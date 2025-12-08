Зима та міфи про здоров’я: що правда, а що вигадка / © Associated Press

Вино нібито зігріває, курячий суп лікує, а зелений слиз із носа — сигнал до антибіотиків. Насправді це міфи, які можуть більше нашкодити, ніж допомогти. Видання The Clemmons Courier розвінчало найпоширеніші зимові міфи, щоб ви залишалися здоровими та у гарному настрої навіть у найхолодніші дні.

Міф 1: вино чи алкоголь зігрівають

Так, один келих вина може створити відчуття тепла. Але насправді алкоголь знижує температуру вашого тіла та підвищує ризик переохолодження. Це відбувається, тому що алкоголь впливає на процеси терморегуляції, ви не будете так сильно тремтіти, а саме тремтіння допомагає тілу виробляти тепло. Висновок: зігріватися алкоголем небезпечно.

Міф 2: щеплення від грипу може викликати грип

Щеплення від грипу не може викликати хворобу. Іноді після вакцинації можна відчути невеликий дискомфорт, як то легкий біль у м’язах, трохи температури чи втоми. Це нормальна реакція організму на стимуляцію імунітету. Грип насправді набагато серйозніший, ніж ці короткочасні симптоми, тож не відкладайте щеплення.

Міф 3: холодна погода сама по собі робить нас хворими

Можливо, ви чули, що мокре волосся чи легкий одяг на вулиці викликають застуду. Насправді захворювання викликають віруси, а не холод. Проте холод може трохи послабити наші природні захисні бар’єри, наприклад, вірусам легше розмножуватися у холодному носі. Тож тепло одягатися, закривати шию та голову — завжди хороша ідея.

Міф 4: курячий бульйон лікує застуду

Курячий суп, мабуть, найкласичніші «ліки» проти застуди. Гарячі рідини допомагають зменшити симптоми, вони розріджують слиз, знімають дискомфорт у горлі. Але не всі супи однакові та повного лікувального ефекту чекати не варто. Зате обов’язково допомагає залишатися зволоженим і підтримувати організм поживною їжею.

Міф 5: не можна займатися спортом під час застуди

Перше правило: слухайте своє тіло. Легкі фізичні навантаження можуть бути безпечними за легких симптомів. Але якщо у вас астма, проблеми із серцем або кровообігом, обережність не завадить. У сумнівах краще порадитися з лікарем.

Міф 6: зелений чи жовтий слиз з носа — сигнал до антибіотиків

Багато хто просить антибіотики, коли бачить зелений чи жовтий нежить. Колір слизу не визначає, чи є бактеріальна інфекція. Це знак того, що організм бореться з чимось, але не обов’язково з бактерією. Кожен випадок індивідуальний, тож антибіотики не призначають автоматично.

Зима не страшна, якщо знати правду про свій організм. Слухайте лікарів, утеплюйтеся, залишайтеся зволоженими, отримуйте щеплення та не піддавайтеся міфам про «швидкі ліки». Тоді свята пройдуть безпечно та з гарним настроєм.