Що в мене з нігтями: сигнали організму, які не варто ігнорувати

Нігті — це не тільки елемент іміджу. Вони можуть розповісти про стан нашого організму.

Зміни можуть вказувати на різноманітні проблеми, які варто врахувати та вчасно вирішити.

Лікар Чарльз, засновник клініки Dr. Charles MD, підкреслює важливість уваги до стану нігтів як показник загального здоров'я. Він розглядає різні зміни та їхні можливі причини.

Коричневі смужки

Наявність коричневих смужок може бути симптомом меланоми нігтя, особливо якщо пігмент починається від кутикули. Якщо ви помітили коричневі смужки на своїх нігтях, і якщо вони збільшуються або змінюють форму, зверніться до лікаря для подальшої оцінки та відповідного лікування.

Білі плями

Білі плями на нігтях часто вказують на стан, відомий як лейконіхія. Це відбувається тоді, коли нігтьова пластина пошкоджується або травмується, зазвичай під час манікюру. Хоча у більшості випадків лейконіхія є безпечним явищем і сама по собі проходить, важливо враховувати такі зміни на нігтях, як можливий сигнал про необхідність уважніше стежити за станом нігтів і уникати травматичних впливів на них.

Вертикальні смуги

Вертикальні смуги на нігтях, відомі як борозни Бо-Рейлі, можуть виникати як природний прояв старіння. Із роками активність сальних залоз зменшується, що може призвести до сухості шкіри і появі дефектів на нігтях. Хоча у більшості випадків ці смуги не є підставою для серйозних хвилювань, регулярне спостереження за ними і консультація з лікарем можуть допомогти зменшити їх вплив і вчасно виявити будь-які небезпечні зміни у стані нігтів.

Горизонтальні смуги

Горизонтальні смуги на нігтях зазвичай виникають внаслідок травми. Ці смуги можуть залишатися на поверхні нігтя протягом декількох місяців, поки не відросте новий ніготь. Такі травматичні впливи можуть бути наслідком різних факторів, таких як удари, стискання або інші механічні пошкодження нігтьової пластини.

Правильний догляд за нігтями та уважність до їх змін можуть допомогти виявити ранні симптоми серйозних проблем зі здоров'ям.

Більшість змін у стані нігтів є безшкідними, але якщо ви помітили будь-які підозрілі ознаки варто негайно звернутися до лікаря.

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