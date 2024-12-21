Зелений чай: у чому користь для здоровʼя та як його обрати

Люди вже століттями оспівують користь зеленого чаю для здоров’я, навіть сучасна наука підтверджує багато з цих тверджень. Зелений чай здатний покращити стан шкіри, сприяє втраті ваги, знижує ризик серцево-судинних захворювань та дарує багато інших переваг.

У цій статті видання Medical News Today було детально розглянуто, чому зелений чай вважається корисним, як правильно його обрати та споживати, а також які потенційні ризики варто враховувати.

Що таке зелений чай

Зелений чай отримують із неокисленого листя куща Camellia sinensis. Це один із найменш оброблених видів чаю, що дозволяє зберегти у ньому максимальну кількість антиоксидантів та корисних поліфенолів. Саме ці компоненти надають напою його унікальні властивості.

Потенційна користь зеленого чаю

Профілактика раку

Він здатен знизити ризик розвитку раку у людей, які регулярно вживають зелений чай. Зокрема, катехіни чаю можуть мати позитивний вплив на запобігання розвитку таких видів раку, як:

грудей;

колоректальний;

стравоходу;

легенів;

простати;

печінки.

Втрата ваги

Катехіни та кофеїн, які містяться у зеленому чаї, мають синергічний ефект, сприяють прискоренню метаболізму. Зелений чай може допомогти знизити масу тіла, але ефект є досить незначним і скоріше стосується екстрактів чаю з високою концентрацією активних речовин.

Підтримка здоров’я шкіри

Зелений чай має протизапальні властивості, які сприяють покращенню стану шкіри. Його екстракти застосовують у косметичних засобах для зменшення запалень та покращення мікроциркуляції шкіри.

Здоров’я серця

Регулярне споживання зеленого чаю пов’язують зі зниженням ризику серцевих захворювань, включаючи:

хвороби серця;

серцеву недостатність;

гіпертонію;

ішемічний інсульт.

Катехіни чаю допомагають зменшувати запалення, покращують функцію епітелію судин та сприяють зниженню рівня холестерину.

Зниження ризику діабету II типу

Регулярне вживання зеленого чаю може знизити ризик розвитку діабету II типу та зменшити рівень смертності серед людей із цим захворюванням.

Покращення когнітивних функцій

Зелений чай позитивно впливає на функції мозку, зокрема покращує пам’ять та здатність до навчання. Катехіни та амінокислоти чаю можуть знижувати рівень стресу та уповільнювати старіння мозку.

Інші переваги

Зелений чай також допомагає:

знижувати ризик інсульту;

запобігати карієсу;

прискорювати загоєння ран;

полегшувати біль при остеоартрозі;

проявляти протиалергічну дію.

Харчова цінність

Зелений чай — низькокалорійний напій (менш як 3 калорій на чашку) з відносно низьким вмістом кофеїну. У чашці чаю міститься близько 29 мг кофеїну, що значно менше, ніж у каві (95 мг на чашку). Основна цінність зеленого чаю — високий вміст антиоксидантів, зокрема катехінів та епігалокатехін галату.

Як обрати якісний зелений чай

Свіжість : звертайте увагу на дату виготовлення. Чим свіжіше листя, тим більше у ньому корисних речовин.

: звертайте увагу на дату виготовлення. Чим свіжіше листя, тим більше у ньому корисних речовин. Колір і аромат: листя повинно бути зеленого чи смарагдового кольору, з приємним трав’яним ароматом.

листя повинно бути зеленого чи смарагдового кольору, з приємним трав’яним ароматом. Форма : віддавайте перевагу розсипному чаю, адже чайні пакетики часто містять подрібнені залишки листя.

: віддавайте перевагу розсипному чаю, адже чайні пакетики часто містять подрібнені залишки листя. Походження: купуйте чай від перевірених виробників, бажано з регіонів, відомих якісними сортами зеленого чаю (Китай, Японія).

Потенційні ризики та побічні ефекти

Хоча зелений чай безпечний для більшості людей, є кілька аспектів, на які слід звернути увагу:

Чутливість до кофеїн у: у деяких людей надмірне споживання чаю може викликати безсоння, тривожність чи розлади шлунка.

у: у деяких людей надмірне споживання чаю може викликати безсоння, тривожність чи розлади шлунка. Проблеми з печінкою: високі дози екстракту зеленого чаю можуть негативно вплинути на печінку.

високі дози екстракту зеленого чаю можуть негативно вплинути на печінку. Взаємодія з ліками: зелений чай може впливати на дію деяких медикаментів. Перед вживанням екстрактів проконсультуйтеся з лікарем.

Як правильно заварювати зелений чай

Температура води: 70-80°C. Занадто гаряча вода може зруйнувати корисні компоненти.

70-80°C. Занадто гаряча вода може зруйнувати корисні компоненти. Час настоювання: 2-3 хвилини. Триваліше заварювання може зробити напій гірким.

2-3 хвилини. Триваліше заварювання може зробити напій гірким. Кількість чаю: 1 чайна ложка на 200 мл води.

Зелений чай — це не лише смачний напій, але й потужний союзник у підтримці здоров’я. Вживаючи його регулярно та правильно, ви можете отримати максимум користі для організму, зберігаючи красу та енергію на довгі роки.

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