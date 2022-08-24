10 міфів про жіночу статеву систему

Існує чимало міфів про жіночу статеву систему, у які свято вірить багато жінок. Вони можуть негативно впливати на життя, комфорт і здоров'я прекрасної половини людства. Щоб не бути у цій темі дезінформованим, ми звернулися до лікарки, яка спростувала найпоширеніші неправдиві судження.

Розвіяла міфи про жіночу статеву систему гінекологиня-ендокринологиня, лікарка УЗД клініки CALM Юлія Мудра.

1. Вагіна і вульва – одне і теж

Вульва розташована на поверхні і вона представляє собою зовнішні статеві органи. Це і низ лобка, і великі та малі статеві губи, клітор разом із капюшоном клітора, отвір сечівника та присінок піхви або вхід в піхву.

А вагіна (піхва) – це вже трубчастий еластичний орган, який розташований всередині і закінчується шийкою матки. Тому вульва і вагіна це різне.

2. Виділення з піхви – тривожний знак

Виділення – це нормальне явище для жіночого організму, тому що в цервікальному каналі є залози, які продукують слиз і сама слизова піхви також продукує певний секрет. Він складається з відмерлих клітин, з продуктів життєдіяльності, молочно-кислих бактерій та інших бактерій, які складають мікробіоциноз самої піхви. До виділень також належить і секрет самої слизової піхви. Все це і формує вагінальні виділення, але їхня інтенсивність, кількість і характер, консистенція залежать від фази менструального циклу.

3. Вагіна розтягується від частого сексу

Вагіна – це трубчастий орган з великою кількістю складок. Це так звані м'язеві волокна. Під час збудження і самого статевого акту м'язи розслабляються і піхва стає дуже еластичною. Тому теоритично вона здається довшою, хоча насправді вона підлаштовується за рахунок еластичності.

4. Під час менструації неможливо завагітніти

Під час менструації завагітніти можна. Звичайно шанси не такі великі, як всі звикли думати, але вони є. Річ у тім, що овуляція може відбуватися у будь-який день циклу, наприклад на 7 чи 8 день, а сперматозоїди живуть у статевих шляхах жінки до 5 днів. І якщо, наприклад, статевий акт відбувся під час менструації, а овуляція у цьому циклі рання, то вірогідність настання вагітності досить висока.

5. Дівоча пліва – ознака цноти

Дівоча пліва – це складка слизової оболонки піхви і кожна ця складка унікальна. Буває різна за формою. Наприклад, кільцеподібна, валикоподібна, у формі напівмісяця або перегородчаста, тому після статевого акту вона може залишитися, не розірватися до кінця або розтягнутись. З регулярним статевим життям вона звісно розірветься повністю. Також може йтися про оральні ласки, анальний статевий акт, петинг - дівоча пліва залишилась цілою, але різновиди інтиму були.

6. Клімакс настає після 50 років

Клімакс або менопауза - це фізіологічний стан. Можемо говорити про нього, якщо у жінки не було менструації 12 місяців і більше. У кожної жінки настає індивідуально, це залежить від того, яка кількість фолікуліві з яйцеклітинами була закладена у неї ще внутрішньоутробно, тобто, чим менше, тим раніше наступить менопауза. Також є прямий зв'язок із періодом настання менопаузи у мами - як у мами, так і в доньки, але не завжди. І звичайно ж має місце вживання хіміопрепаратів, отримання доз опромінення, тобто всього, що вбиває яйцеклітини завчасно. Тому менопауза не у всіх настає після 50.

7. ПМС перетворює всіх жінок на фурій

Перед менструацією відбувається зміна співвідношення гормонів, і коли має місце порушення цього співвідношення, а саме прогестерона і естрогенів, симптоми ПМС більш виражені. Але цікавий факт: є така точка зору, що гормони – це лише провокатори такого стану, а основна причина яскравих проявів передменструального синдрому – це комплекс генів, які неадекватно реагують на зміни гормонального фону. Тому ні, ПМС не перетворює всіх жінок на фурій.

Юлія Мудра

8. Піхву треба мити

Вагіна – це орган, який має здатність до самоочищення. Вона не потребує додаткових гігієнічних процедур, туди не треба нічого вливати, протирати. Варто не порушувати мікрофлору піхви, достатньо робити гігієну лише зовнішніх статевих органів.

9. Здорова піхва не пахне

Запах має бути. Він залежить від рівня PH, а вже від нього залежить, яка мікрофлора в піхві. Від біоцинозу залежить запах, тобто, якщо це здорові молочно-кислі бактерії – запах кислуватий, він в нормі має бути. Також мають значення потові залози, культура інтимної гігієни, навіть білизна, яку носить жінка. І все разом формує більш чи менш інтенсивний запах в інтимній ділянці. Якщо піхва здорова, вона пахне.

10. Для здоров'я треба жити статевим життям

Насправді ні. Давно доведений факт, що поява жіночих захворювань не залежить від того, настільки часто у жінки інтимні стосунки і, навіть, чи були вони взагалі. Тут питання може бути лише про емоційний складник, наскільки добре ви почуваєтеся морально, чи впливає це на ваш настрій, працездатність і активність.

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