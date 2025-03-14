Зневоднення: все, що потрібно знати про його наслідки

Зневоднення – це стан, який виникає, коли організм втрачає більше рідини, ніж отримує.

Симптоми зневоднення можуть включати потемніння сечі, головний біль, млявість, запаморочення та навіть закреп. Видання Medical News Today розповіло, що вчасна профілактика та правильна гідратація допоможуть уникнути небажаних наслідків.

Вода – це життя

Близько 60% людського тіла складається з води, яка є необхідною частиною всіх біологічних процесів. Вода міститься всередині клітин, у кровоносних судинах і міжклітинному просторі, забезпечує нормальне функціонування організму.

Баланс рідини підтримується складною системою регулювання, а механізм спраги сигналізує про необхідність поповнення запасів. Проте, особливо у спеку або під час хвороби, важливо контролювати рівень гідратації та вживати достатню кількість рідини.

Симптоми зневоднення

Ранніми ознаками нестачі води є:

сухість у роті;

млявість;

головний біль;

запаморочення;

потемніння сечі;

зниження частоти сечовипускання.

Серйозне зневоднення проявляється:

відсутністю потовиділення;

запалими очима;

сухістю шкіри;

низьким артеріальним тиском;

прискореним серцебиттям;

лихоманкою;

непритомністю.

У немовлят додатковими симптомами є:

впале тім'ячко;

відсутність сліз під час плачу;

запалий вигляд очей та щік;

сухість язика та рота;

зменшення кількості мокрих підгузків.

Основні причини зневоднення

Втрата рідини може бути спричинена:

недостатнім споживанням води;

діареєю, блювотою;

надмірним потовиділенням;

високою температурою тіла;

частим сечовипусканням через діабет або вживання деяких медикаментів.

Також у групі ризику — літні люди, спортсмени, особи, які перебувають у місцевості з високими температурами або на значних висотах.

Як запобігти зневодненню

Жінкам рекомендується вживати приблизно 2,2 літра води на день, але ця кількість залежить від віку, способу життя та фізичної активності. Важливо:

регулярно пити воду протягом дня;

збільшувати споживання рідини у спекотну погоду;

вживати овочі та фрукти, багаті на воду (огірки, кавуни, апельсини);

уникати надмірного споживання кофеїну та алкоголю.

Чим небезпечне зневоднення

Якщо організм довгий час не отримує достатньо води, можливі серйозні ускладнення:

зниження об’єму крові, яке може спричинити гіпотонію;

судоми через порушення балансу електролітів;

проблеми з нирками, зокрема поява каменів та інфекція;

тепловий удар, який може бути небезпечним для життя.

Лікування та правильна регідратація

За легкого зневоднення слід збільшити споживання води. Корисними є прозорі бульйони, спортивні напої з електролітами або заморожені шматочки льоду. Натомість варто уникати алкоголю, солодких газованих напоїв та кави.

У важких випадках може знадобитися внутрішньовенне введення рідини, особливо якщо зневоднення супроводжується блювотою або тривалою діареєю.

Важливе застереження! Не варто випивати велику кількість рідини одразу – це може призвести до набряку тканин. Найкраще пити воду невеликими ковтками протягом дня.

Зневоднення – небезпечний стан, якому можна запобігти, якщо стежити за рівнем споживання води та вчасно реагувати на тривожні сигнали організму. Збалансована гідратація – запорука здоров’я, енергії та краси, а правильні звички пиття допоможуть залишатися у формі незалежно від обставин.

Ми також писали про те, що відбувається з організмом, якщо кожного ранку випивати склянку теплої води.

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