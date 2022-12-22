Знеболювальна ялинка, дофаміновий одяг та молитва від недоумства: як лікує Різдво

Згідно з науковими дослідженнями, дотримання деяких наших улюблених святкових традицій може бути не лише веселим, а й корисним для вашого здоров'я.

Як святкові традиції, як-от колядки, прикрашання ялинки, приготування святкових страв і виготовлення святкових костюмів або вибір вбрання для свята можуть полегшити біль, покращити здоров'я мозку та багато іншого, розповідає Womans world.

Різдвяна ялинка як знеболювальне

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Встановити живу ялинку або прикрасити стіл вінком з ялинових гілок, запалити свічку з ароматом цукрового печива або спекти справжні різдвяні пряники — ідеальний спосіб наповнити будинок чудовим святковим ароматом. Найприємніше: німецьке дослідження показало, що це також полегшує біль. Дослідники кажуть, що приємні запахи, залежно від того, який вам найбільше подобається, активують ділянки мозку, котрі помітно знижують сприйняття болю.

Складіть святковий плейлист, щоб почуватися краще

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Вибір улюблених святкових пісень, якими ви насолоджуватиметеся під час обрізання ялинки або пакування подарунків, не лише підніме вам настрій, але й швидко позбавить болю. Згідно з новим британським дослідженням, проста дія з вибору мелодії дає вам почуття контролю, яке також зменшує больові відчуття.

Скористайтеся ефектом "дофамінового одягу"

Якщо у вас є сукні, туфлі або сережки, які ви носите цієї пори року, тому що вам подобається, який святковий вигляд вони мають, саме час їх одягнути. Це найпростіший спосіб підняти собі настрій. Дослідження показують, що носіння улюбленого одягу викликає сплеск дофаміну, який стимулює щастя. І це настільки ефективно для підвищення вашого настрою, що експерти назвали це явище "дофаміновим одягом".

Милуйтеся новорічним декором, щоб краще спати

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Просто зробіть паузу у щоденних справах, щоб подивитися на свої новорічні прикраси, і це покращить якість вашого сну. Це твердження дослідників із Сінгапуру, які виявили, що насолода від прекрасного заспокоює, допомагає глибше розслабитися вночі, швидше засинати і міцніше спати.

Візьміть книжку, щоб відволіктися від повсякденних проблем

Згідно з дослідженням, проведеним в Ірландії, читання "Різдвяної пісні" Чарльза Діккенса або іншої різдвяної класики перед засинанням сприяє спокійнішому сну. Дослідники пояснюють, що книжки будь-якого жанру поглинають вашу увагу, відволікаючи вас від повсякденних проблем, щоб ви могли повніше розслабитися і поринути в сон.

Різдвяна молитва врятує від недоумства

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Британське дослідження показало, що люди, які дотримуються релігійних звичаїв, наприклад, відвідують богослужіння або моляться, менш схильні до розвитку хвороби Паркінсона — неврологічного розладу, що підвищує ризик недоумства. У релігійних людей вищий рівень молекули (BDNF), яка допомагає вирощувати нові нейрони мозку.

Випийте каву для користі мозку

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Якщо ви переконаний атеїст, для вас є інший рецепт для поліпшення мозкової діяльності. Згідно з канадським дослідженням, вживання кави може запобігти втраті пам'яті. Дослідники пояснюють, що феніліндани темної обсмаженої кави стримують накопичення шкідливих тау-білків у мозку, знижуючи ризик хвороб Паркінсона та Альцгеймера.

Рятуйтеся від застуди колядками

Чи наспівуєте ви мелодію під час виконання домашніх справ, чи ходите з колядками до сусідів — спів знижує ризик застуди, грипу або інших вірусів. Дослідники з Каліфорнійського університету кажуть, що це призводить до підвищення рівня імуноглобуліну А у слині, яка є першою лінією захисту організму від вторгнення вірусів. Він працює за рахунок зниження активності симпатичної нервової системи, яка відповідає за вашу стресову реакцію "бий або біжи", що дозволяє вашій імунній системі працювати більш ефективно.

Задуйте свічку для зміцнення імунітету

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Добровільна робота по дому може принести вам користь, каже наука. Дослідження, проведене в Гарварді, показало, що глибокі вдихи й видихи (як у разі задування свічки) знижують ризик грипу. Розтягування та розслаблення легеневої тканини стримує розмноження мікробів, активуючи противірусні гени.

Дайте відпочити своєму серцю, пакуючи подарунки

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Нове дослідження Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі показало, що дарувальники мають нижчий діастолічний кров'яний тиск (нижнє число) та нижчу частоту серцевих скорочень, що знижує ризик серцевого нападу й інсульту. Добрі вчинки знижують напруження, знімаючи навантаження із серця та артерій.

Влаштуйте святковий обід для стабілізації серцевого ритму

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Є багато вагомих причин, щоб зібратися з близькими на свята — виявляється, в таких застіллях є і користь для здоров'я. Як показує дослідження Університету Іллінойсу, регулярне спілкування з друзями та родиною покращує варіабельність серцевого ритму — показник того, наскільки швидко ви відновлюєтеся після стресу.

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