Як насправді проявляється ендометріоз

Біль під час менструації тривалий час вважався нормою. Проте сучасна медицина чітко говорить, що сильний біль — сигнал, а не «частина жіночої долі». Про це розповіло видання Cleveland Clinic.

Ендометріоз — хронічне захворювання, за якого тканина, схожа на слизову оболонку матки, розростається поза її межами. Це може спричиняти не лише болісні менструації, а й цілий спектр симптомів, які часто плутають з іншими станами. Головна складність — у різноманітності проявів, і саме через це діагноз нерідко ставлять із запізненням.

Як відчувається біль за ендометріозу

Цей біль складно описати одним словом. Він може бути різним, від тупого до нестерпного. Найпоширеніші відчуття:

інтенсивні менструальні спазми

сильний біль у тазовій області

спазми м’язів тазового дна

біль під час або після вагінального проникнення

проблеми з травленням, наприклад, нудота, закреп або діарея

сильне здуття, особливо під час менструації

Найтиповіший симптом — дуже болісні місячні. За даними дослідження, близько 64% підлітків з ендометріозом мають саме такі прояви. Але біль може виникати не лише під час циклу, а також між менструаціями, під час сечовипускання, дефекації та сексу.

Памʼятайте, необов’язково мати всі ці симптоми. Навіть один — уже привід звернутися до лікаря.

Де саме болить

Найчастіше біль локалізується у тазовій області, проте ендометріоз — підступний, він може проявлятися практично будь-де. Тканина може розростатися поза маткою, і тоді біль відчувається у:

спині

боці

грудній клітці

шиї

діафрагмі

Локація болю часто підказує лікареві, де саме розташовані вогнища захворювання.

Чому біль буває таким різним

Чому біль буває таким різним / © Credits

Інтенсивність болю залежить від кількох факторів, а саме: де розташовані ураження, чи зачеплені нерви, який рівень запалення та чи отримує людина лікування. Цікаво, що стадія захворювання не завжди відповідає рівню болю. Можлива ситуація, коли:

за легкої форми — сильний біль

за важкої — майже відсутній

Ендометріоз без болю можливий, і це одна з причин, чому його складно діагностувати. Деякі люди не мають симптомів взагалі і дізнаються про захворювання лише тоді, коли виникають труднощі з зачаттям.

З чим його плутають

Симптоми ендометріозу можуть нагадувати інші стани:

аденоміоз

синдром подразненого кишківника

інтерстиціальний цистит

кіста яєчника

дисфункція тазового дна

запальні захворювання органів малого тазу

синдром полікістозних яєчників

міома матки

Саме тому важлива комплексна діагностика.

Як встановлюють діагноз

Діагностика базується на кількох факторах:

Опис болю. Де болить, коли, як часто та що його посилює. Фізичний огляд. Лікар може виявити болісні чи ущільнені ділянки. Генетика. Якщо у близьких родичів був ендометріоз, ризик зростає всемеро-вдесятеро.

Важливість говорити про симптоми

Один з найефективніших інструментів — спостереження за собою. Варто фіксувати, коли виникає біль, де саме та чи пов’язаний він із менструацією, овуляцією або іншими факторами. Це допомагає лікареві швидше й точніше зрозуміти ситуацію.

Сильний біль не повинен бути частиною повсякденного життя. Якщо ви пропускаєте роботу чи навчання через менструацію або біль впливає на якість життя — це сигнал звернутися до спеціаліста.

Ендометріоз — більше, ніж медичний діагноз. Це стан, який може впливати на фізичне, емоційне та соціальне життя. Але найважливіше те, що його не потрібно і не можна ігнорувати. Перший крок до полегшення — визнати, що біль має значення, і другий — знайти лікаря, який допоможе пройти цей шлях.