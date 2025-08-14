З’їсти чи викинути: чим корисні кавунові кісточки та коли вони можуть зашкодити / © Credits

Більшість з нас звикли їх викидати та вважають непотрібним сміттям. Лікар Юрій Габорець наголосив, що у кавунових кісточках приховано чимало корисних речовин і зовсім дарма ми так легковажно від них відмовляємося.

Користь кавунових кісточок

Джерело омега-6 жирних кислот. Вони підтримують здоров’я серця та судин, допомагають знижувати рівень «поганого» холестерину та беруть участь у правильному функціонуванні мозку.

Містять магній та цинк. Магній потрібен для роботи нервової системи, м’язів і серця. Цинк важливий для імунітету, шкіри, волосся та репродуктивного здоров’я.

Антиоксиданти та поліфеноли . Вони нейтралізують вільні радикали, уповільнюють старіння клітин і знижують ризик хронічних захворювань.

Рослинний білок і вітаміни групи B. Білок допомагає у відновленні тканин, а вітаміни B підтримують обмін речовин та роботу нервової системи.

Як правильно їсти кавунові кісточки

Найбільше користі вони принесуть, якщо добре їх розжувати чи підсушити та злегка підсмажити, подібно до гарбузового насіння. У такому вигляді поживні речовини засвоюються значно краще.

Коли варто бути обережними

Дітям до 5–6 років кісточки давати не варто, адже шлунково-кишковий тракт ще недостатньо розвинений, існує ризик, що дитина подавиться.

Не варто ковтати у великій кількості не розжовані кісточки, вони погано перетравлюються, можуть викликати подразнення шлунка чи закрепи.

Міф про те, що кавунові кісточки викликають апендицит, не має наукового підтвердження, але все ж їхнє надмірне вживання без м’якуша не рекомендоване.

Іноді справжня користь прихована у тому, що ми звикли викидати. Кавунові кісточки — це маленькі, але потужні джерела поживних речовин. Головне, споживати їх розумно та правильно.