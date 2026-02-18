Злий, бо голодний: як їжа впливає на наші емоції та мозок

як їжа впливає на наші емоції та мозок / © Credits

Ми всі знайомі з цією ситуацією, коли дитина не хоче йти з майданчика, ви намагаєтеся встигнути все, а тут раптом плач і капризи. Причина часто проста — пройшов час попоїсти і організм вимагає підкріплення, про це розповіло видання RTÉ. Дорослі теж не застраховані від такого, адже без їжі зростає дратівливість, падає концентрація, ми стаємо менш терплячими до людей і ситуацій навколо.

Чому ми стаємо «злі, бо голодні»

Фізіологія

Головне джерело енергії для мозку та тіла — глюкоза, яка надходить із їжею. Коли енергії стає мало:

мозок сигналізує про дефіцит через гіпоталамус;

відчуття голоду пов’язується з інсулою — ділянкою кори головного мозку, яка відповідає за емоції та смакові відчуття;

ми починаємо дратуватися, навіть якщо фізично голод ще не критичний.

Але що цікаво, поганий настрій виникає не просто від низького рівня цукру у крові, а коли ми самі усвідомлюємо, що голодні.

Роль «інтероцепції»

Інтероцепція — це здатність відчувати сигнали свого тіла, включно з рівнем енергії. Люди, які краще розпізнають свої фізіологічні потреби, менш схильні до різких перепадів настрою через голод.

Простіше кажучи, якщо ви уважно прислухаєтесь до свого тіла, вам легше залишатися спокійними навіть у моменти голоду.

Як навчитися контролю

Регулярний режим харчування. Пропуск обіду чи перекусу — одна з головних причин раптової дратівливості. Плануйте час приймання їжі та тримайте під рукою перекушування.

Слухайте своє тіло. Спробуйте помічати перші сигнали голоду, наприклад, відчуття порожнього шлунка, легка слабкість, зниження концентрації. Чим раніше ви їх помічаєте, тим простіше запобігти емоційній реакції.

Фізична активність. Регулярні вправи допомагають поліпшити обмін речовин та тренують тіло швидше реагувати на зміни рівня енергії. Це допомагає стабілізувати настрій і зменшує ризик спалахів злості.

Діти та злість

Малюки особливо вразливі:

їхнє тіло швидко витрачає енергію;

сигнали голоду вони часто ігнорують через гру чи відволікання;

результат — раптовий каприз або сльози, як у прикладі з майданчика.

Батькам важливо стежити за режимом приймання їжі та пропонувати перекуси до того, як голод стане критичним.

«Злий, бо голодний» — це не просто жартівливий термін, а реальний психологічний та фізіологічний процес. Уміння відчувати сигнали свого тіла та планувати харчування допомагає:

уникати різких перепадів настрою;

краще контролювати поведінку;

зберігати енергію для продуктивного дня.

Головна порада така, не чекайте, поки голод перетвориться на емоційний шторм — запобігайте йому заздалегідь.