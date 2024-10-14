Зігрівальні мазі: коли та як їх використовувати

У сучасному світі, де фізичні навантаження стали невіддільною частиною нашого життя, зігрівальні мазі часто використовуються для полегшення болю та дискомфорту.

Однак не всі знають, коли та як їх правильно застосовувати. Нейрохірург Ярослав Мідик розповів про основні аспекти використання цих засобів.

Що таке зігрівальні мазі

Зігрівальні мазі — це препарати, що містять активні інгредієнти, які підвищують температуру шкіри та покращують кровообіг у зоні застосування. Вони можуть містити природні компоненти, такі як червоний перець, гірчиця чи синтетичні речовини, які сприяють прогріванню тканин.

Коли можна використовувати зігрівальні мазі

Зігрівальні мазі рекомендовані для лікування хронічних захворювань:є

Артрози : захворювання суглобів, що супроводжуються болем і обмеженням рухливості.

: захворювання суглобів, що супроводжуються болем і обмеженням рухливості. Спондилоартрози : дегенеративні зміни в хребті, які можуть викликати болі в спині.

: дегенеративні зміни в хребті, які можуть викликати болі в спині. Остеохондроз : захворювання, що вражає міжхребцеві диски та може викликати біль у шиї чи попереку.

: захворювання, що вражає міжхребцеві диски та може викликати біль у шиї чи попереку. Болі в суглобах: хронічний дискомфорт, пов'язаний з віковими змінами чи травмами.

У цих випадках зігрівальні мазі можуть бути корисними, оскільки вони покращують мікроциркуляцію, зменшують напруження м’язів і знижують біль.

Коли не можна використовувати зігрівальні мазі

Важливо пам’ятати, що такі мазі не слід використовувати при:

Гострих травмах: якщо ви тільки но вдарилися чи отримали травму, застосування цих мазей заборонено. У таких випадках необхідно використовувати знеболювальні чи комбіновані засоби.

якщо ви тільки но вдарилися чи отримали травму, застосування цих мазей заборонено. У таких випадках необхідно використовувати знеболювальні чи комбіновані засоби. Запальних процесах: при запаленнях, наприклад, артритах, вони можуть погіршити ситуацію.

при запаленнях, наприклад, артритах, вони можуть погіршити ситуацію. Шкірних захворюваннях: при дерматитах або ранах нанесення подібної мазі може призвести до ускладнень.

Як діяти при травмах: гріти чи охолоджувати

Одне з найпоширеніших питань: що робити при травмах — гріти чи охолоджувати?

Охолодження : якщо ви отримали травму (удар, розтягнення), перші 48 годин найкраще використовувати холод. Він зменшує набряк, знижує запалення та полегшує біль.

: якщо ви отримали травму (удар, розтягнення), перші 48 годин найкраще використовувати холод. Він зменшує набряк, знижує запалення та полегшує біль. Прогрівання: після того, як набряк зменшився, можна перейти до зігрівальних мазей, якщо ви маєте справу з хронічними проблемами. Це дозволить покращити кровообіг і зменшити дискомфорт.

Зігрівальні мазі можуть стати чудовим доповненням до лікування хронічних захворювань, але їх застосування потребує уважності. Перед використанням завжди консультуйтеся з лікарем, щоб визначити чи підходять вони вашому випадку.

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