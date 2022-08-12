Здуття живота: чому буває і як з ним боротися

Здуття живота – поширена проблема, яка псує якість життя. Іноді досить важко визначити його причини та виробити дієву стратегію боротьби.

Більшість людей хоч раз у житті відчували дискомфорт від здуття живота. Це поширений симптом, причини виникнення та засоби для полегшення якого постійно обговорюються.

Видання Daily Mail зібрала різні думки щодо цього.

Що викликає здуття живота

Здуття живота найчастіше викликане наявністю великої кількості газу в кишечнику внаслідок вживання певних продуктів та напоїв або навіть ковтання повітря. Симптоми включають такі стани:

відчуття роздутого чи наповненого живота;

біль та дискомфорт;

бурчання в животі.

Як причини здуття живота називають такі проблеми із травленням:

закрепи;

харчову нестерпність;

целіакію;

синдром подразненого кишківника (СПК).

Бувають випадки, коли постійне здуття живота, яке не минає, може бути ознакою чогось серйознішого, наприклад, раку яєчників.

Які продукти можуть спричинити здуття живота

Як продукти, що викликають здуття живота, часто називають молочні продукти, бобові, готову їжу, напівфабрикати та фастфуд. Загалом же будь-які продукти, що містять цукор, лактозу та глютен можуть викликати здуття живота. Ці речовини можуть викликати проблеми, навіть якщо містяться в натуральних, корисних та необроблених продуктах.

10 корисних продуктів, що викликають здуття живота

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Ось список із десяти продуктів, про які ви ніколи б не подумали, як про причину проблем із животом:

Спаржа. Вона є одним із багатьох овочів, які можуть спричинити небажані симптоми травлення. Високий вміст клітковини може спричинити утворення газу в процесі ферментації.

Вона є одним із багатьох овочів, які можуть спричинити небажані симптоми травлення. Високий вміст клітковини може спричинити утворення газу в процесі ферментації. Ожина. Перетравлення цього фрукта може зайняти більше часу, ніж зазвичай, оскільки в ньому багато поліолів (цукрових спиртів), які важко розщепити в організмі.

Перетравлення цього фрукта може зайняти більше часу, ніж зазвичай, оскільки в ньому багато поліолів (цукрових спиртів), які важко розщепити в організмі. Кава. Вона містить кофеїн, який може дратувати кишечник та викликати здуття живота. Крім того, відомо, що деякі кислоти у каві засмучують чутливий шлунок.

Вона містить кофеїн, який може дратувати кишечник та викликати здуття живота. Крім того, відомо, що деякі кислоти у каві засмучують чутливий шлунок. Кавун. Він багатий на фруктозу, природний цукор, який може викликати здуття живота при вживанні у великих кількостях.

Він багатий на фруктозу, природний цукор, який може викликати здуття живота при вживанні у великих кількостях. Картопля . Вміст крохмалю в картоплі робить його вуглеводом із високим газоутворенням. Спробуйте замінити картоплю рисом, оскільки рис — єдиний вуглевод, який викликає газоутворення.

. Вміст крохмалю в картоплі робить його вуглеводом із високим газоутворенням. Спробуйте замінити картоплю рисом, оскільки рис — єдиний вуглевод, який викликає газоутворення. Цибуля. Фруктани — це розчинні волокна, які містяться в цибулі і можуть викликати проблеми із травленням. Червона цибуля має високий рівень цих волокон, тому перехід на білу цибулю може допомогти.

Фруктани — це розчинні волокна, які містяться в цибулі і можуть викликати проблеми із травленням. Червона цибуля має високий рівень цих волокон, тому перехід на білу цибулю може допомогти. Боби . Бобові містять цукри, які називають олігосахаридами, які, хоча і можуть зустрічатися в природі, нашому організму важко розщепити.

. Бобові містять цукри, які називають олігосахаридами, які, хоча і можуть зустрічатися в природі, нашому організму важко розщепити. Соєвий соус. Глютен є основним інгредієнтом соєвого соусу і може спричинити запалення у всьому організмі. Багато людей можуть мати непереносимість глютену, навіть не підозрюючи про це.

Глютен є основним інгредієнтом соєвого соусу і може спричинити запалення у всьому організмі. Багато людей можуть мати непереносимість глютену, навіть не підозрюючи про це. Яйця. Деякі люди можуть виявити, що яйця викликають розлад шлунка, а чутливість до них може спричинити газоутворення та здуття живота. Сірка в яйцях також є причиною неприємного запаху, що виникає під час випуску повітря.

Деякі люди можуть виявити, що яйця викликають розлад шлунка, а чутливість до них може спричинити газоутворення та здуття живота. Сірка в яйцях також є причиною неприємного запаху, що виникає під час випуску повітря. Огірок. Огірки містять велику кількість хімічної сполуки під назвою кукурбітацин, яка може спричинити газоутворення в організмі.

Профілактика здуття живота

Щоб запобігти здуттю живота, рекомендують:

жувати із закритим ротом, щоб не ковтати повітря;

пити багато води;

їсти продукти, багаті на клітковину;

змінювати темп приймання їжі, їсти повільніше;

масажувати шлунок праворуч наліво, щоб випустити захоплене повітря;

обмежити вживання великої кількості газованих напоїв;

не пити алкоголь;

обмежити напої з високим вмістом кофеїну;

не сутулитися під час їжі;

не їсти великі порції перед сном;

обмежити вживання обробленої, солодкої, гострої, жирної їжі;

визначити та уникати інгредієнти, до яких у вас непереносимість.

Коригування дієти — один з основних способів запобігти здуттю живота. Для більшості з нас простий спосіб дізнатися, яка їжа нам не підходить — це просто метод спроб і помилок.

Як полегшити стан у разі здуття живота

Лікарі рекомендують серію вправ, які можуть допомогти, більшість з них — популярні асани йоги:

притисніть коліна до грудей, щоб допомогти видалити газ, який спричиняє біль;

спробуйте стати в "міст" — поза, в якій людина лежить на підлозі, піднімаючи таз нагору, опустивши плечі;

зробіть сидячий нахил вперед, щоб стимулювати всебічне розтягування та розслаблення тіла;

прийміть "позу дитини", в якій ви сидите на колінах і нахиляєтеся вперед, руки витягнуті перед собою і лежать на підлозі, поза допомагає додати тілу, особливо нижній частині спини, рухливість.

Лікарські засоби від здуття живота

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Деякі ліки, що відпускаються без рецепта, також можуть полегшити симптоми здуття живота, зокрема активоване вугілля, відоме своїми детоксифікувальними властивостями. Пробіотики також можуть бути корисними, харчуючи «хороші» бактерії в кишечнику для здорового травлення, які потім правильно розщеплюють їжу та видаляють надлишки газу.

Натуральні засоби від здуття живота

Куркума / Фото: Credits

Можете спробувати боротися із симптомами здуття живота народними засобами.

М'ятний чай містить ментол, який допомагає травленню, і розслаблює м'язи, які не випускають газ, вважається хорошим засобом від здуття;

містить ментол, який допомагає травленню, і розслаблює м'язи, які не випускають газ, вважається хорошим засобом від здуття; Куркума — це рослина з сімейства імбирних, яка може допомогти збалансувати енергію тіла та зміцнити імунну систему, також її ефірні олії впливають безпосередньо на шкіру кишечника, загоюючи рани та зменшуючи запалення, що може мати непрямий вплив на запалення в інших частинах тіла. Куркума також діє як їжа для хороших бактерій у нашому кишечнику і може сприяти здоровому травленню, що корисно для розуму та тіла. Найкращий спосіб додати її до свого раціону — приправляти нею страви, додавати в смузі або пити у вигляді чаю.

— це рослина з сімейства імбирних, яка може допомогти збалансувати енергію тіла та зміцнити імунну систему, також її ефірні олії впливають безпосередньо на шкіру кишечника, загоюючи рани та зменшуючи запалення, що може мати непрямий вплив на запалення в інших частинах тіла. Куркума також діє як їжа для хороших бактерій у нашому кишечнику і може сприяти здоровому травленню, що корисно для розуму та тіла. Найкращий спосіб додати її до свого раціону — приправляти нею страви, додавати в смузі або пити у вигляді чаю. Екстракт листя артишоку, цей бутон рекомендований для лікування та полегшення симптомів здуття живота.

Загалом, головне, у боротьбі зі здуттям живота – це провести діагностику, щоб виключити серйозні проблеми, підібрати дієту та дотримуватись загальних рекомендацій.

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