Чоловіче та жіноче безпліддя: причини, діагностика та лікування

Безпліддя є серйозною медичною та соціальною проблемою, яка впливає на мільйони пар у всьому світі.

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), безпліддя — це нездатність досягти вагітності після 12 місяців регулярного незахищеного статевого життя. Це захворювання може торкнутися як чоловіків, так і жінок і його причини можуть бути різноманітними.Видання MedicalNewStoday розповіло, що безпліддя поділяють на первинне (коли вагітність ніколи не наставала) та вторинне (коли вагітність була у минулому, але більше не настає). Причини безпліддя можуть бути як чоловічими, так і жіночими, а також змішаними чи невизначеними.

Жіноче безпліддя

Порушення овуляції – нерегулярний чи відсутній менструальний цикл може свідчити про проблеми з овуляцією, зокрема полікістоз яєчників, гіперпролактинемію чи передчасне виснаження яєчників. Проблеми з фаллопієвими трубами – запалення, спайки чи блокада труб можуть перешкоджати заплідненню яйцеклітини. Ендометріоз – розростання тканини ендометрію поза межами матки може викликати проблеми із зачаттям. Аномалії матки – міоми, поліпи чи вроджені дефекти матки можуть впливати на імплантацію ембріона. Гормональні порушення – дисбаланс естрогену, прогестерону чи інсуліну може заважати нормальному репродуктивному циклу. Імунологічні фактори – деякі жінки можуть виробляти антитіла проти сперматозоїдів, а це унеможливлює зачаття. Хронічні захворювання – діабет, захворювання щитоподібної залози та аутоімунні хвороби можуть впливати на репродуктивну функцію. Стрес і психологічні фактори – емоційне напруження може негативно позначатися на овуляції та гормональному фоні.

Чоловіче безпліддя

Олігоспермія чи азооспермія – недостатня кількість або повна відсутність сперматозоїдів у спермі. Погана рухливість сперматозоїдів – сперматозоїди можуть бути недостатньо активними для досягнення яйцеклітини. Аномалії сперматозоїдів – морфологічні дефекти можуть впливати на здатність сперматозоїда проникнути в яйцеклітину. Гормональні порушення – низький рівень тестостерону чи дисбаланс інших гормонів може впливати на сперматогенез. Варикоцеле – варикозне розширення вен сім'яного канатика може підвищувати температуру яєчок, а це негативно впливає на сперму. Генетичні аномалії – певні мутації можуть спричиняти безпліддя у чоловіків. Вплив зовнішніх факторів – шкідливі звички (куріння, алкоголь, наркотики), радіація, токсичні речовини можуть впливати на якість сперми.

Діагностика безпліддя

Щоб визначити причини безпліддя, лікарі застосовують комплексний підхід:

Анамнез – лікар збирає інформацію про здоров'я, спосіб життя та історію репродуктивних проблем.

– лікар збирає інформацію про здоров'я, спосіб життя та історію репродуктивних проблем. Гінекологічне та урологічне обстеження – огляд допомагає оцінити стан репродуктивних органів.

– огляд допомагає оцінити стан репродуктивних органів. Аналіз гормонів – визначення рівня естрогену, прогестерону, пролактину, тестостерону та інших гормонів.

– визначення рівня естрогену, прогестерону, пролактину, тестостерону та інших гормонів. Аналіз сперми – оцінка кількості, рухливості та морфології сперматозоїдів.

– оцінка кількості, рухливості та морфології сперматозоїдів. УЗД органів малого таза – допомагає виявити аномалії матки, яєчників та фаллопієвих труб.

– допомагає виявити аномалії матки, яєчників та фаллопієвих труб. Гістеросальпінгографія – рентгенівське дослідження прохідності маткових труб.

– рентгенівське дослідження прохідності маткових труб. Лапароскопія – хірургічний метод для діагностики ендометріозу чи спайок.

– хірургічний метод для діагностики ендометріозу чи спайок. Генетичне тестування – допомагає виявити спадкові фактори, які можуть впливати на репродуктивну функцію.

Методи лікування безпліддя

Лікування залежить від причин безпліддя та включає:

Медикаментозне лікування

Гормональна терапія – застосовується під час гормональних дисбалансів та порушеннях овуляції.

Протизапальні препарати – використовуються для лікування інфекцій та запальних процесів.

Препарати для поліпшення якості сперми – антиоксиданти, гормональні засоби та вітаміни.

Хірургічне лікування

Лапароскопія – усунення спайок, кіст, ендометріозу.

Гістероскопія – видалення поліпів, міом або внутрішніх перегородок матки.

Хірургічне лікування варикоцеле – покращує вироблення сперми у чоловіків.

Допоміжні репродуктивні технології

Інсемінація – введення сперми безпосередньо у матку.

Екстракорпоральне запліднення – запліднення яйцеклітини у лабораторії з подальшою імплантацією ембріона у матку.

Інтрацитоплазматична ін'єкція сперматозоїда (Процедура ІКСІ) – введення сперматозоїда безпосередньо в яйцеклітину.

Донорські програми – використання донорської яйцеклітини, сперми чи ембріонів.

Профілактика безпліддя

Здоровий спосіб життя – правильне харчування, відмова від алкоголю, куріння, наркотиків.

Фізична активність – регулярні вправи сприяють загальному здоров'ю.

Контроль за масою тіла – ожиріння чи недостатня маса можуть впливати на репродуктивну функцію.

Запобігання інфекціям – своєчасне лікування ІПСШ (інфекційні хвороби, які передаються переважно через сексуальний контакт).

Регулярні медичні обстеження – контроль здоров'я репродуктивної системи.

Безпліддя – це складне захворювання, яке може мати різні причини. Сучасна медицина пропонує широкий спектр методів діагностики та лікування, які допомагають багатьом парам стати батьками.

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