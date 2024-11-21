Життя без світла: як наші очі реагують на відключення електроенергії

Через атаки на енергетичні об’єкти в країні знову запроваджений режим аварійного вимкнення електрики. Якщо в літні місяці українці підлаштовували під графік "Укренерго" тільки свої побутові справи, то з настанням осені й зменшенням світлового дня доведеться призвичаїтися жити по-новому – в умовах сутінків та поганої освітленості.

Про основні проблеми й категорії людей, що найбільше потерпають від браку світла під час блекаутів, розповідає лікарка-офтальмологиня центру “Ексімер” в Одесі Лідія Платонова.

Як сутінкові реалії впливають на очі

Багатьох цікавить, чи погіршується зір, коли щось робити у присмерках. Все залежить від фізичних даних людини й виду праці.

Ви ж знаєте, що насправді ми бачимо не очима? Вони є лише периферійним відділом зорового аналізатора, куди проєктується зображення. Далі від кожного ока картинка надсилається у головний мозок і вже там складається в об’ємне зображення. Так, у людей, що страждають розладами бінокулярного зору, й без вимкнення світла є проблеми з орієнтацією в просторі та виконанням повсякденних справ.

За візуальне сприйняття того, що нас оточує, відповідає сітківка, що складається з клітин-фоторецепторів. Ось її робота залежить від ступеня освітленості. Коли світла багато зіниця звужується, а от коли мало, запускається компенсаторний механізм – і вона розширюється. Навіщо? Щоб зловити якомога більше променів на сітківку! Тепер зрозуміло, чому у присмерках ми бачимо не чітке зображення, а лише силуети об’єктів?

Отже, погане освітлення не є для організму якимось незвичним явищем, просто зорова система перебудовується працювати інакше. Наприклад, люди без проблем рефракції, простими словами – зі 100-відсотковим зором, спокійно читають чи виконують роботу з дрібними предметами навіть у сутінках.

То чому ж чимало українців скаржаться на дискомфорт, головні болі та втому очей, коли сидять чи працюють вдома без світла?

Причини напруження зорового апарату

Коли ми робимо якісь справи, що вимагають близької дистанції, в нас напружується циліарний м’яз. Він розташований всередині ока й відповідає за акомодацію, тобто змогу бачити на різні відстані. Так закладено природою: якщо дивитися вдалину, він розслабляється, на коротку відстань – навпаки.

Читання, писання, шиття, перегляд відео зі смартфона за поганої освітленості спонукає нас наближувати обличчя до зображення, щоб краще сфокусуватися на дрібних деталях. Це і є найголовнішою помилкою, яка шкодить зору. Чим коротша відстань, тим більше напружується, а надалі й перенапружується циліарний м’яз. Якщо ж робота виконується протягом тривалого часу, починаються проблеми.

За постійного порушення норм гігієни зору виникає астенопія та спазм акомодації. Тоді ви відчуваєте втому в очах, біль, навіть у ділянці навколо, зображення стає розпливчастим, може двоїтися. А ще з'являється головний біль, неврологи називають його болем напруженості. Дехто скаржиться на різачки й сльозотечу.

Особливо реагують діти та люди з вадами сітківки. В них може розвинутися хибна короткозорість. Якщо вчасно звернутися до офтальмолога, дотримуватися правильної відстані під час читання, дозувати зорову роботу й пройти, наприклад, комп'ютерне лікування, зір відновиться.

Які люди в зоні ризику

Вже зрозуміло з попередньої інформації, що всім, в кого проблеми із сітківкою, через порушення шару фоторецепторів в оці перебувати без світла буде набагато складніше. Так само і з вадами рогівки, що впливають на рефракцію.

Отже, людям із захворюваннями, наведеними нижче, треба обов’язково забезпечити себе освітлювальними приладами, які даватимуть достатньо світла. Зокрема, це:

вікова макулярна дегенерація;

вроджена абіотрофія сітківки;

короткозорість;

далекозорість;

астигматизм;

косоокість;

амбліопія;

пігментний ретиніт;

синдром сухості ока;

гемералопія (куряча сліпота).

Дуже важливе повноцінне освітлення для тих, хто страждає на глаукому! Брак світла змушує зіницю розширюватися – і внутрішньоочний тиск підвищується. А у разі закритокутової глаукоми різка зміна освітлення взагалі небезпечна.

Як зарадити проблемам з очима

Дотримуйтесь кількох простих правил:

1. Стежте, щоб відстань до книжки під час читання чи скролінгу смартфона не була меншою ніж 30-40 см, до ноутбука – 60 см.

2. Дозуйте зорове навантаження на близькій відстані. Головне правило офтальмологів 20 / 20 / 20, на жаль, виконати нереально (20 хвилин працювати, 20 секунд відпочивати й дивитися на відстань 6 метрів), бо в темряві вдалечінь не подивишся. Але банально робити перерви й у цей час займатись чимось, що не змушує розглядати деталі, можна.

3. Забезпечте автономне освітлення. Краще використовувати лед-лампи. Гірляндочки, свічки чи ліхтарик на лобі не дадуть широкої зони освітлення, а це важливо навіть під час перегляду ноутбука чи смартфона.

4. Щоб поступово адаптувати зір, коли світло різко увімкнеться, спочатку прикрийте очі. Ця рекомендація важлива для хворих на глаукому.

5. За виникнення будь-якого дискомфорту в очах, особливо людям з поганим зором, варто звернутися до офтальмолога – він дослідить причини й відкоригує ваш стан.

Хай темнота не впливатиме на ваше здоров’я й не загасить світло у ваших серцях.

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