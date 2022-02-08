Жіночі хвороби: які бувають і як виявляються

Кожній жінці слід відвідувати свого гінеколога щонайменше один раз на рік, навіть якщо нічого не турбує. Пам'ятайте, що невилікувана інфекція статевих шляхів може призвести до серйозних наслідків, зокрема безпліддя.

Жіночі хвороби – це група патологічних змін, які впливають на жіночу репродуктивну систему, а також на загальний стан здоров'я. Жінки часто бояться звертатися до гінеколога та сподіваються, що проблема зникне сама собою. Поінформованість та обізнаність із жіночими хворобами, особливо в сучасному світі, дуже важливі.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про жіночі хвороби, про те, які вони бувають і як можуть виявлятися.

Найчастіші причини жіночих хвороб

Жіночі захворювання мають різні причини та різну природу розвитку. До причин інфекційних захворювань репродуктивної системи належать: бактерії, віруси, грибки та найпростіші. Іншими джерелами появи жіночих хвороб можуть стати такі фактори, як:

стрес;

втрата ваги;

ожиріння;

прийом деяких ліків;

гормональні порушення;

пухлини різного характеру;

механічні травми.

Як виявляються жіночі хвороби

Симптоми захворювань жіночої репродуктивної системи залежать від конкретного захворювання та причини його розвитку. Що саме має спонукати жінку якнайшвидше звернутися до гінеколога:

порушення менструального циклу;

аномальна кровотеча;

зміна піхвових виділень (кольору, запаху, кількості).

Больові відчуття під час статевого акту – ще один симптом, за якого потрібно відвідати гінеколога. Він може свідчити про низку патологій, у тому числі запалення піхви, яєчників або маткових труб.

Ще один важливий симптом можливої наявності у жінки захворювань репродуктивних органів – неможливість завагітніти або викидні на ранніх термінах.

Найчастіші захворювання жіночої репродуктивної системи

Той факт, що кожна жінка може бути схильною до захворювань жіночої репродуктивної системи, робить таким важливим регулярне обстеження у гінеколога для виявлення можливих патологій.

До найчастіших жіночих захворювань, що діагностуються у жінок різного віку, належать:

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Порушення менструального циклу. Одне з найпоширеніших жіночих захворювань. Ним страждають до 75% жінок. Крім вагітності, серед причин припинення місячних (аменорея) можуть бути порушення гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи через стрес, втрату ваги або психічні розлади. Інші причини аменореї включають синдром полікістозних яєчників (СПКЯ). Якщо порушення менструації виявляється у коротких циклах (<24 днів), причини можуть бути у недостатньому виробленні прогестерону жовтим тілом, неовуляторних циклах або укороченій фолікулярній фазі.

Тривалий менструальний цикл (від 36 днів до 6 місяців), викликаний неовуляторними циклами, недостатністю жовтого тіла та подовженням фолікулярної фази.

Інфекції, що передаються статевим шляхом. Найчастіше заражаються інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Такі захворювання умовно поділяють на: спричинені бактеріями – сифіліс, гонорея, хламідіоз, венерична виразка, уреаплазмоз, гарднерельоз; вірусні – генітальний герпес, вірус папіломи людини; грибкові – генітальний кандидоз; протозойні – трихомоніаз.

Ендометріоз. Поширене захворювання органів малого тазу, за якого клітини, подібні до ендометрію (внутрішнього шару матки), розростаються за його межами. У більшості зареєстрованих випадків осередки запалення знаходяться поблизу репродуктивних органів, проте не лише там. Від захворювання найчастіше страждають жінки репродуктивного віку. У деяких випадках ендометріоз зустрічається у дівчаток ще до першого менструального циклу.

Синдром полікістозу яєчників. Це найпоширеніша ендокринопатія у жінок дітородного віку, яка супроводжується порушенням функцій яєчників. Тривала аменорея при СПКЯ призводить до безпліддя та підвищеного ризику серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та раку ендометрію в майбутньому. При діагностиці СПКЯ необхідно виключити інші захворювання зі схожими симптомами, такі як гіпотиреоз або синдром Кушинга.

Вагінальний мікоз (молочниця). Захворювання викликається грибами сімейства Candida, які за сприятливих умов починають надмірно розмножуватися на слизовій оболонці піхви, провокуючи патологічний процес. Candida зустрічається і може бути виявлена у піхві кожної жінки. Мікрофлора піхви контролює процес розмноження Candida, однак при порушенні її балансу симптоми хвороби та сама хвороба починають виявлятися.

Кісти яєчників. Це поширена патологія репродуктивних органів, яка може виникнути у жінок будь-якого віку. Зазвичай розвиваються так звані функціональні кісти. Вони поділяються на фолікулярні (утворюються з фолікулів Граафа, які не розірвалися під час овуляції) та кісти жовтого тіла (найчастіше розвиваються у жінок після 50-ти років внаслідок гормонального збою). Ці кісти доброякісні та нешкідливі, але за ними слід регулярно спостерігати.

Міома матки. Це доброякісні неопластичні утворення, що складаються з гладких клітин у м'язі матки (міометрії). Ці зміни не є небезпечними для життя жінки, але можуть вплинути на якість її життя та здатність завагітніти. Міома матки – найпоширеніша пухлина жіночого репродуктивного органу, яка, за оцінками, стосується 50-60% жінок. Міоми матки вкрай рідко діагностуються до 20-ти років, а після 50-ти – приблизно у 70% жінок. Швидкорослі міоми, що вимагають спеціального спостереження та прискореної діагностики, становлять лише 1% від усіх міом.

Поліпи матки. Це невеликі зміни, що виникають внаслідок локального розростання слизової оболонки матки. Діаметр поліпа зазвичай становить від 5 до 30 мм. Поліпи зазвичай мають форму вузлика, з'єднаного ніжкою зі стінкою матки. Більшість із них м'які, але є зміни, які можуть виявитися небезпечними. Вважається, що поліпи виникають насамперед у результаті гормональних порушень у жінок після 30 років.

Цервіцит. Розглядається як запалення шийки матки, причиною якого можуть бути інфекції, а також механічні чи хімічні ушкодження слизової оболонки органа. Це захворювання часто протікає безсимптомно, що ускладнює його виявлення. Однак у деяких жінок захворювання може розвиватися з такими симптомами, як: гнійні та слизово-гнійні виділення з цервікального каналу або кровотечі між менструальними циклами (або після статевого акту).

Цистит. Це запалення сечового міхура, що викликається бактеріями кишкової палички. До сечового міхура вони потрапляють переважно висхідним шляхом, тобто через уретру. Escherichia coli (кишкова паличка), статевий акт, неправильна інтимна гігієна, використання тампонів – основні причини розвитку циститу.

Новоутворення органів репродуктивної системи. Пухлини репродуктивного органа можуть виникати в яєчниках, маткових трубах, шийці матки, піхві та вульві. Деякі гінекологічні новоутворення можуть бути діагностовані лікарем під час звичайного гінекологічного огляду, для інших потрібна цитологія, УЗД, рентген або кольпоскопія. Ці тести дозволяють визначити тип пухлини та її стадію.

Звичайно, це далеко не повний перелік жіночих захворювань, тому слід регулярно відвідувати гінеколога для своєчасного виявлення будь-яких негативних змін. Що раніше буде виявлена патологія, то успішнішим буде лікування.

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