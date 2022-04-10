Болі в животі під час вагітності: що робити

Болі в животі під час вагітності: що робити

Акушерка-гінекологиня Людмила Шупенюк розповіла, що робити у разі гострого болю.

Основні причини болю в животі у вагітної жінки та способи її усунення:

Скорочення матки. Матка як м'язовий орган реагує на різні ситуації, починаючи від фізичного навантаження до стресового стану. Але це не означає "загрозу переривання вагітності". Якщо вагітна жінка відчуває скорочення матки, потрібно за можливості прилягти або присісти, глибоко дихати. Також можна приймати заспокійливі. Валеріана, наприклад, несе спазмолітичний ефект. Кожна вагітна чула про ректальні свічки вібуркол, нох-ша. Хоча доказова медицина не схвалює такі препарати, в реальному житті вони довели свій дієвий результат.

Проблеми з системою ШКТ (шлунково-кишковий тракт). Це може бути синдром подразненого кишківника, закреп, здуття і діарея. У разі розладу ШКТ слід дотримуватися попередніх рекомендацій, можна додати такі медикаменти як еспумізан, хофітол, у разі діареї ентеросгель, смекта. Важливо в цьому випадку скоригувати та дотримуватися правильного харчування.

Ниркові коліки також можуть бути причиною болю. Найчастіше коліки викликають дизуричні явища (симптоми, пов'язані з порушенням нормального виділення сечі). До перелічених препаратів можна додати спазмолітики. Це но-шпа, спазмалгон, фітопрепарати, на кшталт канефрон.

Зміна положення дитини викликає біль у животі вагітної. Дитина перетискає нервово-судинні пучки. У цьому випадку допомогою будет зміна положення тіла, спробуйте декілька позицій.

Нагадуємо, що окрім названих причин, існує небезпека гострого живота (серйозне пошкодження органів черевної порожнини), зокрема аппендицит.

Саме тому, якщо ці способи та препарати не полегшують біль у животі, а навпаки, стан погіршується, підвищується температура або з‘являються кров‘янисті виділення, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою й відповідного закладу. Будьте здорові!

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