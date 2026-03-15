Зелений чай

Зелений чай — справжня зірка серед корисних напоїв. Він містить потужні антиоксиданти, допомагає підтримувати здоров’я серця, може сприяти контролю ваги та загальному самопочуттю. Основна «суперсила» зеленого чаю — це поліфеноли, зокрема катехіни, серед яких особливо виділяється епігалокатехін галат (EGCG).

Однак ці ж активні сполуки можуть впливати на те, як організм засвоює деякі вітаміни, мінерали та харчові добавки. Видання EatingWell розповіло, що іноді зелений чай може зменшувати ефективність добавок або навпаки посилювати їхню дію. Тож якщо ви регулярно п’єте зелений чай та приймаєте добавки, варто знати про кілька важливих поєднань.

Добавки заліза

Дефіцит заліза — одна з найпоширеніших проблем зі здоров’ям, особливо серед жінок, вегетаріанців і веганів, людей похилого віку та людей із порушенням всмоктування поживних речовин. Саме тому лікарі часто призначають добавки заліза чи мультивітаміни з підвищеним вмістом цього мінералу.

Однак зелений чай може заважати засвоєнню заліза, особливо негемового заліза, яке міститься у рослинних продуктах і вже гірше засвоюється організмом. Причина у речовинах, які входять до складу чаю:

танінах

поліфенолах

фітатах

кальції

Дослідження показують, що люди, які регулярно п’ють більше однієї чашки зеленого чаю на день, можуть мати нижчі запаси заліза в організмі. Отже, рекомендується робити перерву в 1–2 години між прийманням добавок заліза і чашкою зеленого чаю.

Добавки з кофеїном

Зелений чай містить кофеїн, приблизно 30 мг на чашку. Це менше, ніж у каві, але все ж достатньо, щоб впливати на організм. Проблеми можуть виникати, якщо поєднувати його з передтренувальними добавками, таблетками кофеїну, жироспалювачами та енергетичними добавками.

У такому випадку загальна кількість стимуляторів може бути надто високою. Памʼятайте, що це може спричинити:

прискорене серцебиття

підвищення тиску

нервозність

тривожність

збудження нервової системи

Крім кофеїну, зелений чай містить також теобромін і теофілін — легкі стимулятори. Тож слідкуйте за загальною кількістю кофеїну на день і не поєднуйте збуджувальні добавки одночасно з чаєм.

Вітаміни групи B

Зелений чай може впливати й на засвоєння деяких вітамінів групи B, особливо фолієвої кислоти (B9) та вітаміну B12. Катехіни з чаю можуть зменшувати здатність організму перетворювати фолієву кислоту з добавок у її активну форму.

Однак варто зазначити, що досліджень на цю тему поки небагато та ризик вищий для людей, які вже мають дефіцит цих вітамінів і п’ють багато зеленого чаю щодня

Отже, просто приймайте добавки з вітамінами B в інший час доби, ніж п’єте чай.

Добавки, які розріджують кров

Деякі популярні харчові добавки мають кроворозріджувальний ефект. Серед них:

риб’ячий жир

гінкго білоба (ґінко дволопатеве)

часникові добавки

женьшень

донг-квай (дудник китайський)

Зелений чай містить невелику кількість вітаміну K, який може впливати на роботу препаратів і добавок, які розріджують кров. У великих кількостях чай теоретично може послаблювати дію антикоагулянтів. Ризик невисокий, але людям, які приймають такі препарати чи добавки, варто бути обережними.

Перед регулярним вживанням зеленого чаю краще порадитися з лікарем.

Памʼятайте, що навіть натуральні продукти можуть впливати на роботу ліків і добавок. Зелений чай може викликати два типи взаємодій:

зменшувати ефективність добавок

посилювати їхню дію, а це іноді призводить до побічних ефектів

Саме тому важливо повідомляти лікаря про всі добавки та напої, які ви регулярно вживаєте.

Зелений чай — один із найкорисніших напоїв у світі, багатий на антиоксиданти та природні біоактивні сполуки. Проте його активні компоненти можуть взаємодіяти з деякими добавками. У більшості випадків проблема легко вирішується, достатньо розділити у часі вживання чаю та добавок.

А якщо ви регулярно приймаєте вітаміни або ліки, найкращим рішенням буде консультація з лікарем. Це допоможе отримати максимум користі і від зеленого чаю, і від вашої програми добавок.