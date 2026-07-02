Здуття живота: як швидко позбутися метеоризму та запобігти його появі

Здуття живота / © Credits

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Здуття живота — це відчуття переповненості, напруження чи розпирання у животі. Часто воно виникає через накопичення газів у шлунково-кишковому тракті. Живіт може мати більший вигляд, ніж зазвичай, бути чутливим або навіть боліти. Іноді причиною цього стає затримка рідини в організмі, про це йдеться у матеріалі видання Medical News Today.

Щоб ефективно позбутися здуття, важливо зрозуміти його причину. Найпоширеніші серед них:

закрепи

харчові алергії та непереносність окремих продуктів

надлишок газів у кишківнику

газовані напої

надмірне споживання солі та цукру

недостатня кількість клітковини

гормональні зміни перед або під час менструації

Як швидко позбутися здуття

Прогуляйтеся . Навіть коротка прогулянка стимулює роботу кишківника, допомагає вивести гази та полегшує стан, особливо якщо здуття пов’язане із закрепом.

Спробуйте йогу. Деякі пози, наприклад «Поза дитини», «Щаслива дитина» чи глибокі присідання, сприяють природному виходу газів і швидко зменшують дискомфорт.

Перцева м’ята . Капсули з олією м’яти допомагають розслабити м’язи кишківника, завдяки чому гази легше виходять. Водночас людям, які часто страждають від печії, варто використовувати їх обережно.

Засоби від газоутворення. Препарати із симетиконом можуть допомогти швидше позбутися надлишкового повітря у травному тракті. Приймати їх потрібно лише відповідно до інструкції.

Масаж живота . Легкий масаж за напрямком товстої кишки допомагає стимулювати її роботу. Починайте з правого нижнього боку живота, рухайтеся вгору до ребер, потім — через верх живота ліворуч і вниз до лівого стегна. Якщо з’являється біль, процедуру потрібно припинити.

Деякі ефірні олії. Комбінація ефірних олій фенхелю та куркуми може покращувати самопочуття людей із синдромом подразненого кишківника, зменшуючи здуття та біль. Проте використовувати такі засоби варто лише після консультації з лікарем.

Тепла ванна. Тепло допомагає розслабити м’язи живота, а відпочинок і зниження рівня стресу позитивно впливають на роботу травної системи.

Як запобігти здуттю живота

Якщо проблема виникає регулярно, допоможуть прості зміни способу життя.

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Поступово збільшуйте кількість клітковини . Вона допомагає уникнути закрепів, але різке збільшення її кількості може, навпаки, посилити газоутворення. Робіть це поступово та не забувайте пити достатньо води. Більшості дорослих потрібно близько 18–38 г клітковини на добу, однак рекомендовану норму отримує лише невелика частина людей.

Замініть солодкі газовані напої водою. Газовані напої містять вуглекислий газ, який накопичується у шлунку. Крім того, цукор і штучні підсолоджувачі також можуть провокувати здуття.

Менше жуйте жувальну гумку . Під час жування ми ковтаємо більше повітря, а цукрові спирти у складі жуйки можуть викликати газоутворення.

Більше рухайтеся . Регулярна фізична активність допомагає кишківнику працювати активніше, а також сприяє виведенню надлишку натрію через потовиділення, а це зменшує затримку рідини.

Регулярно їжте . Великі порції часто викликають відчуття переповненості. Краще обирати менші приймання їжі кілька разів на день, їсти повільно та не поспішати. Також бажано відмовитися від трубочок для напоїв, адже вони сприяють заковтуванню повітря.

Додайте пробіотики . Корисні бактерії допомагають підтримувати здорову мікрофлору кишківника та можуть зменшувати газоутворення.

Менше солі. Надлишок натрію затримує воду в організмі, через що може з’являтися набряклість і відчуття здуття не лише живота, а й рук чи ніг.

Захворювання . Іноді здуття є симптомом серйозніших станів, серед яких: синдром подразненого кишківника, хвороба Крона, виразковий коліт, ендометріоз або кісти яєчників. У таких випадках лікар може призначити аналізи крові, УЗД, рентген або колоноскопію.

Ведіть харчовий щоденник . Якщо здуття виникає після їжі, записуйте все, що їсте та п’єте. Це допоможе знайти продукти, які викликають неприємні симптоми. Найчастіше це трапляється за непереносності лактози чи целіакії.

Перегляньте свої добавки та ліки. Деякі препарати, зокрема залізо, можуть спричиняти закрепи та здуття. Водночас калій допомагає підтримувати баланс натрію. Якщо ви підозрюєте, що причина у ліках, варто обговорити це з лікарем.

Коли звертатися до лікаря

Хоча найчастіше здуття не є небезпечним, іноді воно може сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема захворювання печінки, нирок, серця або навіть деякі види онкологічних захворювань.

Не відкладайте консультацію, якщо здуття триває кілька днів або тижнів чи супроводжується такими симптомами, як:

зниження апетиту

труднощі під час їжі

діарея

блювання

незрозуміла втрата ваги

підвищена температура

сильний біль у животі

яскраво-червона кров у випорожненнях

чорний чи темно-бордовий кал

Часті запитання

Чи означає здуття набір ваги? Іноді вага може тимчасово збільшитися на 0,5–1 кг через затримку випорожнень, але це не справжній набір жирової маси.

Чи допомагає вода? Так. Вода сприяє нормальній роботі кишківника та допомагає боротися із закрепами, на відміну від газованих напоїв.

Що найшвидше діє? Прогулянка, легкі вправи чи йога, масаж живота та препарати із симетиконом — найпоширеніші способи швидко полегшити симптоми.

У більшості випадків здуття живота — тимчасове явище, яке легко скоригувати за допомогою простих звичок. Але якщо дискомфорт повторюється регулярно чи супроводжується тривожними симптомами, не варто займатися самолікуванням. Вчасна консультація лікаря допоможе знайти справжню причину проблеми та повернути комфорт без постійного відчуття важкості.

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