Зростання потужності магнітних бур: прогноз сонячної активності на три дні – 14-16 грудня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14-16 грудня 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Сьогодні, 14 грудня, очікується середня магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень), яка вже завтра, 15 грудня, підвищиться до індексу 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей. І до 16 грудня вона зберігатиме свою потужність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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