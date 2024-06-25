Зелений чи чорний: який чай корисніший для здоров'я і чому

Вони отримані з однієї рослини, але кожен напій має унікальні переваги.

Чим відрізняється чорний чай від зеленого, а також про унікальну користь кожного напою для здоров'я Womans World поговорив з Марією Успенскі, яка написала книжку "Рак ненавидить чай: унікальна профілактична і перетворювальна зміна образу життя", Амандою Сауседа – докторкою медичних наук, дієтологинею зі здоров'я кишківника, та Сарою Геррінгтон – дієтологинею.

Яка різниця

Обидва чаї вирощуються однаково, але на цьому багато схожостей закінчуються. Успенскі зазначає, що листки зеленого чаю збираються вранці та готові до оброблення і заварювання того ж вечора. Під час оброблення листя нагрівають, щоб висушити. Видаляючи майже всю вологу з чайних листків, зупиняють природний процес окислення, запобігаючи будь-яким подальшим хімічним змінам або змінам кольору.

Успенські каже, що зелений чай зберігає більшу частину свого кольору та поживних речовин, включно з амінокислотами та вітаміном С, і тому його смак свіжіший, ніж у чорного чаю. Що стосується вмісту кофеїну, вона зазначає, що склянка зеленого чаю містить його близько 20-30 мг.

Чорний чай, навпаки, проходить триваліший процес окислення. Це означає, що чайні листки сохнуть і темніють довше, ніж листки зеленого чаю. Ось чому ви помічаєте деякі відмінності у їхніх смаках, пояснює Аманда Сауседа. Смак чорного чаю сильніший, плюс кількість кофеїну вища – близько 40-50 мг на склянку.

Обидва сорти чаю містять безліч антиоксидантів, які корисні для вашого розуму й тіла. Однак Успенскі каже, що якщо ви шукаєте велику частку антиоксидантів, вам підійде зелений чай.

В чому користь зеленого чаю

Який чай корисніший для здоров'я і чому / Фото: Credits

Зелений чай приносить користь усьому організму завдяки багатим запасам антиоксидантів. Ось його головні переваги.

Він захищає ваше серце

Зелений чай має потужні антиоксидантні властивості, включно зі сполукою під назвою ECGC (галат епігалокатехіну), каже Сара Геррінгтон. Це може допомогти у випадках раку, знизити рівень холестерину та допомогти запобіганню хвороб серця. Дослідники також виявили, що сполуки в зеленому чаї активно захищають серце. Вони допомагають запобігти гіпертонії (високий кров'яний тиск) і запаленню, а також знизити рівень жирів у крові, які закупорюють артерії.

Він захищає вашу усмішку

Вживання зеленого чаю приносить користь ротовій порожнині. Було доведено, що він пригнічує процес, за якого карієсогенні бактерії створюють глюкан, тим самим зменшуючи утворення зубного нальоту та запобігаючи карієсу, стверджує Успенскі. Власне, він зберігає здоров'я ясен, скорочуючи утворення шкідливого зубного нальоту.

На цьому переваги не закінчуються. Згідно з дослідженням, зелений чай також зменшує запалення та запобігає руйнуванню кісток ясен, що з часом призводить до розхитування зубів.

Прискорює метаболізм

Сауседа зазначає, що зелений чай корисний для кишкового мікробіома – спільноти мікроорганізмів у травному тракті. "Це сприяє виробленню більшої кількості корисних кишкових бактерій", – зазначає вона. Як результат, це може допомогти полегшити запалення і підвищити метаболізм. Фактично згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Molecules, багато сполук зеленого чаю (наприклад, згаданий вище EGCG) можуть підтримувати здоровий обмін речовин.

В чому користь чорного чаю

Який чай корисніший для здоров'я і чому / Фото: Credits

Хоча чорний чай також корисний, його переваги більше пов'язані з покращенням концентрації уваги, енергії та рівня цукру в крові. Ось як це може допомогти.

Він захищає вашу пам'ять

Чорний чай багатий на антиоксиданти, які покращують роботу мозку. А оскільки листкам чорного чаю дозволяють повністю ферментуватися перед сушінням, більшість чорних чаїв особливо багаті на ці поліфеноли, пояснює Успенскі. Він настільки корисний, що дослідження передбачає, що регулярне вживання чорного чаю може навіть знизити ризик деменції.

Стабілізує рівень цукру в крові

Згідно з дослідженням, поліфеноли в чорному чаї, як-от таніни та теафлавіни, підвищують активність інсуліну. Це допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, що може запобігти стрибкам і провалам рівня глюкози, які виснажують енергію. Геррінгтон додає, що здоровий рівень глюкози в крові нерозривно пов'язаний зі здоровою вагою, і двох-трьох склянок чаю на день цілком достатньо, щоб отримати користь для здоров'я.

Він додає вам енергії

Чорний чай знімає втому, стимулює розумову активність і підвищує рівень енергії, каже Успенскі. Почасти це завдяки вищому вмісту кофеїну. Вона рекомендує починати зі склянки чаю вранці натщесерце і за необхідності випивати ще протягом дня.

Чорний чай проти зеленого: що краще для вас

Пийте чай, який ви любите найбільше, тому що саме його ви вживатимете частіше, рекомендує Успенскі. Оскільки обидва напої багаті на антиоксиданти і достатньо корисні для здоров'я, їх можна пити регулярно – вибір залежить від особистих переваг.

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