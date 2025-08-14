- Дата публікації
З’їсти чи викинути: чим корисні кавунові кісточки та коли вони можуть зашкодити
Кавун — символ літа, солодкий та соковитий фрукт, який ми часто їмо кілограмами у спекотні дні. Але от питання, що робити з кісточками.
Більшість з нас звикли їх викидати та вважають непотрібним сміттям. Лікар Юрій Габорець наголосив, що у кавунових кісточках приховано чимало корисних речовин і зовсім дарма ми так легковажно від них відмовляємося.
Користь кавунових кісточок
Джерело омега-6 жирних кислот. Вони підтримують здоров’я серця та судин, допомагають знижувати рівень «поганого» холестерину та беруть участь у правильному функціонуванні мозку.
Містять магній та цинк. Магній потрібен для роботи нервової системи, м’язів і серця. Цинк важливий для імунітету, шкіри, волосся та репродуктивного здоров’я.
Антиоксиданти та поліфеноли. Вони нейтралізують вільні радикали, уповільнюють старіння клітин і знижують ризик хронічних захворювань.
Рослинний білок і вітаміни групи B. Білок допомагає у відновленні тканин, а вітаміни B підтримують обмін речовин та роботу нервової системи.
Як правильно їсти кавунові кісточки
Найбільше користі вони принесуть, якщо добре їх розжувати чи підсушити та злегка підсмажити, подібно до гарбузового насіння. У такому вигляді поживні речовини засвоюються значно краще.
Коли варто бути обережними
Дітям до 5–6 років кісточки давати не варто, адже шлунково-кишковий тракт ще недостатньо розвинений, існує ризик, що дитина подавиться.
Не варто ковтати у великій кількості не розжовані кісточки, вони погано перетравлюються, можуть викликати подразнення шлунка чи закрепи.
Міф про те, що кавунові кісточки викликають апендицит, не має наукового підтвердження, але все ж їхнє надмірне вживання без м’якуша не рекомендоване.
Іноді справжня користь прихована у тому, що ми звикли викидати. Кавунові кісточки — це маленькі, але потужні джерела поживних речовин. Головне, споживати їх розумно та правильно.