9 тривожних симптомів під час вагітності: коли потрібно терміново бігти до лікаря

Біль у спині, нудота, набряклість ніг — типове нездужання під час вагітності. Але деякі симптоми вимагають негайної медичної допомоги.

Біль у спині, нудота, закрепи, набряк ніг — типові супутники вагітності, які, як правило, не дають приводу для занепокоєння. Особливо в першому триместрі майбутня мама відчуває безліч недуг, пов'язаних із дією естрогену, прогестерону і хоріонічного гонадотропіну (гормону, що виробляється тканинами ембріона). Однак серед усіх цих симптомів надзвичайно важливо розрізняти справжні проблеми, які можуть загрожувати жінці або дитині. Давайте розберемо дев'ять найбільш небезпечних недуг, за появи яких слід негайно бігти до лікаря.

Кров'янисті виділення з піхви

Незначна і безболісна кровотеча з піхви, як на початку, так і на пізніх термінах вагітності — досить часте явище і не повинно викликати занепокоєння. Зазвичай подібні виділення можна помітити в період, коли у жінки наставала менструація. Але в деяких випадках кров'янисті виділення є патологією і потребують медичного втручання:

кровотеча супроводжується болями внизу живота. У першій половині вагітності подібне може бути ознакою наближення викидня, а кровотеча в другому триместрі — симптомом проблем із плацентою;

відсутність болю, але наявність яскраво-червоної крові — найчастіше ознака передлежання плаценти;

кровотеча часто починається помірно і може посилюватися у міру збільшення площі відділення плаценти.

На дуже ранніх термінах вагітності кров'янисті виділення можуть вказувати на успішне зачаття — імплантацію ембріона. Але варто звернути увагу, що подібна кровотеча імплантації може тривати всього кілька днів і найчастіше у вигляді нерясних, мажучих виділень.

Біль у животі

Якщо біль слабкий і швидко минає, не потрібно одразу бігти до лікаря, найчастіше подібне пов'язано з розширенням матки, а також із розтягуванням м'язів. Однак будьте пильні і уважно стежте за своїм станом, щоб не пропустити по-справжньому тривожні сигнали. Негайно реагуйте, коли відчуваєте:

хронічний біль у животі з почуттям ущільнення (стягування) матки;

різкий біль з однієї або обох сторін матки;

переймоподібний біль внизу живота, що супроводжується спазмами в плечах і прямій кишці (особливо під час дефекації);

біль у верхній частині живота біля печінки, що може вказувати на таке ускладнення вагітності як гестоз;

нудота, блювота.

Нудота і блювання можуть бути природними ознаками вагітності на ранніх термінах. Але, якщо вони супроводжуються слабкістю, запамороченням, болями в животі, слід якомога швидше записатися на прийом до гінеколога.

Такий симптом не завжди є наслідком гормональних змін, причиною може бути інфекція сечовивідних шляхів. Як правило, додатково зазначається хворобливе сечовипускання і незначне підвищення температури.

Підвищений артеріальний тиск

Ризик ускладнень від високого артеріального тиску залежить від терміну вагітності, а також від того, наскільки сильно воно підскочило. Якщо спостерігається не перший епізод підвищення тиску, буде потрібна медикаментозна терапія з метою контролю цього явища. Стійка артеріальна гіпертензія може призвести до інсульту, серцевого нападу та розвитку HELLP-синдрому. Що стосується дитини, то з'являється величезний ризик гіпоксії, затримки росту, недоношеності і навіть смерті в утробі матері.

Найбільш небезпечним ускладненням гестаційної гіпертензії вважається еклампсія, яка проявляється нападом, що нагадує епілептичний. Тоді ризик смерті матері і плода перевищує 50%.

Слабкість рухів плода

Найкраще рахувати рухи дитини приблизно з 28-29-го тижнів вагітності. Є кілька способів підрахунку поштовхів і стусанів, один з них, наприклад, метод Кардіффа. Він полягає в підрахунку рухів плода протягом дня, починаючи з 9:00 ранку. Коли мама відчуває десятий рух, вона зазначає в зошиті його час і інтенсивність.

ВАЖЛИВО: необхідно обов'язково звернутися до лікаря, якщо відзначається менше 10 рухів дитини протягом двох днів поспіль.

Скорочення матки до 38-го тижня вагітності

За правильного перебігу вагітності після 20-го тижня з'являються тренувальні перейми, відомі як перейми Брекстон-Гікса. Це фізіологічні і повністю природні скорочення, завдання яких — підготувати матку до пологів. Тренувальні перейми, на відміну від справжніх, не підсилюються, не частішають і стихають протягом години.

Якщо скорочення регулярні, проявляються ущільненням живота, виникають між 20-м і 37-м тижнями вагітності — це може бути симптомом передчасних пологів, які насуваються. За появи подібних ознак слід якомога швидше звернутися до лікаря.

Скорочення матки з сильним болем внизу живота, блювота, нудота і вагінальна кровотеча можуть бути ознакою передчасного відшарування плаценти.

Втрата навколоплідних вод до 38-го тижня вагітності

Майбутнім мамам слід звертати увагу на виділення з піхви, якщо вони рясні, водянисті — можна запідозрити втрату навколоплідних вод. Така ситуація вимагає негайного звернення до гінеколога, а в деяких випадках і стаціонарного спостереження.

Сверблячка або пожовтіння шкіри

На перший погляд, такі тривіальні симптоми, як свербіж шкіри в районі кистей (або стоп) з пожовтінням шкіри, можуть бути ознакою серйозного захворювання — гестаційного холестазу. Захворювання найчастіше виникає в третьому триместрі вагітності, іноді в другому, але чим раніше це відбувається, тим серйозніші наслідки для дитини і матері.

ВАЖЛИВО: про симптоми у вигляді свербежу слід негайно повідомляти лікаря, який зможе підтвердити або виключити холестаз за допомогою аналізів і вжити відповідних заходів.

Симптоми HELLP-синдрому

Синдром HELLP — небезпечне для життя акушерське ускладнення, зазвичай розглядається як варіант або наслідки прееклампсії під час вагітності.

Назва синдрому HELLP походить від перших букв, включених у нього медичних станів:

гемолітична анемія. Характеризується більш швидким розпадом еритроцитів через їхню неправильну структуру або зовнішніх чинників. В цьому разі тяжкість руйнування еритроцитів крові перевищує здатність кісткового мозку до оновлення;

підвищений рівень ферментів печінки. Є індикаторами стану печінки, і в цьому разі говорять про її пошкодження;

низька кількість тромбоцитів. Найбільш поширене порушення згортання крові.

Причини HELLP-синдрому поки невідомі, але лікарі підозрюють, що генетичні та імунологічні фактори впливають на появу хвороби.

Симптоми синдрому HELLP зазвичай неспецифічні, тому поставити діагноз вкрай складно. Основні ознаки захворювання — головний біль, підвищений кров'яний тиск і порушення зору. Додатково можуть виникати нудота, болі в животі, блювота.

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Свідченням перебігу синдрому є: аномальний результат мазка периферичної крові; рівень АСТ> 70 Од/л; кількість тромбоцитів менше 100000/мм 3; рівень лактатдегідрогенази> 600 Од/л.

Під час вагітності тривожні симптоми можуть з'явитися у разі стресу або перевтоми. Важливо проганяти від себе погані думки, не напружуватися і якомога більше відпочивати.

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