Безболісна кровотеча під час сексу: причини виникнення та що варто знати кожній жінці

Безболісна кровотеча під час сексу / © Credits

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Видання Truemeds розповіло, що до 9% жінок репродуктивного віку стикаються з таким симптомом принаймні раз у житті. Хоча не завжди він свідчить про серйозні проблеми, ігнорувати його не варто. Особливо, якщо це повторюється чи супроводжується іншими змінами в організмі.

Що таке посткоїтальна кровотеча

Кровотеча під час або одразу після сексу може проявлятися по-різному — від легкого мащення до рясніших виділень, які можуть тривати від кількох хвилин до кількох годин. Її джерелом найчастіше є шийка матки чи стінки піхви. Така кровотеча може з’явитися у жінок будь-якого віку — як у молодих дівчат, так і у жінок у менопаузі.

Основні причини виникнення

Відсутність болю не завжди означає, що проблема несерйозна. Ось основні можливі причини:

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Вагінальна сухість

Часто зустрічається у жінок після менопаузи, під час гормональних змін, за грудного вигодовування, прийманні деяких ліків (наприклад, антидепресантів, антигістамінних препаратів, препаратів хімієтерапія). Нестача природної змазки призводить до тертя та мікротріщин слизової, а це викликає кровотечу. Використання якісних лубрикантів та вагінальних зволожувачів значно зменшує цей ризик.

Інфекції

Статеві інфекції (хламідіоз, гонорея, вірус папіломи людини), грибкові інфекції чи бактеріальний вагіноз викликають запалення та підвищену крихкість слизової. Це робить її вразливою до механічних травм під час статевого акту.

Ектропіон шийки матки (псевдоерозія)

Цей стан виникає, коли внутрішня ніжна частина шийки матки виходить назовні. Вона легко травмується за контакту, особливо під час сексу. Ектропіон часто зустрічається у молодих жінок, вагітних, а також за гормональних коливань.

Атрофічний вагініт (генітально-сечовий синдром менопаузи)

Зниження рівня естрогену під час менопаузи призводить до стоншення та сухості стінок піхви. Навіть легке тертя може викликати кровотечу. Гормональна терапія (наприклад, місцеві естрогенові креми) ефективно допомагає у таких випадках.

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Поліпи шийки матки та ендометрію

Це доброякісні утворення, які можуть кровоточити за будь-якого контакту. Часто їх виявляють випадково під час гінекологічного огляду. Якщо поліпи спричиняють кровотечу — їх видаляють.

Мікротравми піхви

Інтенсивний чи недостатньо зволожений статевий акт часто призводить до появи дрібних надривів слизової. Вони швидко загоюються, але можуть спричиняти кровотечу одразу після сексу.

Онкологічні захворювання

Хоча рідко, але кровотеча може бути ознакою раку шийки матки, піхви чи ендометрію. Особливо насторожують супутні симптоми: незвичні виділення, зміна тривалості циклу, біль у нижній частині живота, схуднення.

Фактори ризику

Вагінальна сухість

Статеві інфекції

Вагітність (підвищений кровообіг у шийці матки)

Поліпи шийки матки

Ектропіон

Гормональні зміни під час менопаузи

Онкологічні захворювання

Запобігання кровотечі

Регулярні гінекологічні огляди. Навіть за відсутності скарг, жінкам рекомендують проходити профілактичні огляди 1 раз на рік, включаючно з ПАП-тестом.

Гігієна . Правильний догляд за інтимною зоною, використання м’яких засобів без агресивних компонентів, відмова від спринцювань.

Використання лубрикантів. Особливо актуально для жінок із сухістю чи у період менопаузи. Краще обирати якісні водні чи силіконові лубриканти.

Лікування інфекцій. За найменших підозр звертайтеся до лікаря: своєчасна терапія повністю усуває проблему.

Коли звертатися до лікаря

Постійна чи часто повторювана кровотеча після сексу

Незвичні виділення з неприємним запахом

Біль, дискомфорт під час статевого акту

Зміни менструального циклу

Кровотеча поза межами менструації

Безболісна кровотеча під час сексу — делікатна, але важлива тема, яку не можна ігнорувати. У більшості випадків причина — несерйозна та легко коригується. Проте регулярні обстеження, уважність до свого організму та своєчасне звернення до лікаря — найкраща профілактика серйозних проблем.

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