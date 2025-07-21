Здуття живота: чому воно виникає та як полегшити симптоми / © Credits

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Ця проблема добре знайома багатьом жінкам, іноді воно виникає після ситної вечері, іноді в обід, навіть якщо ви їли лише салат. Звідки береться здуття, коли воно є нормальним, а коли сигналом серйознішого порушення, розповіла лікарка Катерина Толстікова.

Здуття живота чи метеоризм — це скупчення газів у шлунково-кишковому тракті, яке супроводжується відчуттям переповненості, тиском або навіть болем. Газ утворюється внаслідок нормального процесу травлення, однак у деяких випадках його може ставати надто багато, саме тоді й з’являється дискомфорт.

Причини здуття

За словами лікарки, у більшості випадків винне не що інше, як порушення режиму чи складу харчування.

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Нерегулярне харчування. Тривалий інтервал між прийманням їжі, наприклад, лише сніданок і вечеря чи, навпаки, часті перекуси щогодини. Обидва варіанти порушують нормальну роботу шлунка та кишківника. Це уповільнює перетравлення та сприяє утворенню газів.

Дисбаланс макроелементів . Якщо раціон складається переважно з білків і жирів, без достатньої кількості клітковини та складних вуглеводів, кишківник працює повільніше, або навпаки, надмірне споживання простих вуглеводів, таких як солодощі, сиропи, соки, газовані напої, створює ідеальні умови для бродіння у кишківнику.

Напої замість їжі. Коли раціон містить багато рідких калорій, наприклад, соків, газованих напоїв, підсолоджених чаїв, організм часто не сприймає це як їжу. У результаті, маєте порушення апетиту, здуття та відрижку.

Непереносимість певних продуктів. Лактоза (молоко), глютен (деякі каші, хліб), бобові, броколі, капуста, яблука часто викликають здуття. Це не означає, що їх не можна їсти, але варто відстежувати реакцію організму.

Коли звернутися до лікаря

Здуття живота може бути симптомом захворювань, зокрема:

Синдром подразненого кишківника

Ферментативна недостатність

Дисбактеріоз

Целіакія

Паразитарні інвазії

Онкологічні процеси

Якщо здуття супроводжується болем, запорами, діареєю, схудненням або домішками крові у калі, необхідно пройти обстеження.

Як зменшити здуття

Налагодьте режим харчування. 3 основні приймання їжі та один або два легкі перекуси. Уникайте переїдання.

Їжте повільно. Швидке ковтання їжі провокує заковтування повітря, а це прямий шлях до здуття.

Виключіть газовані напої. Навіть «дієтичні» чи «натуральні» варіанти містять вуглекислий газ і часто підсолоджувачі, які викликають бродіння.

Спробуйте вживати ферментовані продукти. Йогурт, кефір, кімчі, квашена капуста підтримують здорову мікрофлору.

Стежте за вмістом клітковини. Недостатня чи надмірна кількість клітковини можуть викликати здуття. Вводьте її поступово.

Ведіть харчовий щоденник. Записуйте, що їли та коли відчули здуття. Так легше виявити «винуватця».

Здуття живота — поширене, але цілком контрольоване явище. Найчастіше воно пов’язане зі способом життя та харчуванням. Якщо ж симптоми стали хронічними, не відкладайте візит до гастроентеролога.