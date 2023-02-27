Алергія в разі вагітності: як із нею боротися, її причини та симптоми

Алергія в разі вагітності може як слабшати, так і загострюватися. Вагітні жінки, які страждають на алергію, повинні перебувати під постійним наглядом як акушера, так і алерголога.

Алергія під час вагітності зустрічається доволі часто – з нею борються близько 25% майбутніх мам. Водночас класичні препарати, що застосовуються в разі алергії, можуть використовуватися, коли їхня користь перевищує ризики. Однак жінки, які страждають на хронічну алергію, не можуть дозволити собі припинити приймання усіх ліків.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає, як ефективно зняти симптоми алергії та які препарати можна безпечно використовувати під час вагітності.

Як виникає алергія під час вагітності

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Алергія під час вагітності – тема, яка може хвилювати кожну майбутню маму, навіть ту, яка до спроби зачати дитину не відчувала жодних симптомів алергічної реакції за все життя. Чому виникає алергія, звідки вона береться? Імунна система жінки й механізми, що відповідають за неї, трансформуються під час вагітності, пристосовуючись до змін для захисту не тільки матері, а й дитини, яка розвивається в її утробі. Але загалом процес виникнення алергії різноманітний – йдеться про підвищену реакцію імунної системи на контакт із факторами, які не викликають жодних симптомів у здорових людей. Примітно, що алергія під час вагітності може виникнути як вперше, так і зникнути повністю до моменту народження малюка.

Найпоширеніші алергени під час вагітності

До найвідоміших алергенів під час вагітності належать:

пилок квітучих рослин і дерев;

домашній пил, пилові кліщі;

лупа, шерсть тварин;

гриби, пліснява;

білок коров'ячого молока;

засоби побутової хімії;

риби, різні морепродукти.

Алергічні симптоми можуть також виникати після вживання різних видів продуктів, особливо фруктів, що містять велику кількість вітаміну С. Існує також ризик перехресної реакції у людей з інгаляційною алергією. Прикладом такого явища є харчова алергія на яблуко, яка часто поєднується з алергією на пилок берези. Серед симптомів, що виникають у такій ситуації, крім типових симптомів інгаляційної алергії, також печіння в роті, набряк губ або язика. Лікування перехресних реакцій часто потребує виключення того чи іншого продукту з раціону, але лише після консультації з лікарем.

Основні ознаки алергії під час вагітності

Симптоми алергічної реакції настільки характерні, що дуже складно сплутати їх із проявом інших захворювань. Серед найбільш примітних клінічних проявів алергії можна зазначити такі:

алергічний риніт. Має перебіг як нежить, виділення зазвичай прозорі і доволі рясні. Особливо активно проявляє себе в разі контакту з алергеном;

Має перебіг як нежить, виділення зазвичай прозорі і доволі рясні. Особливо активно проявляє себе в разі контакту з алергеном; сльозотеча, почервоніння та відчуття піску в очах. Такі симптоми посилюються під час протирання ока рукою або серветкою (особливо на відкритому повітрі). Печіння та сльозотечу під час вагітності можна тимчасово полегшити за допомогою офтальмологічних зволожувальних крапель.

Крім сльозотечі, також поширені такі симптоми: осиплість голосу, першіння в горлі, відчуття тиску в ділянці шиї, утруднення вільного дихання. Якщо пацієнтка додатково страждає на астму, то лікар обов'язково порекомендує спеціальні препарати, що купують симптоми алергії.

Схильність до розвитку алергічної реакції передається спадково. Так, якщо алергія є в одного з батьків, ймовірність виникнення її у дитини становить від 25 до 40%. Якщо алергія є в обох батьків, ризик зростає до 75%.

Лікування алергії під час вагітності

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Якщо жінка до вагітності страждала на алергію, їй варто проконсультуватися з лікарем про те, чи можна їй продовжувати приймання ліків, які вона приймала до моменту зачаття. В разі, коли симптоми алергії вперше з'явилися після вагітності, найкраще звернутися до клініки та виявити подразнювальний фактор, тобто алерген.

Лікування алергії під час вагітності в жодному разі не можна проводити самостійно, тому що деякі ліки можуть негативно вплинути на розвиток дитину.

Безпечні ліки від алергії під час вагітності

Ліки від алергії при вагітності зазвичай рекомендують, коли симптоми настільки сильні, що заважають нормальному та комфортному життю, а також загрожують здоров'ю дитини (прикладом ситуації є задишка у матері, викликана контактом з алергенами). На щастя, на ринку доступні ліки від алергії, які можуть призначатися під час вагітності, це зазвичай препарати з такими діючими речовинами, як лоратадин або цетиризин. Дані препарати належать до групи В за класифікацією лікарських засобів FDA. Це організація з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, яка визначає безпеку застосування окремих лікарських речовин. Проте слід зазначити, що, незважаючи на наявність в аптеках досить безпечних від алергії медикаментів, необхідно завжди консультуватися з лікарем!

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