліфеноли, пробіотичні та пребіотичні продукти: Клітковина, яка міститься в овочах, фруктах, цільнозернових продуктах, насінні та горіхах, допомагає забезпечити нормальну роботу кишківника. Поліфеноли мають антиоксидантні властивості та можуть підтримувати здоров'я мікробіоту. Пробіотики (наприклад, йогурт) та пребіотики (наприклад, цибуля, часник, пшениця) сприяють росту корисних бактерій у кишківнику.

Обмежте споживання нездорової їжі, яка пройшла ультраобробку

Продукти з високим вмістом цукрів, трансжирів та консервантів можуть негативно впливати на склад мікробіоту кишківника та сприяти розвитку запалення.

Обмежте вживання продуктів, що містять цукор та штучні підсолоджувачі

Велика кількість цукру в раціоні може сприяти зростанню шкідливих мікроорганізмів у кишківнику та порушенню його функціонування.

Зосередьтеся переважно на корисній рослинній їжі

Рослинна їжа містить велику кількість волокон, вітамінів та мінералів, які сприяють здоров'ю кишківника.

Пийте багато води

Вода важлива для забезпечення нормального функціонування кишківника та підтримання оптимального рівня вологості в ньому.

Переконайтеся, що ви висипаєтеся

Недостатній сон може впливати на роботу кишківника через порушення ритму та функції травлення.

Фізична активність

Регулярна фізична активність сприяє покращенню травлення та кровообігу, що позитивно впливає на здоров'я кишківника.

Контролюйте рівень стресу

Стрес може призводити до змін у мікробіоті кишківника та сприяти розвитку розладів травлення.

Дотримання цих порад може сприяти покращенню функціонування кишківника.

Насамперед обов’язково проконсультуйтеся з лікарем для індивідуальної оцінки та рекомендацій.

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