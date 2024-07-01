Знімає стрес, полегшує біль та прискорює зростання волосся: як масаж голови може підтримати здоров'я

Якщо ви будь-коли насолоджувалися заспокійливим відчуттям масажу шкіри голови, ви знайомі з його негайним ефектом релаксації. Але чого ви, можливо, не знаєте, так це те, що за правильного виконання масаж шкіри голови також може підтримати ваше здоров'я, зокрема допоможе боротися з витонченням волосся та стимулювати його зростання.

Масаж шкіри голови — це не тільки приємна процедура, яка дарує розслаблення та умиротворення. За правильного виконання він може принести реальну користь для здоров'я.

Щоб дізнатися більше про користь масажу шкіри голови, Womans world проконсультувалися з кількома масажистами, які поділилися ідеями, підкріпленими науковими дослідженнями щодо переваг масажу шкіри голови. А також дали покрокові інструкції щодо виконання масажу в домашніх умовах та прості прийоми, що дозволяють максимізувати користь від нього.

4 переваги масажу шкіри голови

Масаж голови – простий та доступний спосіб розслабитися. Поєднання різного тиску та цілеспрямованих рухів рук викликає поколювання в хребті, знімаючи денний стрес. Але його переваги виходять за межі сенсорних відчуттів. За словами Террі Ярдлі-Нор, ліцензованої масажистки, масаж шкіри голови також може підтримати ваше здоров'я.

Масаж шкіри голови може знизити кров'яний тиск. Дослідження показало, що масаж шкіри голови знижує вироблення гормонів стресу, таких як адреналін та норадреналін. Ці гормони тісно пов'язані з реакціями організму на стрес, пояснює Ярдлі-Нор. Їхнє зниження призводить до зниження частоти серцевих скорочень та артеріального тиску.

Дослідження показало, що масаж шкіри голови знижує вироблення гормонів стресу, таких як адреналін та норадреналін. Ці гормони тісно пов'язані з реакціями організму на стрес, пояснює Ярдлі-Нор. Їхнє зниження призводить до зниження частоти серцевих скорочень та артеріального тиску. Підсилює зростання волосся. Часто жінки в постменопаузі відчувають витончення або випадання волосся. Існує безліч продуктів, призначених для запобігання випаданню волосся, але регулярний масаж шкіри голови може стати природною та потенційно ефективною альтернативою. Це тому, що він покращує кровообіг у шкірі голови та шиї, що робить позитивний вплив на здоров'я волосся. Поліпшення кровотоку допомагає живити волосяні фолікули, потенційно стимулюючи зростання волосся та покращуючи його здоров'я. Те, що регулярний масаж шкіри голови може бути корисним доповненням до процедур догляду за волоссям, особливо для людей, які борються з його витонченням чи випадінням, підтверджується науковими дослідженнями.

Часто жінки в постменопаузі відчувають витончення або випадання волосся. Існує безліч продуктів, призначених для запобігання випаданню волосся, але регулярний масаж шкіри голови може стати природною та потенційно ефективною альтернативою. Це тому, що він покращує кровообіг у шкірі голови та шиї, що робить позитивний вплив на здоров'я волосся. Поліпшення кровотоку допомагає живити волосяні фолікули, потенційно стимулюючи зростання волосся та покращуючи його здоров'я. Те, що регулярний масаж шкіри голови може бути корисним доповненням до процедур догляду за волоссям, особливо для людей, які борються з його витонченням чи випадінням, підтверджується науковими дослідженнями. Полегшує головний біль та знімає напруженість. Головні болі напруженості викликають тупий біль, болючість шкіри голови та стиснення чола. Вони втричі частіше зустрічаються у жінок, ніж у чоловіків, і мають тенденцію погіршуватися під час гормональних коливань, спричинених менструальними періодами та менопаузою. У цьому разі масаж шкіри голови також може принести полегшення. У нашому тілі все взаємопов'язане, каже Камеран Баттлі – ліцензована масажистка. У багатьох людей є тригерні точки (міцні м'язові вузли) у плечах та спині. Ці вузли можуть передавати біль у місця голови та її шкіри, що призводить до головного болю напруженості. Масаж шкіри голови допомагає зняти цю напруженість, що також може полегшити пов'язані з нею головні болі. Дослідження показало, що люди з головними болями напруженості, які регулярно проходили масаж тригерних точок, спрямований на зниження м'язової напруженості, зазнали зменшення головного болю та його тривалості. Інші дослідники дійшли висновку, що масаж голови і шиї зменшує напруженості, біль і навіть гнів у людей, які страждають на хронічні головні болі напруженості.

Головні болі напруженості викликають тупий біль, болючість шкіри голови та стиснення чола. Вони втричі частіше зустрічаються у жінок, ніж у чоловіків, і мають тенденцію погіршуватися під час гормональних коливань, спричинених менструальними періодами та менопаузою. У цьому разі масаж шкіри голови також може принести полегшення. У нашому тілі все взаємопов'язане, каже Камеран Баттлі – ліцензована масажистка. У багатьох людей є тригерні точки (міцні м'язові вузли) у плечах та спині. Ці вузли можуть передавати біль у місця голови та її шкіри, що призводить до головного болю напруженості. Масаж шкіри голови допомагає зняти цю напруженість, що також може полегшити пов'язані з нею головні болі. Дослідження показало, що люди з головними болями напруженості, які регулярно проходили масаж тригерних точок, спрямований на зниження м'язової напруженості, зазнали зменшення головного болю та його тривалості. Інші дослідники дійшли висновку, що масаж голови і шиї зменшує напруженості, біль і навіть гнів у людей, які страждають на хронічні головні болі напруженості. Зменшення стресу. Масаж знижує вироблення кортизолу (гормону стресу) і збільшує кількість серотоніну та дофаміну (дві хімічні речовини, що відповідають за хороше самопочуття) у крові. Дослідники дійшли висновку, що у жінок, які пройшли 15-хвилинний або 25-хвилинний масаж голови, спостерігалося зниження систолічного та діастолічного артеріального тиску. Після 10 тижнів регулярного масажу шкіри голови – 15-хвилинного або 25-хвилинного двічі на тиждень – у учасників значно знизився кров'яний тиск. Це говорить про те, що включення масажу шкіри голови до вашого порядку дня приносить свої плоди.

Як часто потрібно робити масаж шкіри голови і скільки він має тривати

Масаж шкіри голови може виконувати кожен, стверджує Ярдлі-Нор. Слід використовувати тиск від помірного до легкого, і це можна робити з олією чи без неї. Все, що вам потрібно, це зручне, тихе місце, де можна посидіти, та час від 5 до 20 хвилин. Хоча будь-яка тривалість масажу голови є корисною, експерти рекомендують витрачати 1-2 хвилини на кожен етап для досягнення оптимальних результатів. Установка таймера або прослуховування плейлиста з улюбленими піснями допоможе вам розрахувати час та не поспішати.

Масаж голови / Фото: Credits

Ще один момент, який слід враховувати, – частота масажу. Якщо ви пробуєте масаж шкіри голови для розслаблення, достатньо одного разу на день або через день. Однак, якщо ви намагаєтеся прискорити зростання волосся, вам доведеться частіше масажувати шкіру голови. Дослідження показало, що жінки з дедалі рідшим волоссям, які масажували шкіру голови двічі на день з інтервалом 12 годин (наприклад, один раз о 7 годині ранку і знову о 19 годині), повідомляли про менше випадання волосся та посилення його зростання.

Покрокова інструкція масажу шкіри голови

Сядьте прямо і помістіть великі пальці рук біля основи шиї, поклавши пальці на верхівку голови. Акуратно притисніть великі пальці до шкіри, роблячи невеликі кола.

Повільно рухайте великими пальцями вгору, продовжуючи малювати кола вздовж верхньої частини шиї та потилиці.

Коли ви досягнете верхівки голови, додайте інші пальці. Ще раз застосуйте легкий чи помірний тиск і зробіть невеликі колові рухи. Ви можете уявити, що миєте волосся і рухати пальцями так, ніби ви миєте голову шампунем. Переконайтеся, що ви докладаєте достатній тиск, щоб побачити, як ваша шкіра рухається (для цього сядьте перед дзеркалом)

Рухайтеся вниз по обидва боки голови до вух, акуратно масажуючи шкіру над, поряд і під вухами.

Потім перемістіть руки до передньої частини голови, намагаючись провести на лобі щонайменше дві-три хвилини. Ще раз обережно рухайте пальцями круговими рухами або вперед і назад, начебто ви миєте волосся шампунем.

Завершіть масаж скронь. Знову ж таки, робіть кругові рухи великими пальцями, щоб зняти напруженість та покращити кровотік.

Знайдіть вразливе місце

Якщо під час масажу ви намацаєте хворобливу ділянку, утримуйте це положення і обережно натискайте, глибоко дихаючи, щоб зняти напруженість. Для отримання ще більшої користі спробуйте посунути тканини шкіри голови вперед і назад, начебто це глина чи інший податливий матеріал.

Не турбуйтеся про те, щоб зробити все ідеально. Немає єдиного способу робити масаж голови, і ви можете імпровізувати.

Як посилити ефект від масажу голови

Ярдлі-Нор каже, що для досягнення оптимальних результатів найкраще робити масаж шкіри голови коротким та приємним – близько 10–15 хвилин. Така тривалість дає достатньо часу, щоб стимулювати кровотік та розслабити м'язи, не викликаючи дискомфорту.

Звичайно, немає нічого поганого в тому, щоб пестити себе довше, просто обов'язково дослухайтеся до свого організму. Зробіть перерву, якщо шкіра голови чи пальці стали чутливими.

Ви також можете купити інструмент для масажу шкіри голови, якщо у вас є артрит або обмежена рухливість рук. Цей тип пристрою може запобігти скутості рук і біль.

Розгляньте можливість додавання ефірних олій у масаж шкіри голови.

Ефірні масла / Фото: Credits

Вам не потрібно жодного спеціального обладнання, щоб виконати масаж шкіри голови та отримати результат. Тим не менш, якісна олія може підвищити ефективність, забезпечуючи додаткове харчування вашому волоссю та шкірі голови, каже Ярдлі-Нор. Зазвичай рекомендуються кокосова та мигдальна. Кокосова олія відома своїми зволожувальними властивостями і здатністю зменшувати лупу, а мигдальна — багата на вітаміни і може зміцнити волосся.

Кількість олії залежить від особистих переваг, але хороше правило — 1 чайна ложка. Вичавивши олію на долоню однієї руки, занурте в неї кінчики пальців іншої руки. Потім потріть кінчики пальців один об одного, щоб на обох залишився її тонкий шар.

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