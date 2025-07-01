Зона ризику: на яких частинах тіла швидше відкладається жир за підвищеного кортизолу

На яких частинах тіла швидше відкладається жир за підвищеного кортизолу / © Credits

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І хоча одні люди зберігають стрункі ноги чи руки, зона живота, боків і навіть обличчя «здає позиції» — візуально тіло набуває так званої «яблучної» форми. Що ж відбувається? На це запитання відповіла лікарка-ендокринологиня та дієтологиня Наталя Самойленко в інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко.

Кортизол — гормон, який «приховує» талію

Кортизол — це гормон стресу, який виділяється наднирниками у відповідь на фізичну чи психологічну напруженість. У невеликих дозах він навіть корисний: підвищує витривалість, підтримує серцево-судинну систему, дає енергію. Але за тривалого чи хронічного стресу рівень кортизолу підвищується постійно, і це запускає ланцюг неприємних змін у тілі.

Де накопичується жир за високого кортизолу

Живіт

Найтиповіша зона — центр тіла. Це так званий вісцеральний жир, який відкладається навколо внутрішніх органів.

Фігура стає «яблучною», навіть якщо руки та ноги залишаються худими.

Такий жир небезпечний, бо підвищує ризик метаболічного синдрому, діабету II типу та серцевих захворювань.

Обличчя

Часто з’являється характерне набрякове чи «місяцеподібне» обличчя — округле, зі зменшеним рельєфом вилиць.

Зовнішній вигляд змінюється: риси стають більш «важкими», з’являється пастозність (м’який набряк тканин).

Шия і верх спини

Можуть утворюватися жирові подушки в ділянці комірцевої зони, відома як «холка» чи «вдовиний горбик».

Це також результат надмірного кортизолу в поєднанні з сидячим способом життя.

Як змінюється фігура сучасних українців

На жаль, за останні роки через війну, тривожність, порушення режиму сну та харчування зросла частота так званого гормонального набирання ваги. Водночас фігура частіше набуває рис метаболічного ожиріння:

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худі руки й ноги

пухке обличчя

об’ємна серединна частина тіла (живіт, боки, спина)

відчуття «внутрішнього тиску» чи здуття

Це не просто зміна зовнішності — це сигнал порушень внутрішнього балансу.

Чому тіло починає «запасати» саме в центрі

Кортизол впливає на розподіл жирових відкладень, стимулюючи саме вісцеральне ожиріння. Причини:

підвищення апетиту, особливо на солодке та жирне

порушення інсулінової чутливості

зниження активності гормонів лептину та греліну, які відповідають за відчуття ситості

зниження загального м’язового тонусу

Кортизол — це не ворог, а сигнальна лампочка. Якщо ваше тіло починає змінюватися «не там», де ви цього очікували — час прислухатися до себе. Ваша вага — не лише про калорії. Вона про емоції, стиль життя, ритм сну, стрес і, звісно ж, про гормональний баланс.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: САМОЙЛЕНКО: «Ми худнемо УВІ СНІ». Алкоголь і вага, гормон-убивця, шкідливі перекуси й міфи про ЇЖУ

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