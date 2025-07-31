Зуб мудрості: як полегшити біль у періоди прорізання / © Credits

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Однак є гарна новина, полегшити стан можна як домашніми методами, так і за допомогою сучасної медицини. У своїй статті видання Medical News Today зібрало дієві способи полегшити біль, зрозуміти, чи потрібне видалення зуба та дізнатися, як правильно піклуватися про себе ц цей період.

Зуби мудрості — це треті моляри, які найчастіше прорізуються у віці від 17 до 25 років. У нормі кожна людина має 4 таких зуби, по одному у кожному куті щелепи. Проблема у тому, що у багатьох не вистачає місця у ротовій порожнині, щоб ці зуби правильно прорізались.

У результаті вони:

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ростуть під кутом;

частково виходять із ясен;

створюють тиск на сусідні зуби;

провокують запалення та біль.

Симптоми

Пульсівний чи щемлячий біль у задній частині щелепи

Набряк, почервоніння чи кровоточивість ясен

Складнощі під час відкривання рота чи під час жування

Неприємний запах із рота

Відчуття «тиснення» чи болю у щелепі

Якщо біль триває кілька днів, посилюється чи супроводжується температурою, це привід негайно звернутись до стоматолога.

Домашні засоби проти болю

Іноді біль минає самостійно, але у більшості випадків потрібне симптоматичне лікування. Ось п’ять перевірених методів, які можуть полегшити стан:

Холодний компрес. Прикладання льоду до щоки зменшує набряк і діє як природний знеболювач. Загорніть лід у рушник і прикладайте на 15 хв з перервами.

Полоскання соляним розчином . Сіль має антисептичні властивості. Розчиніть 1 ч. л солі у склянці теплої кип’яченої води та полощіть рот 2–3 рази на день.

Гвоздика чи гвоздична олія. Гвоздика — природний анальгетик. Можна прикласти цілу гвоздику до ясен або ватну кульку змочену олією.

Цибуля. Має протизапальні властивості. Просто пожуйте сирий шматочок цибулі на боці, де болить, щоб сік подіяв на ясна.

Чайний пакетик. Особливо ефективний зелений чай, адже його таніни борються з бактеріями та зменшують набряк. Охолоджений пакетик прикладають до хворого місця у роті на 10–15 хв.

Медичні засоби

Якщо домашні методи не допомагають, можна скористатися аптечними засобами:

Знеболювальні гелі на основі бензокаїну, вони наносяться безпосередньо на ясна.

Ібупрофен або інші НПЗП, вони знімають запалення та біль.

Полоскання антисептиками, рекомендованими стоматологом.

Увага: перед використанням кожного з цих препаратів, обов’язково проконсультуйтесь із лікарем.

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Видалення

Неправильно розташовані зуби мудрості найчастіше доводиться видаляти. Це невелика хірургічна процедура, яка триває від 15 до 40 хв. Її проводять під місцевою анестезією.

Після видалення можливі:

Набряк щоки (до 2 тижнів)

Біль (контролюється знеболювальними)

Тимчасове обмеження у харчуванні (м’яка їжа, уникайте вживання гарячого)

Як запобігти ускладненням

Профілактика — ключ до комфортного прорізання зубів мудрості:

Чистьте зуби двічі на день і ретельно очищайте ділянку зубів мудрості

Не забувайте про флос (нитку), навіть якщо це складно

Полощіть рот після їжі

Уникайте вживання солодкого, адже воно сприяє розвитку карієсу

Регулярно відвідуйте стоматолога, навіть без явних скарг

Найпоширеніші запитання

Скільки триває біль? Від кількох днів до моменту, коли зуб повністю прорізується чи поки його не видалять. Якщо біль хронічний, краще не зволікати з візитом до стоматолога.

Чи може це бути надзвичайною ситуацією? Так. Якщо біль дуже сильний, з’являється гній, температура чи труднощі з ковтанням, не зволікайте з допомогою.

Що саме викликає біль? Найчастіше — тиск у щелепі, порушення прорізання, запалення ясен або інфекції у ділянці зуба.

Зуби мудрості можуть додати незручностей, але якщо вчасно звернути увагу на симптоми та правильно діяти, біль можна зменшити чи уникнути ускладнень. Дбайте про себе, стежте за гігієною ротової порожнини, не займайтесь самолікуванням і консультуйтесь зі стоматологом.

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