Звідки береться рак і як його подолати: що насправді відбувається у нашому тілі

Лікарка Наталія Лелюх пояснила, як імунна система щодня бореться з мільйонами мутацій, чому клітини іноді «перемагають» захисників і як сучасна імунотерапія та навіть мРНК-вакцини допомагають організму знову впізнавати ворога та перемогти його.

Щодня у нашому організмі живуть, працюють і навіть помирають приблизно 35 трильйонів клітин. У кожній із них — понад 6 мільярдів пар ДНК і кожна секунда життя супроводжується мільйонами дрібних помилок у цьому складному коді. Це — мутації, природна частина життя клітин.

Утім, більшість із цих змін не мають наслідків, бо імунна система — наш персональний спецзагін, який постійно чатує. Клітини, які мають підозрілий вигляд, позначаються як «чужі» і знищуються макрофагами — клітинами-захисниками.

Але іноді одна з клітин стає надто хитрою. Вона маскується, «підробляє документи та підкуповує охоронців» і з часом утворює злоякісну пухлину. Щоб клітина стала раковою, потрібно від 5 до 7 незалежних мутацій у різних генах і саме тоді запускається те, що ми називаємо «рак».

Як людство навчилося допомагати імунітету

Понад сто років тому лікар Вільям Колі помітив дивовижне, кілька його пацієнтів з онкодіагнозом одужали після бактеріальної інфекції. Він припустив, що імунна система, активізована для боротьби з інфекцією, паралельно знищила й пухлинні клітини.

Це відкриття стало основою сучасного напряму імунотерапії — лікування, яке не просто безпосередньо атакує рак, а й вчить імунітет впізнавати ворога.

Імунотерапія — «розумна зброя» проти раку

Класична хімієтерапія діє як бомбардування — знищує все, що швидко ділиться, включно зі здоровими клітинами. Імунотерапія ж — снайперська операція, яка навчає власний імунітет знаходити та ліквідовувати саме ракові клітини.

Сучасні препарати, такі як інгібітори контрольних точок, допомагають активізувати імунну систему навіть тоді, коли пухлина вже «заховалася». Це не диво, а результат десятиліть досліджень у молекулярній біології та генетиці.

мРНК-вакцини — неочікуваний союзник у боротьбі з раком

Останні роки принесли неймовірне відкриття, мРНК-вакцини, створені проти COVID-19, мають побічний, але надзвичайно корисний ефект, вони підсилюють дію імунотерапії раку.

За недрібноклітинного раку легенів виживаність зростає з 20,6 до 37,3 місяців серед тих, хто отримав мРНК-вакцину протягом перших 100 днів імунотерапії.

У пацієнтів із метастатичною меланомою середня виживаність збільшилась із 27 до понад 40 місяців.

Загалом смертність від будь-яких причин була на 27% нижчою у вакцинованих пацієнтів.

Проте, якщо імунотерапію не застосовували, подібного ефекту не спостерігається. Це означає, що вакцина не лікує рак, але допомагає імунітету ефективніше працювати.

Рак — не «негативні думки»

Попри популярні міфи, рак — не результат стресу, образ чи «поганої енергії». Це біологічний збій у складній системі контролю. І хоча здоровий спосіб життя, баланс, рух і любов до себе важливі, жоден «протефлазид» чи вітамін D не замінить сучасної медицини.

Імунотерапія, персоналізовані вакцини, генетичний аналіз пухлин — усе це не фантастика, а реальність, яка вже працює у клініках світу. Ми стоїмо на порозі епохи, коли рак поступово перетворюється з вироку на хронічне, контрольоване захворювання.

Рак — це не покарання і не фатум. Це сигнал, що наша імунна система потребує допомоги. А ворогів, і зовнішніх, і внутрішніх, треба не прощати, а знищувати, говорить лікарка Наталія Лелюх.