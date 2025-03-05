Жорстка вода: чи шкідлива вона для шкіри обличчя

Сухість шкіри та ламке волосся — лише деякі з побічних ефектів жорсткої води. Ми часто не замислюємося, якої якості вода тече з наших кранів і як вона впливає на стан нашої шкіри.

Втім, як розповіло видання RealSimple надлишок мінералів у воді може стати причиною серйозних проблем.

Жорстка вода — це вода з високим вмістом розчинених мінералів, передусім кальцію та магнію. Вона може залишати білуватий наліт на поверхнях ванної кімнати, робити посуд тьмяним і спричиняти мінеральні відкладення у чайниках та пральних машинах. Водночас м’яка вода містить більше натрію та не має подібних негативних ефектів. Рівень жорсткості води залежить від регіону в якому ви живете.

Вплив жорсткої води на шкіру

На перший погляд, жорстка вода здається нешкідливою. Ба більше, вона містить корисні мінерали, які можуть бути важливими для організму. Проте її контакт зі шкірою має негативні наслідки.

Кальцій та магній у жорсткій воді взаємодіють із жирними кислотами у складі мила та шампуню, створюють нерозчинні сполуки, які залишаються на поверхні шкіри. Внаслідок цього шкіра не очищується належним чином, а пори можуть забиватися, це призводить до висипань, загострення екземи та дерматиту.

Крім того, жорстка вода може викликати сухість і подразнення шкіри голови, робити волосся тьмяним і ламким. Якщо вам здається, що ваше волосся втратило блиск і об’єм, причина може бути саме у жорсткій воді.

Як зрозуміти, що у вас жорстка вода

Люди, які користуються жорсткою водою, можуть помітити, що мило та шампунь погано піняться, а після вмивання шкіра здається сухою чи покритою ніби невидимою плівкою. Якщо після подорожей у регіони з м’якою водою ваша шкіра стає свіжою, це може бути свідченням того, що жорстка вода впливає на її стан.

Як мінімізувати негативний вплив жорсткої води

Якщо ви відчуваєте, що жорстка вода погіршує стан вашої шкіри, спробуйте наступні методи:

Встановіть фільтр для води. Хороший мінеральний фільтр допоможе зменшити вміст мінералів у воді.

Використовуйте міцелярну воду для очищення обличчя. Наприклад, термальна мінеральна міцелярна вода видаляє дрібні забруднення та не потребує змивання.

Обирайте правильні засоби для догляду.

Уникайте використання гарячої води. Висока температура ще більше висушує шкіру.

Зволожуйте шкіру після душу. Креми з керамідами та ніацинамідом допоможуть зміцнити шкірний бар’єр.

Жорстка вода — не вирок для вашої шкіри, але варто пам’ятати про її можливий вплив і знаходити способи мінімізувати негативні наслідки. Адже здоров’я шкіри залежить не тільки від косметичних засобів, а й від якості води, яку ми щодня використовуємо.

Ми також писали про те, чи може питна вода зволожити суху шкіру.

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