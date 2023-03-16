Життя з діабетом: які фізичні вправи рекомендують лікарі

Збільшення тривалості життя при цукровому діабеті забезпечує регулярне зайняття спортом. Фізичні навантаження допомагають підтримувати правильну масу тіла, позитивно впливають на нормалізацію ліпідного профілю, глікемічного рівня, чутливості тканин до інсуліну, а також покращують роботу серцево-судинної системи. Спорт є чудовим способом покращити настрій, який часто погіршується під час діабету. Лікар сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає, як правильно займатися спортом за діабету.

Фізичні навантаження у разі діабету

Щоб зрозуміти переваги регулярних вправ та правильно спланувати свої тренування, варто спочатку зрозуміти механізми, які відповідають за регулювання рівня глюкози у крові.

Отже, наші м'язи, скорочуючись або розтягуючись за різних навантажень, використовують вуглеводи та жири. У разі коротких вправ, коли їхня тривалість не більше 15 хвилин, глюкоза вивільнюється в кров внаслідок розпаду глікогену, що зберігається у м'язах. Саме спалювання глюкози забезпечує енергію, необхідну роботи м'язів. Коли ми припиняємо тренуватися, надлишок глюкози перетворюється на запасну форму, тобто на глікоген. Однак, якщо фізичне навантаження триває більше 15 хвилин, глюкоза починає надходити з печінки. За тривалих фізичних навантажень понад 30 хвилин організм починає спалювання жирів (спочатку накопичуються в м'язах, потім жирової тканини). Кожне переривання або закінчення тривалого фізичного навантаження вимагає від нашого організму поповнення витрачених запасів глікогену в м'язах та печінці, а також витрачених жирів. Цей процес можливий завдяки інсуліну, що самосекретується, у здорових людей, а також у людей з діабетом 2 типу або вводиться у вигляді ін'єкцій хворим на діабет 1 типу.

За регулярних занять дуже важливо не допустити розвитку гіпоглікемії, тому щодо тривалих навантажень потрібно спілкуватися з лікарем, а також мати з собою глюкометр.

Чому спорт у разі діабету корисний

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Регулярна фізична активність в помірному темпі сприятливо впливає на всіх — як на здорових людей, так і на хворих на цукровий діабет. Звичайно, сприймати спорт як панацею неварто, але адекватне фізичне навантаження — важливий фактор у терапії та профілактики багатьох захворювань, зокрема цукрового діабету. Доведено, що заняття фізичними вправами хоч раз на тиждень значно знижують ризик розвитку діабету 2 типу. А збільшення витрати енергії під час тренування на 500 ккал (наприклад, 40-хвилинний біг або 1,5-годинна прогулянка) призводить до зниження ймовірності розвитку інсуліннезалежного діабету на 6%.

Крім того, спорт дозволяє підтримувати нормальну масу тіла або навіть знизити її, що має велике значення у запобіганні розвитку цукрового діабету, особливо другого типу.

Так, регулярні фізичні навантаження знижують інсулінорезистентність тканин, отже, клітини нашого організму стають сприйнятливішими до інсуліну. Це позитивно впливає на зниження рівня глюкози в крові та дає можливість зменшувати дози цукрознижувальних препаратів або кількість одиниць інсуліну, що вводяться за терапії цукрового діабету.

Вплив фізичних вправ на організм людини, яка страждає на цукровий діабет II типу:

значне зниження ризику небезпечно низького рівня цукру у крові порівняно з діабетом 1 типу;

покращення кровообігу;

зниження маси тіла; профілактика ожиріння;

нормалізація рівня глюкози у крові;

підвищення ефективності дихальної системи.

Найбільш безпечними вправами для хворих на цукровий діабет є вправи помірної інтенсивності, наприклад, біг підтюпцем, плавання, їзда на велосипеді, скандинавська ходьба. За діабету виключаються будь-які силові вправи.

У яких випадках спорт та цукровий діабет несумісні: протипоказання

Відкласти спорт необхідно, коли рівень глюкози в крові перед їжею вище 7,77 ммоль/л та після їжі – 12,2 ммоль/л із супутньою глюкозурією (тобто визначенням глюкози у сечі) понад 30,0 г або з наявністю ацетону. Крім того, фізична активність не рекомендується, якщо рівень цукру в крові менше 6 ммоль/л.

Перш ніж стати до регулярних фізичних навантажень, слід виправити своє здоров'я за допомогою правильно рекомендованої дієти та інсулінотерапії. Також значення має наявність супутніх захворювань, у яких спорт може бути протипоказаний.

З яких вправ розпочати діабетику

Перш ніж записатися на перші заняття фітнесом або тренажерний зал, реально оцініть свої можливості та стан. Вправи для діабетиків, які раніше не тренувалися, відрізнятимуться інтенсивно від вправ для більш активних людей. Які вправи вибрати для "початківців" діабетиків? Якщо ваша фізична активність обмежувалася заняттями фізкультурою у школі, почніть із прогулянок, бігу підтюпцем, скандинавської ходьби, плавання у басейні чи велосипедних прогулянок. Не забувайте, що інтенсивність занять спортом збільшується поступово. Найкраще робити ставку на помірні безперервні заняття тривалістю 30-40 хвилин. Діабетикам не слід експериментувати з екстремальними видами спорту та силовими вправами, оскільки пов'язані з цим витрати енергії надто великі, що, своєю чергою, може призвести до швидкої гіпоглікемії.

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